Anmeldelse: Apple Watch 6

Apple Watch er stadig et af de bedste wearables, du kan købe. Men vi venter stadig på store fremskridt i form af nye funktioner, og måske design. Sensoren, der måler iltindholdet i blodet er et nyt våben i det sundhedsarsenal Apple er ved at bygge, men det er ikke en funktion, der trækker overskrifter og får folk til at opgradere fra en tidligere model. De faste forbedringer af batteritid og skærm er på plads; det føles bare som om, der stadig er uforløst potentiale i Apples wearables.

Anmeldelsen på to minutter

Apple Watch 6 (eller Apple Watch Series 6 hvis det skal være helt korrekt) er det nyeste ur fra Apple (hvis man ikke tæller Apple Watch SE med, der blev lanceret samtidigt.)

Apples ure bliver stadigt mere og mere populære. De fleste ved, at det er små skærme man kan forbinde til sin iPhone, så ur og mobil kan kommunikere sammen. Hvis du overvejer at opgradere fra en ældre model, vil du sikkert gerne vide, om det kan betale sig.

Det billigste ur, 40 mm-udgaven koster fra omkring 3.300 kr. Som noget nyt får du en sensor, der måler iltindholdet i blodet, nye farver, (vi er især glade for den røde) og en mere effektiv S6 motor, der er hele urets hjerne. Angiveligt har det også en forbedret skærm i sollys - mere om det lige om lidt.

Derudover får du med Watch 6 nye funktioner som søvnovervågning, styr på din håndvask og nye spændeløse remme, der også kommer til ældre Apple-ure.

På ydersiden fortsætter Apple i samme designudtryk som tidligere. Rammen er af metal og afrundet med en firkantet skærm, der buer elegant ind i selve uret.

OLED-skærmen er mere klar og lys end nogensinde. Vi bemærkede ikke noget ekstra lys udenfor, som Apple hævder. På den anden side havde vi aldrig problemer med at se skærmen, takket være de mange farver og gode kontrastforhold.

Som det har været de seneste år, er sundhed et fokusområde ved det nye Apple Watch. En ny sensor fortæller dig, hvor meget ilt du har i blodet. Det meste af tiden virker den godt.

Men Apple gør det klart, at du ikke kan bruge det til at holde øje med dit generelle helbred. Det kan være spændende at tjekke en gang imellem, men det føles ikke som en banebrydende funktion.

Den helt nye Fitness Plus service lader dig dyrke motion, mens du ser med på dit ur (Image credit: Apple)

En af de mere interessante, nye funktioner er Fitness Plus fra Apple. Du kan interagere med træningsøvelser overalt - og de første tre måneder er gratis

Som fitness-tracker har Apple Watch 6 nogle virkelig smarte funktioner. Det motiverer dig til at være aktiv, og aktivitets-trackingen fungerer godt. Men der er ikke et "Pro-mode" til dem, der vil tage den del til næste niveau. Det er et potentiale, Apple ikke udnytter.

Batteritiden på det nye Apple Watch er en lidt underlig størrelse. Endnu en gang fik vi jævnligt mere end de annoncerede 18 timer ud af batteriet mellem hver opladning. Ofte nåede vi 28-30 timer, før vi måtte have fat i opladerkablet.

Men med tanke på, hvad uret kunne gøre, er det ikke meget. Søvnovervågning er kommet med, så det er endnu en brugbar indikator at holde øje med. Du skal stadig finde ud af, hvornår du kan bruge 90 minutter i løbet af dagen på at oplade batteriet. Hvis du altså ikke gør det om natten. Det er frustrerende.

WatchOS 7 har fået nogle små opdateringer med sig. Apple har ikke sagt meget. Men nogle af dem er tydeligvis lavet for at hjælpe i den pandemi, vi har: Det virker usandsynligt, at man tilfældigvis har lavet en funktion, der holder øje med din håndvask. Det er et brugbart våben mod coronavirus, også selvom overvågningen er lidt svær at gøre tilfreds.

Det nye Apple Watch 6 er det bedste wearable Apple har på markedet. Hvis du er bekymret for enten dit hjerte eller vejrtrækning vil de funktioner kunne berolige dig en smule.

Hvis det ikke er vigtigt for dig at have en skærm, der altid er tændt, er Apple Watch SE et bedre valg. Det har næsten de samme funktioner og er meget billigere.

