Det sidste års tid har rygterne svirret om Apples AirPods Pro 2 - en ny version af AirPods Pro. Rygterne blev udløst af en artikel i DigiTimes, hvor påstanden lød, at disse nye helt trådløse øretelefoner ville blive lanceret i første halvdel af 2020.

Som bekendt skete dette ikke. Nu peger alt på en lancering i 2021. Blandt andet har en artikel i Bloomberg hævdet, at AirPods Pro 2 vil blive lanceret senere i år. De forventes at blive akkompagneret af en grundig designrenovering, som bl.a. betyder, at det er slut med de iøjnefaldende 'øreflipper', der gjorde den originale version af AirPods så let genkendelig.

Efter dette har den japanske blog MacOtakara, som ofte har ret i sine Apple-forudsigelser, hævdet, at AirPods Pro 2 vil blive lanceret i april 2021 sammen med iPhone SE 3.

Helt for nylig er det i en artikel i Digitimes (via Macworld) fremgået, at det virker mere og mere sandsynligt, at vi vil se AirPods Pro 2 i første halvdel af 2021.

Under alle omstændigheder synes der at herske en vis usikkerhed om, hvorvidt Apple vil opgradere AirPods Pro eller muligvis komme med en billigere Lite-version af øretelefonerne. For ikke så længe siden modtog vi et tip om, at de opgraderede ørepropper ikke vil vise sig før sent i 2021.

Hvis det viser sig at være en mere enkel model af de støjreducerende AirPods Pro, kan de rygtede trådløse ørepropper vise sig billigere end de dyreste Apple-ørepropper, der i øjeblikket er på markedet. En lækage kan dog have torpederet håbet om pris-overkommelige AirPods.

Der er ikke udsendt nogen officiel bekræftelse fra Apple, og detaljerne om ørepropperne er begrænsede. Dog har vi modtaget rapporter om, at viruspandemien har forsinket produktionen af AirPods Pro 2 - men efterfølgende rapporter, der bestrider disse oplysninger.

Så alt i alt ved vi meget lidt om AirPods Pro Lite, ikke engang om de overhovedet findes. Men dette forhindrer os ikke i at drømme, og vi har oprettet en ønskeliste over de specifikationer og funktioner, vi ønsker os af en ny version af helt trådløse ørepropper af typen AirPods Pro. Derudover medtager vi alle de nyheder og rygter, vi hidtil har opsnappet.

Apple AirPods Pro 2 – lancering

Der har været mange rygter frem og tilbage om lanceringsdatoen for AirPods Pro 2.

De første rygter var, at nye, "almindelige" AirPods ville ramme markedet inden udgangen af 2020. Senere foreudså industrianalytiker Ming-Chi Kuo, at produktionen af den næste generation af AirPods først ville begynde i starten af 2021. Og måske skal vi vente helt indtil 2022 på den nye AirPods Pro-model (jvf. AppleInsider).

Dette understøttes af en lækage fra LeaksApplePro. Her hævdes det, at AirPods Pro 2 i bedste fald først lanceres i slutningen af 2021 - og sandsynligvis først i 2022.

På trods af dette har vi for nylig hørt, at AirPods Pro 2 vil blive lanceret i 2021 sammen med iPhone SE 3. Dette er nogenlunde det samme, som en ny melding fra Digitimes (via Macworld) går på. Vi ved det ikke helt sikkert endnu, men i højere grad end før virker det nu mere sandsynligt med en lancering af AirPods Pro 2 i første halvdel af 2021.

Apple AirPods Pro 2 – prisen

Ifølge et tweet fra LeaksApplePro koster AirPods Pro 2 det samme som dets forgængere, dvs. 2990 kroner. Dette modsiger dog tidligere rapporter om, at de nye ørepropper vil være en slags startmodel for AirPods Pro - deraf navnet AirPods Pro Lite.

