De bedste hovedtelefoner til træning skal kunne få dig til at yde mere og holde din hjerne beskæftiget på samme tid. De skal blive siddende, uanset hvor hårdt du træner, og så er det selvfølgelig endnu bedre hvis de får musikken til at lyde fantastisk

Og så skal de kunne holde til både regn og sved. I guiden her gennemgår vi ikke hovedtelefoner, du kan svømme med. Men det har vi gjort her.

Der er rigtig mange hovedtelefoner, der er gode til træning. Her gennemgår vi de bedste.

De bedste hovedtelefoner til træning

1. Beats PowerBeats Pro ‘Buds fra Beats med imponerende pasform Vægt: - | Batteritid: 9 timer | Pulsmåler?: Nej | Knapper på øret?: Ja Læs mere hos Elgiganten God lyd Perfekt pasform Etuiet er ret klodset Begrænset støjreduktion

Beats seneste ægte trådløse hovedtelefoner er noget for sig - de er meget behagelige, har en fornuftig lyd og falder aldrig ud. Det er derfor vores valg som de bedste hovedtelefoner til træning.

De er ideelle til at løb takket være deres tætte pasform og IPX4-holdbarhed overfor sved, samt smarte tilføjelser som det trykreducerende barometriske ventilationshul , deres lange batterilevetid og deres overlegne lydkvalitet.

Powerbeats Pro gør dig bedst i stille omgivelser, fordi du kan bruge den indbyggede Siri til at tage tid på din træning og til at foretage opkald. Men de gør det også godt ude i det fri.

Læs mere: Beats PowerBeats Pro anmeldelse

2. Sennheiser CX Sport Problemfrie buds med fantastisk lyd Vægt: 15 g. | Batteritid: 6 timer | Pulsmåler?: Nej | Knapper på øret?: Nej 745 kr. Læs mere hos Hifiklubben DK Fantastisk lyd Sporty design Ikke de billigste Mellemtonerne kunne være bedre

Hvis det vigtigste for dig ved hovedtelefoner er lydkvaliteten, er Sennheiser CX Sport et oplagt valg.

De har en livlig og bastung lyd, der sammen med den behagelige pasform uden problemer kan få dig igennem træningen. Der er ingen pulsmåler, men de egner sig godt til dig, der bare vil i bedre form.

Batteritiden er seks timer, så heller ikke her kommer du i problemer.

Læs hele anmeldelsen: Sennheiser CX Sport

3. AfterShokz Aeropex Hvem vil være isoleret under træningen? Vægt: 26 g. | Batteritid: 8 timer | Pulsmåler?: Nej | Knapper på øret?: Ja Low Stock 1.278 kr. Læs mere hos Proshop.dk Behagelig og stabil pasform Gør det muligt at høre lyde omkring dig Lav lydstyrke Kort batteritid

Aeropex kommer fra producenten fra Aftershokz, der har specialiseret sig hovedtelefoner med "bone conduction". Det betyder, at du kan nyde lyden fra din musik uden at blokere lyden fra biler, cyklister og andre potentielle farer omkring dig.

Aeropex bruger vibrationer til at dirigere lyd til din lydnerve, så dine øregange kan opfatte andre lyde. Det er en væsentlig opgradering fra forgængeren Aftershokz Trekz Air. Den nye model vejer mindre og en bedre IP-godkendelse, så du kan bruge dem i regnvejr.

Skruer du lyden højt op, kan du måske mærke en smule til vibrationerne, men hvis du vil træne og stadig kunne høre omverdenen er Aeropex det helt rigtige valg.

Læs anmeldelsen: AfterShockz Aeropex

4. Adidas RPT-01 Hovedtelefoner med lang batteritid Vægt: 209 g. | Batteritid: 40 timer | Pulsmåler?: Nej | Knapper på øret?: Ja Læs mere hos Elgiganten Solidt design Fantastisk batteritid Enkel at styre Man skal vænne sig til designet

Hvis du leder efter et par solide hovedtelefoner, kan Adidas RPT-01 være svaret. Ikke alle vil have noget over hovedet, mens de træner. Dog sørger designet for, at du ikke overopheder.

Bøjlen og ørepuderne kan endda vaskes, hvis du har givet den ekstra gas. Og med en batteritid på 40 timer er det ikke den, der sætter begrænsningerne.

Lydkvaliteten er ikke den allerbedste, men styrken og bassen er tilstrækkelig høj til at få dig igennem sidste træningspas.

Læs hele anmeldelsen: Adidas RPT-01

5. Jaybird X4 Kompakte, god kvalitet, konkurrencedygtig pris Vægt: 14,7 g. | Batteritid: 8 timer | Pulsmåler?: Nej | Knapper på øret?: Ja Læs mere hos Proshop God lyd Holdbart og kompakt design Skal oplades i dock Langsom responstid fra knapperne

Jaybird X4 har overgået forgængerne Jaybird X2 og Jaybird X3. Der er kommet IPX7-godkendt modstandsdygtighed overfor vand, så ingen problemer hvis du sveder meget eller træner i regnvejr.

Lyden er overraskende god. De er primært lavet til træning, men lyden betyder selvfølgelig stadig noget,

Du kan lave dine egne lydprofiler, hvis du vil have musikken til at lyde lige som du drømmer om.

Læs den fulde anmeldelse: Jaybird X4

6. Bose SoundSport Stor lyd på den simple måde Vægt: 17,9 g. | Batteritid: 6 timer | Pulsmåler?: Ja, i nogle modeller | Knapper?: Ja Læs mere hos Elgiganten Comfortable and secure Optional heart rate monitor Battery life could be better Heart rate monitor version is pricey

Skal du bruge et skub for at gennemføre træningen er Bose SoundSport måske noget for dig. Den velkendte producent skuffer ikke, hvad angår lydkvaliteten. De passer godt i ørerene takket være StayHear + spidser.