Apple Watch 6 lanceringsdato og pris

Du kan tilføje personlige 'memojis', fra selve uret (Image credit: TechRadar)

The Apple Watch 6 kom i butikkerne 18. september, og du kan relativt let købe et online eller i butikkerne.

Hvad angår prisen på Apple Watch 6 skal du regne med omkring 3.300 kr. for 40 mm. versionen. 44 mm. udgaven koster i omegnen af 3.600 kr.

Til sammenligning kan Apple Watch 3 blive dit for ca. 1.700 kr.

Design

Fede, nye farver

Samme design som de seneste år

Nye remme at vælge imellem

Designmæssigt har Apple Watch 6 ikke ændret sig. Det har været det samme siden Watch 4.

Det fås i 40 mm. og 44 mm. udgaver til forskellige håndledsstørrelser. De samme runde kanter går over i skærmen, en knap, der lader dig bladre igennem brugergrænsefladen med en fingerbevægelse - og en strøm-knap nedenunder, som kan bruges til at gå fra app til app.

På bagsiden af Apple Watch 6 er den opgraderede sensor, der overvåger hjerterytmen og som noget nyt også iltniveauet i blodet. Sensoren kan også måle dit elektrokardiogram (EKG), og din almindelige hjerterytme. Du får besked, hvis noget afviger fra det normale niveau.

De buede kanter er tilbage igen (Image credit: TechRadar)

Derudover er Apple Watch 6 5ATM-godkendt. Det betyder, at det kan bruges til svømning og op til 10 minutters dyk på 50 meters dybde. For langt de fleste forbrugere kan det oversættes til, at du kan beholde det på under en normal svømmetur.

Der er kommet flere farvemuligheder. Det var især den røde, der fangede vores øje. Det er en særlig form for rød, Apple har brugt i et par år for at gøre opmærksom på, at man er gået ind i kampen for at udrydde aids. Det er uden sammenligning den mest iøjnefaldende af de nye farver. Heldigvis var det den, vi fik til anmeldelse.

De andre farver (guld, sølv, graphite, sprace gray og blå) ser også eksklusive ud, og passer godt til kvalitetsindtrykket af uret. Prisen er høj, men du får noget smukt at se på.

The buttons feel premium when spun or pressed. (Image credit: TechRadar)

Det er let. 36,5 g. (44 mm.-udgaven) føles ikke af meget. Nogle gange så lidt, at man kan glemme, at man har det på.



Som altid kan du skifte rem. Som noget nyt kan du købe en Solo-rem, der ikke har et spænde eller velcro, men derimod silikone, du bare trækker ned over hånden. Desværre var den Solo-rem vi fik for stor, så den hang om håndleddet. Vi kunne sagtens se idéen med at slippe for spænder og løse remme, der dingler på armen.

Skærm

God OLED-teknologi

Det kan være praktisk, at skærmen altid er tændt

Skruer langt om længe ned for lysstyrken om natten, når det overvåger søvn

Apple Watch 6 har en rigtig flot OLED-skærm. Når du er mørke steder, er det kun tal bogstaver og hvad, der ellers er på skærmen, som du kan se. OLED-teknologien giver nemlig en utrolig høj kontrast mellem sorte og hvide nuancer. Så alt, der er på skærmen ser fremragende ud.

Skærmen er klar og lys (Image credit: Future)

Med ældre Apple Watch-modeller (og det nye Apple Watch SE), skal du hæve håndleddet for at se klokken eller tjekke notifikationer. Som med Watch 5, er skærmen på Watch 6 altid tændt.

Så i stedet for at hæve håndleddet for at se klokken eller en notifikation, kan du bare skæve ned. Afhængigt af dine indstillinger kan du også se nyheder, din sundhed eller batteritiden. På den måde behøver du ikke helt at vække dit Apple Watch, hvilket bruger mere strøm.

Billede 1 af 2 Den altid tændte skærm med afdæmpet lysstyrke (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 2 Og med fuld lysstyrke (Image credit: TechRadar)

Det er brugbart, men ikke ret godt implementeret. Det kan være hjælpsomt at have en skærm, der altid er tændt, men ofte vil vi bare se klokken. Problemet er, at selvom skærmen lysstyrke på Apple Watch 6 bliver justeret ned, når man ikke kigger på den, er den stadig ret lys.

Så når det bliver mørkt omkring dig, skal du enten aktivere theater/cinema-mode (hvilket er ret irriterende, fordi du så skal trykke på en knap for at se tiden), aktivere søvnovervågning for at skærmen skifter til lav lysstyrke, eller simpelthen bare aktivere, at uret lyser op omkring dig.