Med baggrund i dette havde vi forventet en betydeligt lavere pris end for de eksisterende modeller. De første Pro-stik er ret dyre, og de koster også langt mere end de bedste helt trådløse ørepropper, man kunne købte i 2020, nemlig Sony WF-1000XM3.

Vi ser gerne, at AirPods Pro Lite får omtrent den samme pris som AirPods-modellen i 2019. De blev lanceret for DKK 1280, -, og er siden faldet til et niveau omkring 1040 kroner. Det er heller ikke direkte billigt, men stadig betydeligt billigere. Det ville have været endnu bedre, hvis Apple var kommet med et par helt trådløse ørepropper til omkring 1000 kroner. At de ikke gør det, vil give konkurrenterne plads at spille på.

Hvis du er interesseret i at købe Apple-ørepropper lige nu, kan du tjekke tilbuddene nedenfor.

AirPods Pro 2 – rygter

Forbedret støjreduktion

Vi tror ikke, det ville være fornuftigt at lancere en startmodel af AirPods Pro, hvis de ikke fik den allerbedste funktion: aktiv støjreduktion. Dette var en god opgradering fra de originale AirPods, og de markerede et nyt twist på markedet for helt trådløse øretelefoner. Således ser vi flere og flere funktioner taget fra premium lukkede hovedtelefoner overført til trådløse modeller. Den støjreduktion, du får med AirPods Pro, er virkelig god. Og især nyder vi de helt trådløse ørepropper. Men det kan stadig forbedres. Og ifølge LeaksApplePro vil støjreduktionen blive justeret og måske endda få en totalt eftersyn.

Funktioner til aktivitetsmåling

En tidligere rapport fra Digitimes mente, at fremtidige AirPod-modeller vil bruge lyssensorer til at foretage biometriske målinger. Det kan potentielt give målinger af blodets iltniveauer, som du får med Apple Watch 6.

Ifølge AppleLeaksPro kommer denne funktion til AirPods Pro 2. MacRumors hævder, at de vil være i stand til at arbejde på samme måde som øreclips, der bruges til måle ilten på hospitalet. Lys sendes gennem øreflippen for at måle iltniveauet i patientens blodbane. Det vides ikke, om designet til AirPods Pro skal ændres fysisk for at gøre dette muligt. Vi tror umiddelbart, Apple vil tøve med at ændre det design, der har gjort deres ørepropper så populære.

Og det er ikke alt. Apple har fået tildelt en række nye patenter, og en af dem antyder, at den næste udgave af AirPods kunne have en smidig funktion til træningsentusiaster, som kunne cementere deres position blandt de bedste hovedtelefoner til træning.

Ifølge Patently Apple beskriver patentet AirPods med indbyggede sensorer til at "indsamle bevægelsesdata, såsom accelerator-metermålinger, når brugeren bevæger sig".

Og der er mere. Fremtidige Apple AirPods, herunder AirPods 3 og AirPods Pro Lite, vil være i stand til at sætte musik på pause eller automatisk skrue ned for lydstyrken, hvis de registrerer farer i nærheden. Dette ifølge et patent tildelt Apple i august 2020.

Dette patent beskriver et par fuldt trådløse hovedtelefoner, der kan justere afspilningslydstyrken i henhold til brugerens aktivitet og placering. Dette inkluderer "justering af lydstyrken, stop eller forhindring af musikafspilning, feedback, vejledning, opmuntring, rådgivning, sikkerhedsoplysninger, instruktioner og lignende."

Bevægelsesstyring

Apple har også fået et patent, der beskriver muligheden for at styre helt trådløse øretelefoner med futuristiske "luftbevægelser". Patentet blev opdaget af Patently Apple og beskriver, hvordan luftbevægelser, såsom at holde din hånd over enheden, kan arbejde parallelt med de berøringsstyringer, du allerede har med AirPods Pro, så du kan udløse forskellige handlinger på denne måde. Apple indgav for nylig et patent, hvor de beskriver ørepropper, der kan styres ved at røre ved dit ansigt, ryste på hovedet eller klikke med tænderne. Om disse egenskaber vil kunne opleves i en kommende enhed, må vi vente at se. Under alle omstændigheder er det klart, at Apple af prøver ny teknologi til sine trådløse øretelefoner.

