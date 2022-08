Back to school: De bedste over-ear hovedtelefoner 2022: de bedste lyttebøffer fra Sony, Sennheiser og andre

(opens in new tab)

De bedste over-ear hovedtelefoner får alt til at lyde bedre – og de holder verden ude (indtil du vil invitere den ind igen). Uanset om du er vild med musik, foretrækker podcasts eller foretrækker at fordybe dig i lydbøger, vil hovedtelefonerne her levere dit foretrukne indhold allerbedste takket være deres store, kraftfulde drivere og imponerende omfangsrige og detaljerede lydbilleder.

De er behagelige at have på i lange perioder, og mange kan prale af yderligere funktioner såsom aktiv støjreduktion og integrerede stemmeassistenter for mere behagelige rejser og ubesværet betjening.

Hvorfor over-ear hovedtelefoner? For selvom øretelefoner (opens in new tab) også er fantastiske, kan du ikke omgå fysikkens love: god lyd handler om at bevæge luft, og ingen hovedtelefoner flytter luft så godt som et par gode over-ear hovedtelefoner. Hvis du har højkvalitets lydfiler og udstyr, og du ikke har et par af de bedste hovedtelefoner, går du glip af noget af den musikglæde, de leverer.

De er også mindre tilbøjelige til at ødelægge din hørelse. Hovedtelefoner kan være bedre for din hørelse sammenlignet med in-ear øretelefoner (opens in new tab). Fordi de sidder på (i stedet for i) dine ører, er de en bedre afstand fra dine følsomme trommehinder, og da deres polstring blokerer for en masse ekstern støj, kan du lytte komfortabelt uden at skulle skrue for meget op for lydstyrken. Det gælder især, når hovedtelefonerne har aktiv støjreduktion, som fjerner den slags eksterne lyde, der har tendens til at stjæle bassen og detaljerne, når du lytter på farten.

Sådan vælger du de bedste over-ear hovedtelefoner

Der er ingen tvivl om, at nogle af de allerbedste hovedtelefoner (opens in new tab) kan være dyre, og vi har gjort os umage med at inkludere nogle meget overkommelige muligheder samt mulighederne for dem, der ikke tænker over prisen. Men realistisk set betyder kombinationen af førsteklasses materialer, komponenter af meget høj kvalitet, meget præcis konstruktion og al research og udvikling, at det er uundgåeligt:



ligesom en billig guitar ikke føles eller lyder så godt som en kvalitetsguitar, kan du ikke lave rigtige højtydende hovedtelefoner, der koster det samme som mere middelmådige modeller.

Dermed ikke sagt, at mere overkommelige hovedtelefoner er dårlige. Det er de ikke: dette marked er utroligt konkurrencedygtigt, og vi har en dedikeret guide til de bedste billige hovedtelefoner (opens in new tab) for at hjælpe dig med at finde budgetvenlige hovedtelefoner, der stadig er af god kvalitet. Men der er forskel på gode og fremragende, og sidstnævnte mulighed koster mere at udvikle, fremstille og købe. Hvilke vil du vælge? Læs videre, og overvej dit budget.

I denne guide viser vi dig de bedste muligheder for enhver slags musik og i enhver prisklasse, så du kan få den bedst mulige lydkvalitet, bekvemmelighed og komfort, uanset hvor meget du vil bruge. Vores guide dækker alt det grundlæggende inklusive støjreducerende hovedtelefoner (opens in new tab), kablede modeller og trådløse hovedtelefoner (opens in new tab) til lyttere, der ønsker bekvemmeligheden ved kabelfri lytning.

Vores udvalg af de bedste over-ear hovedtelefoner

(Image credit: Sony)

1. Sony WH-1000XM5 - Bedst i test Stadig den bedste i branchen, selvom marginalerne er mindre end tidligere Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 255 gram Kabellængde: 150 cm Frekvensområde: 4 til 40.000 Hz Driver: 40 mm Batterilevetid: 30 timer Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Læs mere hos Komplett (opens in new tab) Læs mere hos Dustinhome.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Fremragende støjreduktion + Fantastisk lydende præstation + Smarte ambient-funktioner + En app, du faktisk gerne vil bruge Grunde til at lade være - Ikke vandafvisende - Nyt design er mindre bærbart - Dyrere end tidligere modeller - Ikke en gigantisk opgradering i forhold til de stadig fremragende WH-1000XM4

Disse nye Sony over-ear ANC-hovedtelefoner indtager deres forgængeres plads som de bedste hovedtelefoner, man kan købe for penge i øjeblikket – også selvom de koster mere end tidligere versioner i serien.