Vi havde hellere set, at man kunne indstille hvor meget eller hvor lidt tallene lyser - ikke hele uret.

Iltniveauet i blodet

Spændende funktion

Ikke lavet til medicinsk brug, så kan man stole på den?

Alarmer burde understøttes

Apple Watch 6 er tydeligvis designet til fitness, og uret er det foreløbige højdepunkt i Apples ambitioner omkring sundhed og fitness.



Hvert år får vi en ny fitness og sundhedsfunktion, så lad os begynde med den store på Watch 6: overvågning af iltindholdet i blodet.

(Image credit: Future)

Vi må ikke glemme, at det længe har været muligt at monitorere iltniveauet i blodet med f.eks. Fitbit Charge 4 og Samsung Galaxy-mobiler. Så det er ikke en ny funktion, men spørgsmålet er hvordan Apple har implementeret den - og om den kan være nyttig, især i en tid hvor verden kæmper med en pandemi, der rammer vejrtrækningen?

Før vi kommer dertil, skal vi lige have styr på, hvad sensoren, der måler iltindholdet i blodet (eller SPO2) rent faktisk virker. Med rødt og infrarødt lys mod huden kan dioderne på undersiden af Apple Watch 6 læse farven på dit blod og dermed regne ud, hvor meget ilt, der pumper i dine blodbaner.

Der er delte meninger om, hvad en god iltmætning er, men hvis den er over 95 %, er det yderst fornuftigt. Du kan lave en SPO2-test, mens du sidder stille i 15 sekunder, eller uret kan teste det i løbet af dagen. Vi gjorde begge dele, og ramte de fleste gange over 95 %.

Men kun de fleste gange. Ifølge sundhedsapp'en på telefonen, som gemmer oplysningerne, faldt det på et tidspunkt til 88 %. Var det grund til bekymring? Vi gik ud fra, at det ikke var, såfremt det ikke skete flere gange. Det var bare den laveste måling, men det var da bekymrende at se.

Og det er nemlig problemet med den nye SPO2-sensor på Apple Watch. På den ene side kan det være betryggende at se iltmætningen være hvor den bør. På den anden side gør Apple opmærksom på, at uret på ingen måder skal bruges medicinsk, og at oplysningerne kun er til eget brug. (Det understreges i øvrigt også ved de fleste andre wearables med en SPO2-sensor.)

Men hvad kan du så bruge oplysningerne fra Apple Watch til? Er de pålidelige, eller bør de ignoreres hvis de svinger fra tid til anden?

(Image credit: Future)

Det simple svar er: Det er godt at have informationerne. Hvis SPO2 falder samtidigt med, at du føler dig dårlig kan du tage til lægen for at være på den sikre side. Hvis den falder pludseligt, kan du tage en beslutning.

Det virker mærkeligt, at Apple ikke giver dog notifikationer om, at iltmætningen faldt i løbet af natten. Det kan være et tegn på den alvorlige lidelse søvnapnø. Det er også mærkeligt, at du ikke får besked hvis hjerterytmen stiger eller falder mere end normalt.

Vi er usikre på, hvorfor Apple ikke har lavet den slags notifikationer. Derfor er det også svært at sige, om SPO2-sensoren rent faktisk er nyttig. Kombineret med EKG og monitoreringen af hjertets output giver tryghed. Det kan nok få dem med hjerteproblemer til at overveje Watch 6.

Fitness

Nye træningsmuligheder

Mangler stadig et "pro" mode

GPS'en kan være lidt forkert på den

Med det nye Apple Watch 6 er der så mange måder at holde øje med dit velbefindende, og når du lukker dine "bevægelsesringe" (den måleenhed Apple bruger) ved du, hvordan det går.

For hvert nyt ur, kommer der nye måder du kan holde øje med din aktivitet på. På den måde ved du, præcis hvor aktiv du har været, og du bliver motiveret til at prøve noget nyt.

Som trofast læser på TechRader ved du, at vi er glade for at løbe. Vi er vilde med at tage et Garmin eller Apple Watch på armen for så at løbe en tur. Og Apple Watch bliver bedre til at holde øje med det for hvert år.

Nu kan du både løbe, danse, varme ned og en masse andet.

(Image credit: TechRadar)

Det handler ikke kun om bevægelse. Apple Watch 6 gør det nemmere at meditere, takket være Breathe-app'en på uret. Den kilder dit håndled med små vibrationer, så du ved hvornår du skal ånde ind og ud.