For dem med NFC-aktiverede smartphones og musikafspillere kan SoundSport parres på et øjeblik. Bose Connect-appen tillader også musikdeling med mere end et par hovedtelefoner, ideelt hvis du løber ud med en ven (og vi elsker, at de navngiver, hvilken enhed der er tilsluttet. Smart hvis du har både en mobil, en medieafspiller og tablet).

SoundSport-serien fås i to varianter. For omkring 400 kr. mere kan du få Pulse-udgaven med indbygget pulsmåler. Afhængigt af hvad du træner kan det være en god investering. For pulsmåleren er ret præcis.

Vil du hellere have ægte trødløse earbuds? Læs vores anmeldelse af Bose SoundSport Free

7. Under Armour True Wireless Flash Batteri til flere dage Vægt: 16 g. | Batteritid: 5 timer (25 med etui) | Pulsmåler?: Nej | Knapper på øret?: Ja Low Stock 1.377 kr. Læs mere hos Proshop.dk Dejlig pasform Masser af batteritid Ingen pulsmåler Voldsomt etui

Er Under Armour True Wireless Flash er en god indgang til markedet for ægte trådløse hovedtelefoner. Der er god lyd og ergonomi samt lang batteritid. Alt i alt er det et godt køb, der kan holde hele ugen uden at løbe tør for strøm.

To teknologier til støjreduktion adskiller dem fra mange andre. Trykker du en gang på venstre earbud, aktiverer du Talk-Thru, der dæmper lyden. Trykker du to gange aktiveres Ambient Aware, som gengiver den omgivende lyd takket være eksterne mikrofoner.

Producenten har satset på udholdenhed fremfor komfort. Etuiet kan føles lidt stort at have med omkring - især hvis du træner. Og opladningen er ikke hurtig.

Læs hele anmeldelsen: Under Armour True Wireless Flash

8. Jabra Elite Sport Helt ledningsfrit design Vægt: 17,9 g. | Batteritid: 4,5 timer | Pulsmåler?: Ja | Knapper på øret?: Ja 1.190 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Ægte trådløse Kommer med opladeretui Kun 4,5 timers batteritid Pasformen er meget fast - kan være smertefuldt

Der er trådløs, og så er der ægte trådløs, og de lækre Jabra Elite Sport er sidstnævnte. Ud over det trådløse design er hovedfunktionen Hear Through-teknologien, der giver dig mulighed for at kontrollere den måde, hvorpå ind og udgående lyd filtreres.

Opladningsetuiet giver i alt 13,5 timers batterilevetid. Der er dog kun 4,5 timers batteri på en enkelt opladning, så hvis du træner længere end det er det ikke nok.

Selvom de ikke markedsføres til svømning, er de også IP67-certificerede vandtætte. App'en bruger den indbyggede pulsmåler til at forbedre din træning sammen med det interne accelerometer overvåges antallet af gentagelser

Det er et dyrt produkt, men pengene værd.

Læs hele anmeldelsen: Jabra Elite Sport

9. Beats PowerBeats 3 Fitness-focussed in-ears get the W1 treatment Vægt: 30 g. | Batteritid: 12 timer | Pulsmåler?: Nej | Knapper på øret?: Ja Low Stock 977 kr. Læs mere hos Proshop.dk God batteritid Lang rækkevidde Ikke den bedste pasform Høj pris

PowerBeats 3 er endnu et par Beats-hovedtelefoner, der holder gang i musikken mens der er gang i kroppen. De er ikke helt billige, men især for Apple-brugere kan de være værd at overveje.

Batteritiden er 12 timer og på grund af hurtig opladning kan du få en times strøm på få minutter, så de bør ikke gå døde - og de kan holde til både sved og regn.

Der er andre bedre hovedtelefoner på listen her, men har du andre Apple-produkter er der god grund til at være ekstra opmærksom nu. De har nemlig Apples W1-chip indbygget hvilket gør Bluetooth-parringsprocessen med flere iCloud-linkede enheder utroligt let ud over at øge det trådløse rækkevidde.

Beats Powerbeats 4 er måske snart på vej.

Læs hele anmeldelsen: Beats PowerBeats 3

10. Jaybird Vista Næsten perfekte earbuds til træning Vægt: 6 g. | Batteritid: 6 timer | Pulsmåler?: Nej | Knapper på øret?: Ja 1.189 kr. Læs mere hos Proshop.dk Kompakt opladeretui IPX7 vandtæthed Ingen pulsmåler Ingen funktioner til omgivende lyd

Jaybird Vista er de nyeste ægte trådløse hovedtelefoner fra Jaybird, et brand med fokus på professionelle atleter og dem, der bare vil have det bedste.

Resultatet er forbløffende. De er lavet til træning, men lyden er utrolig og de kan tåle vand og sved.

Vi er helt klart ovre i premium-afdelingen til dig, der ganske enkelt vil have nogle af de bedste ægte trådløse hovedtelefoner.

Læs hele anmeldelsen: Jaybird Vista

Hvordan vælger du de bedste hovedtelefoner til træning?

Der er meget at overveje, når du skal vælge de bedste hovedtelefoner til træning. Først skal du sikre dig, at de har IPX4 eller derover. Det betyder, at de kan holde til både en smule sved og regn.

Pasformen er også vigtig, især hvis du går efter de ægte trådløse, der ellers hurtigt kan falde ud uden en ledning til at holde på dem.

Omkring batteritiden skal du sikre dig, at der er strøm nok til formålet uden du skal oplade dem i tide og utide.