Uanset om du kan lide det nye lettere design (som ikke længere kan foldes sammen, selvom ørekopperne vil ligge fladt) eller ej, er de virkelig komfortable, og de brugervenlige tilføjelser er umulige at ignorere - de kan fx registrere, hvornår hovedtelefonerne er taget af og sætte din musik på pause, bemærke, at du har en samtale og skrue ned for lydstyrken eller slukke for støjreducerende funktioner, når du er ude på en travl vej. Sony WH-1000XM5-hovedtelefonerne kan forudse præcis, hvad du vil have dem at gøre, uden at du behøver at trykke på en knap. Disse smarte funktioner føles hurtigere og mere responsive end på tidligere versioner – og støjreduktionen og lydkvaliteten forbliver uovertruffen. Vi holder meget af disse hovedtelefoner, og vi synes, de er det bedste trådløse køb for langt de fleste.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM5 trådløse høretelefoner (opens in new tab)

(Image credit: Beyerdynamic)

2. Beyerdynamic DT 1990 Pro De bedste professionelle over-ear hovedtelefoner Specifikationer Akustisk design: Åbent Vægt: 370 g Frekvensområde: 5-40,000 Hz Drivere: 45mm dynamic Tesla neodymium Batterilevetid: Ikke oplyst Dagens bedste tilbud Læs mere hos Coolshop.dk (opens in new tab) Læs mere hos Komplett (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Robuste og behagelige + Fremragende lydopløsning Grunde til at lade være - Lidt forsænket midter - Høje toner kan være trættende

Beyerdynamic er måske ikke helt så kendt som virksomhedens tyske søskende, Sennheiser, men lydfirmaet har en historie med at skabe noget af det bedst klingende lydudstyr på markedet. Deres DT770, DT880 og DT990 over-ear hovedtelefoner var elsket af mange for deres fremragende materialevalg og lydkvalitet.

Beyerdynamic DT 1990 Pro er endnu bedre. Det er en åben-back-version af Beyerdynamic DT 1770 Pro, et par hovedtelefoner, der vandt vores Editor's Choice for sit udtryk, design og værdi for pengene. Begge hovedtelefoner er på samme prisniveau (omkring 3.000 kr.), så du finder nok ikke en deal, eer gør det ene par til det oplagte valg. anden. Forskellen mellem de to modellerer virkelig deres lyd.

Da de er åbne bagpå, er disse DT 1990 Pro beregnet til at blive brugt derhjemme eller i studiet til seriøs analytisk lytning. Under vores test fandt vi ud af, at design med åben ryg betyder, at der kommer noget ekstern lyd ind (og nogle lydlækker, så disse er ikke hovedtelefoner til gode til trang pendling), men det samme design giver en betagende følelse af plads. Det brede lydbillede gør det muligt for alle lyttere at lokalisere den nøjagtige placering af, hvor hvert instrument spiller.

Vi mener, at DT 1990 Pro er de bedste over-ear-hovedtelefoner, men for at lytte på farten synes vi, at du bør overveje Beyerdynamic DT 1770 Pro for en lukket version, der er lidt mere venlig i forhold til støjende omgivelser.

Læs hele anmeldelsen: Beyerdynamic DT 1990 Pro (opens in new tab)

(Image credit: Sony)

3. Sony WH-1000XM4 De bedste allround over-ear hovedtelefoner Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 253 g Frekvensområde: 4 Hz til 40 kHz Drivere: 1.57 tommerdome type Batterilevetid: 30 timer specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk (opens in new tab) Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Forbedret støjreduktion + DSEE Ekstrem lydopskalering + Multipoint parring Grunde til at lade være - Ikke vandtætte

Da Sony lancerede WH-1000XM5, var Sony WH-1000XM4 de bedste all-around hovedtelefoner, vi havde hørt siden, ja, deres forgænger, Sony WH-1000XM3.