Et strømlinet design

En artikel fra Bloomberg citerer "folk, der kender planerne", at AirPods Pro vil modtage en omfattende designrevision i 2021. Ørestropperne fjernes fuldstændigt, så du får en "mere afrundet form, der fylder brugerens øre bedre". Sandsynligvis lidt designinspiration fra Samsung Galaxy Buds og Google Pixel Buds.

Designet er alligevel ikke spikret. Bloomberg hævder, at dét bl.a. at klemme AirPods Pro's antenner og mikrofoner i en mere kompakt skal, hidtil har vist sig som en udfordring. Dette kan "resultere i et mindre ambitiøst design, når det færdige produkt står klar".

Hvis Apple bevarer de fremspringende øreflipper, ser vi gerne, at de kunne give haptisk feedback, når de berøres. Det vil give brugeroplevelsen en taktil dimension, og være noget vi vil nyde godt af.

Vil AirPods Pro Lite få et mere aktivitetsvenligt design, såsom Beats Powerbeats Pro? (Image credit: Beats)

Apple AirPods Pro 2 – det ønsker vi os

Aktivitetsvenlige funktioner

Ørepropper ville ikke være helt af vejen, hvis AirPods Pro Lite skal gøres mere attraktiv for os, der løber. Selvom vi for det meste oplever, at AirPods Pro sidder fast under træningen, kan lidt ekstra sikkerhed måske omvende de, der sværger til Beats Powerbeats Pro med ørekroge.

En anden måde at 'stjæle' fra Beats-publikummet er at give AirPods Pro Lite nogle stilfulde farvevariationer. Hvis de rent faktisk er en billigere version af AirPods Pro og ikke en flagskibsmodel, hvad ville der så være til hinder for at eksperimentere lidt? Vi ser gerne helt trådløse øretelefoner i de samme stjernegrå og lyserøde varianter, som vi kan vælge med iPhone og MacBook Pro.

Bedre batterikapacitet

Den batterilevetid, du får med AirPods Pro, er ikke helt på niveau med nogle af de bedste helt trådløse ørepropper, der kom på markedet i 2020. Selvom mindre end 20 timers lyttetid er godkendt, er den fuldstændig udkonkurreret af modeller som Lypertek Tevi - som ganske vist ikke har støjreduktion, hvilket tømmer batteriet.

Apple kan opnå en sådan forbedring ved at opgradere sin standard for trådløs transmission til Bluetooth 5.0. Apple har brug for at steppe op her, eftersom Bluetooth 4.2 snart er ret forældet. Bluetooth 5 begynder at blive standard for de fleste nye modeller, og Sennheiser Momentum True Wireless 2 understøtter endda Bluetooth 5.1.

Bluetooth giver større parringsafstande, mere pålidelig trådløs forbindelse og mere effektivt strømforbrug. Således har ørepropper, der understøtter denne standard, en længere batterilevetid.

Forbedret lydkvalitet

Selvom AirPods Pro på ingen måde giver dårlig lyd, kan de stadig ikke konkurrere med Sony WF-1000XM3 og Cambridge Audio Melomania 1 på dette område.

Vi kan starte med at bede om support til aptX HD, som giver trådløs streaming af Hi-Res Audio ved 24-bit/48 kHz, hvilket Qualcomm hævder giver bedre lydkvalitet end en CD. Ved at implementere noget som dette kunne Apple også vinde audio-feinschmeckerne over. AirPods Pro har over tid fået støtte til Dolby Atmos 'rumtilpassede lyd'.

Vi vil også gerne have mulighed for at kunne tilpasse Equalizer i AirPods Pro. Det ville gøre dem bedre egnet til flere musikgenrer. Den originale version passer godt med popmusik, men de har ikke en EQ-profil, der f.eks. passer til klassisk musik.