Med et ur, der både holder øje med dit aktivitetsniveau og din puls, får du et præcist indblik i din kalorieforbrænding. Apple Watch 6 (og andre Apple-ure) hjælper dig også med at nå dine mål ved at komme med påmindelser på tidspunkter, det mener er passende. Det er ret hjælpsomt.

Men fitness-trackingen på Apple Watch har også sine begrænsninger. Vi tog Watch 6, Watch SE, Watch 5 og Watch 4 med på en 25 km. løbetur, og der er stadig ting, der ikke er løst på Watch 6.

This is the good bit of the job. pic.twitter.com/H4DnVAKcHFSeptember 20, 2020

Løbe delen af Workouts-app'en er stadig en smule begrænset. Apple har lavet det sådan, at den indbyggede GPS (som burde være ret præcis, fordi den bruger flere satellitter for at fastslå din position) ikke bliver "låst" før du begynder at løbe.

Det er smart i starten, men giver et upræcist billede på lange løbeture. Sammenlignet med Garmin, som kræver en fastlåst forbindelse til en satellit før man begynder, oplevede vi en lille forskel i den tilbagelagte afstand; især når vi løb gennem områder med mange høje træer.

Hvad løbetiden angik, var der også en lille forskel. Samme 10 km. rute gav en forskel på 32 m. på Watch SE og Watch 6, og temmelig forskellige deltider langs ruten. Det giver ikke ligefrem fuld tiltro til målingen af distance og tid.

På kortere ture, var der ingen forskelle på urene. Så det hænger nok bare sammen med terrænet, der løbes i og hvor stærkt GPS-signal, der opfanges.

(Image credit: TechRadar)

Hjertemonitoren på bagsiden, var ofte mindre præcis, når vi løb. Et pulsbælte om brystet, vil give et mere præcist resultat. Det skal ikke afskrække dig fra uret, hvis du kan lide tanken om at have hjertemonitoren på håndleddet. Den er ligeså god, som de andre vi har testet på det seneste, men den tabte forbindelsen en gang imellem.

Det gjorde sensoren mere nøjagtig at sætte uret lidt højere oppe på arme, fordi det er nemmere for dem at måle pulsen gennem huden her. Men det føles ikke betaligt, og uret faldt ned igen.

Apple Watch 6 føles stadig som en fitness wearable til masserne, og ikke til fitnessfanatikere. Sådan skal det være, fordi dem der vil have noget mere tilpasset kan sagtens få det andre steder.

Vi vil gå med Watch 6 og have glæde af alle funktionerne. Så det vil være fantastisk, hvis Apple gør det muligt at indstille intervaltræning, gør det nemmere at se omgangstider, hvis du vil slå din personlige rekord, eller bare gør mere ud af Workouts-app'en til dem, der har trænet med Apple Watch i årevis og er klar til at tage det til næste niveau.

Fitness på Apple Watch føles stadig ret bassalt. Efter alle disse år, havde vi håbet på noget med lidt mere dybde.

Batteritid

Holder uden problemer i 24 timer - ofte længere

Den hurtige opladning er ekstrem nyttig

Det interne chipsæt S6 gør aktiviteter mere effektive

Batteritiden på Apple Watch 6 er en anden ting, vi havde håbet på var blevet forbedret. Det er så afgørende, at det afholder Apple Watch-serien fra at blive en øjeblikkelig anbefaling.

På sidste års model var skærmen altid tændt, og det havde en kraftig påvirkning på batteritiden. Batteriet i Watch 6 er blevet mere effektivt på grund af S6 chipsættet, men det har ikke løst nogle af de afgørende problemer.

Vi begynder med den mærkeligste vane Apple har: Man angiver altid en langt kortere batteritid, end der reelt er tale om. Ifølge Apple er der strøm til hele dagen, hvilket vil sige 18 timer ved almindelig brug.

Vi havde uret forbundet til en telefon eller Wifi hele dagen. Vi var ude at løbe, styrede musik, brugte apps. Alligevel fik vi mere end 24 timer ud af det, før batteriet skulle oplades.

Det lyder måske som en god ting. I virkeligheden er 24 timer ikke ret meget bedre end 18 timer; især ikke med søvnovervågning. Det er blevet muligt i WatchOS 7, så der er brug for et ur, der har strøm nok til natten, men også en del tilbage om morgenen.