Ikke alene lyder de godt og leverer fremragende støjreduktion, men de formår at gøre det hele trådløst. Andre over-ear hovedtelefoner på vores liste tilbyder muligvis overlegen lydkvalitet, men WH-1000XM4 formår at tilbyde den bedste balance mellem funktioner og ydeevne.

Selvom de ikke ser væsentligt anderledes ud end de høretelefoner fra Sony, der kom før dem, inkluderer XM4'erne en række nye funktioner såsom multi-parring, DSEE Extreme-opskalering, samtaleregistrering og auto-play/pause ved hjælp af en indbygget sensor.

Ved at tilbyde alt dette uden en seriøs prisforhøjelse i forhold til konkurrenterne betyder det, at Sony WH-1000XM4 trådløse over-ear-hovedtelefoner forbliver et fantastisk valg for alle musiklyttere på farten.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM4 (opens in new tab)

4. Sennheiser HD 800 De bedste hovedtelefoner til afbalanceret lyd Specifikationer Akustisk design: Åben Vægt: 330 g Frekvensområde: 14 – 44,100 Hz Drivere: Ikke oplyst Batterilevetid: Ikke oplyst Dagens bedste tilbud Læs mere hos HiFi Klubben DK (opens in new tab) Grunde til at købe + Det lyder simpelthen fantastisk på alle måder + Smukt afbalanceret + Utrolig detaljeret Grunde til at lade være - Unægteligt dyre - meget dyre

Disse hovedtelefoner kunne nemt have ligget øverst på vores liste, hvis de ikke kostede en mindre formue. Sennheiser HD 800 er uden tvivl nogle af de bedst klingende over-ear hovedtelefoner på planeten, og de roses til skyerne af af audiofile verden over.

At teste disse hovedtelefoner var en absolut fornøjelse. Når du parrer dem med hardware af passende høj kvalitet, lyder de absolut fremragende og afbalanceret på alle måder. Lyden er utrolig detaljeret, de føles fantastisk at have på selv til lange lyttesessioner, og de er så gode, at de måske efterlader selv de bedste hi-fi-højttalere til at samle støv.

Desværre er de også ekstremt dyre og kræver avanceret lydudstyr, end den gennemsnitlige forbruger er klar til at købe. Men hvis du har systemet til at køre dem og banksaldoen til at have råd til dem, er det disse hovedtelefoner, du skal købe.

Læs hele anmeldelsen: Sennheiser HD 800 (på engelsk)

(Image credit: Audeze)

5. Audeze LCD-1 De bedste overkommelige hovedtelefoner til audiofile Specifikationer Akustisk design: Åben Vægt: 250 g Frekvensområde: 10 – 50.000 Hz Drivere: 90 mm planar Batterilevetid: Ikke oplyst Grunde til at købe + Direkte, detaljeret lyd + Super behagelige + God konstruktion Grunde til at lade være - Lydlæk

Med LCD-1-hovedtelefonerne med åbent bagdesign har Audeze bragt sin kompromisløse og ofte meget dyre teknologi ned til en realistisk pris. Så længe du er parat til at lytte i glimrende isolation – det design vil generere en hel del lydlæk – er der bare ingen grund til at overse disse over-ear-hovedtelefoner.

I vores test fandt vi ud af, at uanset kunstner eller genre, så var LCD-1'ernes samlede præsentation sammensat, engagerende og fuldstændig troværdig. Du vil høre tidligere uopdagede detaljer i den musik, du allerede elsker, og du vil høre ny musik, som kunstnerne havde til hensigt; det åbne bagdesign giver en utrolig detaljeret ydeevne, der er krystalklar, dejlig nuanceret og meget overbevisende.

Læs hele anmeldelsen: Audeze LCD-1 (på engelsk)

(Image credit: Bowers & Wilkins)

Hvis du leder efter klasseledende trådløse, støjreducerende hovedtelefoner, og du ikke bliver afskrækket af prisskiltet, er Bowers & Wilkins PX7 værd at overveje.

Efter at have brugt tid med disse over-ear-hovedtelefoner, tror vi, at den sofistikerede støjreducerende, meget forbedrede lydkvalitet og finpudsede æstetik på PX7 kan konkurrere med alle over-ear-hovedtelefonerne på denne liste. Høje toner er sprøde, mellemtoner er fyldige, og bassen er betydelig, men alligevel smidig, hvilket nok tilfredsstiller allebortset fra de hårde basfans.

Plus, de har aptX Adaptive for forbedret stabilitet og latens mellem hovedtelefonerne og din enhed, samt højkvalitets (24-bit) streaming aptX HD. En anstændig batterilevetid på op til 30 timer betyder, at de også holder i lang tid.

Læs hele anmeldelsen: Bowers & Wilkins PX7 Wireless Headphones (på engelsk)

(Image credit: TechRadar)

7. Sennheiser HD 560S De bedste analytiske hovedtelefoner til musik Specifikationer Akustisk design: Åbne Vægt: 240 g Frekvensområde: 6 – 38.000 Hz Drivere: 40 mm Batterilevetid: Ikke oplyst specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos HiFi Klubben DK (opens in new tab) Læs mere hos Dustinhome.dk (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Smart, afslørende lyd + Lette og behagelige + Enkle at bruge Grunde til at lade være - Ikke den mest underholdende (eller tolerante) lytning

Sennheiser HD 560S er bedst brugt som et værktøj, i bogstaveligste forstand. Hvis du vil være i stand til at lytte til detaljerne i et mix eller lave A/B-sammenligninger med absolut sikkerhed, er det præcis den slags hovedtelefoner, du har brug for. Hvis du ønsker at blive underholdt, energisk og forfrisket af din musik, er de dog mindre ideelle.

Lydmæssigt er Sennheiser HD560S en hensynsløst afslørende lytning. Lydbilledet, de beskriver, er stort på alle måder, og enkelte elementer i en optagelse dukker op på scenen i et absolut solidt område af rummet.

Detaljeringsniveauerne – hvad enten det drejer sig om instrumentklang, vokalteknik eller ethvert andet aspekt af en optagelse – er absolut skyhøje, og HD560S opretholder en jævn, neutral balance fra bunden af frekvensområdet til toppen. Men de er nådesløse ved optagelser, og det betyder, at de kan være ret hårde ved dårligt optaget eller dårligt mikset lyd.

Læs hele anmeldelsen: Sennheiser HD 560S (på engelsk)

(Image credit: Philips)

8. Philips PH805 De bedste trådløse hovedtelefoner Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: Ikke oplyst Frekvensområde: 7 – 40.000 Hz Drivers: 40 mm dynamisk Batterilevetid: 30 timer Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Læs mere hos Coolshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + godt fremstillet + 30 timers batterilevetid + Slående, kontrolleret og detaljeret lyd Grunde til at lade være - Støjreduktion kunne være mere effektiv

Til prisen tilbyder Philips PH805 enestående værdi for pengene. Disse er trådløse over-ear-hovedtelefoner, der bruger Bluetooth 5 til tilslutning, der er i stand til lydafspilning i højere opløsning.

Ved at bruge en enkelt Lithium-Ion-celle, der leverer op til 30 timers afspilningstid fra en enkelt opladning, har Philips PH805 aktiv støjreduktion, og de lytter via et par mikrofoner på hver ørekop. I vores test fandt vi ud af, at støjreduktionen var både effektiv og nem at kontrollere.

Byggekvaliteten er robust og kompetent. Lydkvaliteten er også meget imponerende til prisen, med velkontrollerede lave frekvenser, skarpe diskanter og detaljerede mellemtoner, der giver vokalen ægte karakter.