(Image credit: TechRadar)

Det kan Apple Watch 6 med nød og næppe klare. Men det skal oplades relativt hurtigt om morgenen. Så hvis du vil bruge det fuldt ud, og holde øje med din søvn, skal du finde et tidspunkt i løbet af dagen til at oplade det.

I den positive ende er S6 chipsættet i Watch 6 uden tvivl den mest effektive processor, Apple nogensinde har puttet i et wearable. Man ville forvente at den altid tændte skærm og SPO2-sensoren tilsammen ville bruge langt mere strøm end eksempelvis Apple Watch SE. Men på 25 km. og 110 min. løbeture fandt vi ud af, at Watch 6 faktisk brugte mindre strøm end SE, fordi Apple har gjort GPS'en mere effektiv. Det samme gælder musikafspilning

Watch 6 oplader meget hurtigere end tidligere modeller. I en direkte sammenligning med Watch SE, blev 6'eren fuldt opladt på 75 minutter. Den ældre SE-chip var 100 minutter om at komme fra 0 til 100 %

Ved normalt brug, skærmen, der altid er tændt og SPO2-sensoren, bruger Watch 6 20 % mindre strøm end Watch SE under de samme omstændigheder. Du kan selvfølgelig deaktivere funktionerne på alle Apple-ure for at forbedre batteritiden, men så får du ikke det fulde udbytte af funktionerne.

Med alle indstillingerne deaktiveret kan du få sammenlignelige batteritider som på Watch SE. Det holder bedre, hvis du træner eller lytter til musik.

Glem ikke: Der medfølger ikke længere et opladerstik (du får et opladerkabel). På den anden side, hvis du ikke har levet under en sten det sidste årti, har du formentlig et stik liggende.

WatchOS 7

Apple Watch 6 er trækplaster for seneste version af Apples styresystem til wearables, med de sædvanlige advarsler: de samme funktioner (med undtagelse af måling af iltmætning) kommer de nye funktioner også til det nye Apple Watch SE og alle enheder fra Watch 3 og frem.

Vi er dog interesserede i at teste de nye funktioner på Watch 6 for at se, hvor optimeret uret er til dem. Der er nogle funktioner, vi ikke beskriver her: dans og nedvarmning i fitness-delen, nye måder at personalisere urskiven og kortlægning af dine cykelture.

Søvnmonitorering

Det første, vi ville prøve på det nye Apple Watch var søvnmonitorering, der endelig er dukket op på en wearable fra Apple.

(Image credit: TechRadar)

En velkommen funktion for dem, som sover med uret på. Ikke mindst fordi du kan indstille, hvornår du går i seng, og så ændres skærmens lysstyrke. Du skal så dreje på knappen for igen at komme til funktionerne, og det gør det nemmere at modstå fristelsen for lige at tjekke noget, når du burde sove.

Selve overvågningen af din søvn er meget grundlæggende. Den bruger tidspunktet for, hvornår du lagde din telefon som udtryk for hvornår du gik i seng. Den holder derefter øje med, hvor længe du sover. Oplysningerne kan du se i sundhedsapp'en på din mobil.

Der er ingen information om du var dyb søvn, let søvn eller REM. Der er heller ingen sammenhænge med sengetider eller hvor stresset du har været i løbet af dagen. Det er efterhånden ved at blive standard på andre wearables, så vi havde forventet mere af Apple.

Når du vågner, ser du den resterende batteritid og dagens vejr. Det er ikke meget, men det er godt udført.

Håndvaskmonitorering

Håndvask-funktionen var tilsyneladende ikke lavet som følge af Covid-19-pandemien. Men dens tilstedeværelse er en nyttig påmindelse om at vaske hænder i 20 sekunder. Og den tæller ned, mens du gør det.

Hos os startede den med at være upræcis, men i løbet af nogle dage blev den mere præcis. Vi gik med både Watch 6 og SE i en periode, og funktionen blev sjældent udløst på samme tid, når vi tændte for vandhanen. Der var tit en fem sekunders forskel.

Funktionen er også ret svær at gøre tilfreds, hvis du har hænderne tæt på den løbende hane og vasker dem grundigt. I det tilfælde sætter uret nedtællingen på pause. Det føles uretfærdigt, fordi du jo faktisk vasker dine hænder. Det gode ved det er, at du ender med at vaske hænder i længere tid, for at få urets nedtælling ned på nul.

Retfærdigvis må det nævnes, at det må være en utrolig svær funktion at få til at virke. Uret skal både lytte efter den meget specifikke lyd af løbende vand og opdage en meget speciel håndbevægelse. Så det er faktisk ret imponerende, at det virker så godt.