Læs hele anmeldelsen: Philips PH805 (på engelsk)

(Image credit: Sennheiser)

9. Sennheiser Momentum Wireless (2019) De bedste over-ear hovedtelefoner til glemsomme typer Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: Ikke oplyst Frekvensområde: 6 Hz til 22 kHz Drivere: 42 mm Batterilevetid: 17 timer Grunde til at købe + Strålende lydkvalitet + Cool design Grunde til at lade være - Batterilevetiden er ikke god - Dyrere end konkurrenterne

Disse Sennheiser over-ear hovedtelefoner lyder fantastisk med høje detaljeringsniveauer, varm bas og naturligt klingende høje toner.

Støjreduktion, der kan tilpasses, er et fantastisk touch, men vi fandt ud af, at Sennheisers støjreduktion ikke helt når op til de klasseledende standarder, der er fastsat af Sony og Bose. Batterilevetiden konkurrerer heller ikke med Sony WH-1000XM4 eller 5, og de er dyrere.

Så hvorfor købe Sennheiser Momentum Wireless (2019)? Nå, hvis indbygget Tile tracking appellerer til dig, og du kan lide det industrielle design og førsteklasses materialer fra Momentum Wireless, kan det være grund nok – og hvis du vælger dem frem for Sony-modellen, vil du ikke gå ned i lydkvalitet. I den henseende er de virkelig på samme niveau.

Læs hele anmeldelsen: Sennheiser Momentum Wireless (2019) (opens in new tab)

(Image credit: Sennheiser)

10. Sennheiser PXC 550-II De bedste underspillede over-ear hovedtelefoner Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 227 g Frekvensområde: 17-23.000 Hz Drivere: 32 mm dynamisk Batterilevetid: 20 timer Grunde til at købe + Velafbalanceret lyd + God batterilevetid + Subtilt premium udseende Grunde til at lade være - Kæmper med diskanten

Byggekvaliteten, batterilevetiden og lydkvaliteten på Sennheiser PXC 550-II er alle meget imponerende og forbedringer i forhold til den tidligere PXC 550-model med den nyeste Bluetooth-standard og forbedrede lyd- og smart muligheder. Disse kopper er underspillede, men alligevel komfortable, og er særligt velegnede til brugere med mindre ører.

PXC 550-II over-ear-hovedtelefonerne er en smule billigere end Sennheisers Momentum Wireless. De er også mere sobre i udseende og også mindre, men de leverer stadig en imponerende og sofistikeret ydeevne.

Under vores test fandt vi ud af, at basfrekvenserne var klare såvel som slagkraftige med fremragende tekstur og detaljer, mellemtonerne er rige, og diskantfrekvenserne kan prale af ægte glans og skarphed. Sennheiser PXC 550-II er en meget behagelig lytning, uanset hvad din smag måtte være.

Læs hele anmeldelsen: Sennheiser PXC 550-II (på engelsk)

(Image credit: Beyerdynamic)

11. Beyerdynamic Amiron Wireless De bedste over-ear hovedtelefoner til hjemmet Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: Ikke oplyst Frekvensområde: 16-22.000 Hz Drivers: Dynamisk Batterilevetid: 25+ timer Dagens bedste tilbud Læs mere hos Coolshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Fremragende byggekvalitet og komfort + Detaljeret og rummelig lyd + Lyder lige så godt kablet Grunde til at lade være - Ikke ideelle til rejser

Beyerdynamic Amiron Wireless er blandt de bedst lydende trådløse hovedtelefoner, du kan købe. Deres lyd er rummelig, detaljeret og giver dig lyst til at genopdage hele dit musikbibliotek. De imponerer dig måske ikke med kunstigt stor bas eller alt for funklende høje toner, men de tilbyder konsekvent klar lyd, der føles som at gå fra 1080p til 4K-opløsning for dine ører.

Omfattende codec-understøttelse inklusive AAC, SBC, aptX, aptX HD og aptX LL er ideel til streaming fra flere kilder i den bedst mulige kvalitet, og med omkring 25 timers batterilevetid i vores test, vil de også holde dig et godt stykke tid.

De er lidt til den tunge side med 380 g sammenlignet med Bose QuietComfort 35 II's 235 g, og deres gennemsnitlige støjisolering betyder, at de langt fra er ideelle til rejser. Men hvis du leder efter den bedste lyd fra et par over-ear hovedtelefoner til at lytte med derhjemme, går du ikke galt med disse Beyerdynamic hovedtelefoner.

Læs hele anmeldelsen: Beyerdynamic Amiron Wireless (på engelsk)

(Image credit: Bose)

De slår måske ikke Sony WH-1000XM4's batterilevetid og pris, men Bose Noise Cancelling Headphones 700 er stadig et fantastisk par over-ear hovedtelefoner.

Ved at anvende støjreduktion på både musik og telefonopkald tilbyder de klasseførende teknologi samt en levende, livlig lyd og et bredt, velafbalanceret lydbillede.

Hvis du skal vælge mellem at købe Sony WH-1000XM4 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, vil vi anbefale at gå efter førstnævnte på grund af den lavere pris og bedre batterilevetid.

Når det er sagt, ville du ikke begå en fejl, hvis du valgte disse Bose-lyttebøffer i stedet (og vi ville ikke bebrejde dig, hvis du gjorde det) – de lyder godt, ser fantastiske ud, og vi fandt ud af, at støjreduktionen var helt fantastisk. Hvis fokuseret lytning er din topprioritet, er disse et solidt valg.

Læs hele anmeldelsen: Bose Noise Cancelling Headphones 700

(Image credit: Apple)

13. Apple AirPods Max De bedste hovedtelefoner til Apple-fans Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 350 g Frekvensområde: Ikke oplyst Drivere: 40mm dynamisk Batterilevetid: 20 timer specifications Colour Rosa Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Læs mere hos alternate DK (opens in new tab) Grunde til at købe + Utrolig lydydelse + Fantastisk brugeroplevelse Grunde til at lade være - Ingen 3,5 mm lydport - Begrænsede funktioner til Android

Apple AirPods Max var længst ventede hovedtelefoner i et stykke tid, efter at have været genstand for rygter og spekulationer i to år. De har aktiv støjreduktion, suveræn lydkvalitet og et design, der adskiller dem fra de fleste støjreducerende hovedtelefoner på markedet.

Mens deres enestående lydydelse og klasseledende ANC imponerer, bliver de svigtet af deres iøjnefaldende pris, forfærdelige bæretaske og deres manglende understøttelse af Hi-Res Audio-codecs.

På trods af deres høje pris er AirPods Max ikke ligefrem rettet mod det audiofile publikum; hvis de var, ville de have en 3,5 mm lydport. Disse hovedtelefoner er målrettet mod medlemmer af Apples økosystem, og de er spækket med smarte funktioner til iOS-brugere og kommer i et umiskendeligt "Apple"-design.

For Android-brugere har AirPods Max ikke de samme funktioner som på iOS. Det betyder, for Android, at du betaler Apple-prisen uden at få mange af fordelene. Vi kan ikke retfærdiggøre den høje pris på disse hovedtelefoner, hvis du ikke tilslutter dem til Apple-hardware.

Men hvis du allerede har købt ind i Apples økosystem, har du mange penge at brænde af, og du er ligeglad med high res-lyd, finder du ikke hovedtelefoner, der lyder bedre eller er nemmere at bruge end AirPods Max.

Læs hele anmeldelsen: Apple AirPods Max (opens in new tab)

(Image credit: V-Moda)

14. V-Moda M-200 Studio Headphones De bedste hovedtelefoner til dem, der holder af at justere indstillinger Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 290 g Frekvensområde: 5 Hz - 40 kHz Drivere: 50 mm Batterilevetid: Ikke oplyst Grunde til at købe + Fremragende balance + Enestående konstruktion og materialer Grunde til at lade være - Ikke trådløse - Klemkraften er for stor

V-Moda M-200 er toppen af, hvad kablede hovedtelefoner kan være. Selvom det er 2022, og trådløse hovedtelefoner er meget mere bekvemme, er der stadig dem, der foretrækker en ledningsført oplevelse. Det inkluderer professionelle som musikproducenter, DJ'er og videoeditorer. Selv nogle lydentusiaster og -spillere foretrækker en kablet hovedtelefon på grund af deres stabilitet.