Andre funktioner vi brugte

Som nævnt er der en masse kernefunktioner i WatchOS 7. Nogle af dem er brugbare, andre er ikke. Vi har primært løftet hånden for at tale til Siri, uden først at skulle sige 'Hey Siri' eller holde knappen nede.

Walkie-talkie mode - brugt mindre, men virker godt. (Image credit: TechRadar)

Når det virker, er det virkelig smart. Du kan sætte en timer, finde ud af hvilken sang, som spiller, ringe til en ven eller slukke lyset i dit smarte hjem. Du skal dog have styr på håndbevægelsen. Vi fandt ud af, at Siri ikke lyttede det meste af tiden. Og så holder du op med at bruge stemmeassistenten, specielt hvis andre kan se dig.

Vi har ikke nævnt muligheden for at bruge data med dit Apple Watch. Det er da smart at du kan bruge Siri, ringe eller bruge Apple Music uanset om du har mobilen med dig eller ej. Men brugen af det er begrænset, og du skal betale ekstra for det.

Et par gange besvarede vi opkald med Apple Watch, mens mobilen lå i et andet rum. Det fungerede godt. Højtaleren var tydelig og mikrofonen fangede hvert et ord. Det er vigtigt at huske, hvor fedt det er at kunne.

Vi har ikke brugt Walkie-Talkie mode så meget. Det sidste års tid har vi fundet ud af, at antallet af mennesker, der bruger det er faldet så meget, at vi ville være irriterende, hvis vi anmodede om samtale på den måde. Selvom det var hylende morsomt at sige "skifter" efter hver sætning.

(Image credit: TechRadar)

I samtaler med en ven, vi jævnligt snakkede med, brugte vi funktionen. Men det er kun sjovt i korte perioder, ikke en afgørende funktion at have.

Som det sidste afprøvede vi Watch App Store for at finde ud af, om den har udviklet sig det sidste år. Det har den på nogle måder. Der er flere apps end nogensinde. Men det første skærmbillede giver indtrykket, at der ikke er så meget mere at komme efter.

Der er ingen kategorier at gå på opdagelse i, eller en lang liste af skræddersyede anbefalinger. Kun en kort liste med tilsyneladende tilfældige apps. Vi kan godt lide tanken om at kunne hente en ny app uden at skulle have fat i telefonen. Det virker bare ikke som om, det er besværet værd når det er så meget nemmere på mobilen.

Køb det hvis...

Du vil fremtidssikre dig selv

Hvis du ved med dig selv, at du vil beholde det i et par år, bør du altid gå efter det seneste Apple-produkt. Det er sikret opdateringer længere, have bedre batteritid og vil have flest funktioner.

Du er vild med rød

Vi ved, det lyder overfladisk, men den røde farve på Apple Watch 6 er virkelig bemærkelsesværdig. Det er uden sammenligning vores favorit at have om håndleddet.

Du er bekymret for dit helbred

En gang for alle: Apple vil ikke have dig til at bruge Watch 6 som medicinsk udstyr. Men at kunne få taget jævnlige EKG'er og måling af iltindholdet i blodet, er betryggende, hvis du lider af noget, hvor netop det kan være et problem. Overvågningen af pulsen hjælper også på trygheden.

Køb det ikke hvis...

Du ikke har noget imod at løfte håndleddet

Watch 6 er nu det eneste Apple-ur du kan købe, hvor skærmen altid er tændt. Det er den eneste egentlige grund vi kan se til at købe Watch 6. Hvis du har det fint med at rotere håndleddet for at se, hvad klokken er, kan du spare penge ved at vælge Watch 3 eller SE.

Hvis du er blevet "bidt" af fitness

Hvis du har brugt Apple Watch i noget tid, og er mere seriøs omkring din træning, er Watch 6 nok ikke noget for dig. Det er ikke god til intervalgentagelser, omgangstider og hvilepauser på svømmeturen. Apple mangler et Watch Pro efter vores opfattelse - og det kan kun gå for langsomt.

Hvis du vil have indsigt i din søvn

Det er fedt at kunne se, hvor meget tid du sover om natten over tid. Men det er mere mere nyttigt at vide, hvordan du sover. Og det kan Watch 6 ikke hjælpe dig med i de indbyggede apps. Hvis du skal have en særskilt app til det, kan du ligeså godt vælge en decideret enhed til det - f.eks. Fitbit Sense

Først anmeldt: September 2020