Designet af M-200 er klassisk V-Moda: Ørekopperne bevarer mærkets signatur sekskantede, kantede design, og byggekvaliteten er fremragende med en blanding af plastik, aluminium og behageligt, svedbestandigt PU-læder.

På trods af den usædvanlige form foldes de fint sammen og er godt beskyttet i deres medfølgende hårde etui.

M-200 er certificeret til Hi-Res Audio og har en tilstrækkelig bred frekvensgang til at afspille lydspor med meget høj bitrate. Det medfølgende afbalancerede kabel giver dig mulighed for at nyde isolerede venstre og højre kanaler for ekstra opløsning og klarhed.

Sammenlignet med deres forgænger, M-100, som vi fandt var ret bastung, leverer M-200'erne en meget mere neutral lytteoplevelse med en smule varme i mellemtonerne.

M-200 er unægteligt dyre, men de er det værd på grund af deres lydkvalitet, opløsning, byggekvalitet og unikke, tilpasselige plader.

Læs hele anmeldelsen: V-Moda M-200 Studio Headphones (på engelsk)

(Image credit: TechRadar)

15. JBL Tune 750BTNC The best cheap over-ear headphones Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 220 g Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz Drivere: 40 mm Batterilevetid: 15 - 22 timer Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + God lydkvalitet + Stærk aktiv støjreduktion Grunde til at lade være - Ingen vandtætte - Undervældende batterilevetid

Uanset om det er Bluetooth-højttalere eller hovedtelefoner, ved du, hvad du kan forvente af JBL: anstændig lydkvalitet til en anstændig pris.

Det er, hvad vi fandt med de ældre JBL Live 650BTNC – og nu, for at tage deres plads, har JBL lanceret JBL Tune 750BTNC. De er en overlegen efterfølger til 650BTNC'erne og tilbyder høje specifikationer til en god pris.

Vi synes, at JBL'erne ligner Beats meget og føles lige så solide og sikre. De ser ud og føles dyrere, end de faktisk er.

Vi nød at teste disse hovedtelefoner: de lyder godt, de ser godt ud, og de passer også godt. De er pålidelige og nemme at bruge, og selvom de ikke er vandtætte og har kort lang batterilevetid, føles det forkert at klage, når de leverer så meget for pengene.

Læs hele anmeldelsen: JBL Tune 750BTNC

(Image credit: Focal)

16. Focal Stellia De bedste luksus hovedtelefoner Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 435 g Frekvensområde: 5 Hz - 40 kHz Drivere: 40 mm Batterilevetid: Ikke oplyst Grunde til at købe + Fantastisk, præcis lyd + Åbent lydbillede + Komfortable Grunde til at lade være - Ekstremt dyre

Focal Stellias lyder helt fantastisk. Deres vidtrækkende lydbillede og detaljerede, præcise lydbehandling betyder, at de får enhver musikgenre til at lyde strålende.

Hvis du lytter til sange, du tror, du kender ud og ind, betyder Stellias' præcise adskillelse af frekvenserne, at du sandsynligvis vil høre detaljer, du aldrig har lagt mærke til før.

Grunden til at de ikke er højere på vores liste? De er meget, meget dyre til mere end 20.000 kr. Selvom de er fremragende, så er Focal Stellias uoverkommeligt dyre for de fleste mennesker: de er 10 gange prisen på vores nuværende yndlingshovedtelefoner.

Hvis du kan lide lyden af disse luksushovedtelefoner, men ikke kan retfærdiggøre prisen, så tjek vores første praktiske anmeldelse af den nye Focal Elegia. De lyder måske ikke helt så betagende som Focal Stellia - det var i hvert fald, hvad vi fandt ud af fra vores første lyttesession - men Focal Elegia-hovedtelefonerne er stadig meget imponerende.

Læs hele anmeldelsen: Focal Stellia (på engelsk)

(Image credit: Shure)

17. Shure AONIC 50 De bedste trådløse hovedtelefoner til hi-res lyd Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 334 g Frekvensområde: Ikke oplyst Drivere: 50 mm dynamisk Batterilevetid: 20 timer specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk (opens in new tab) Læs mere hos alternate DK (opens in new tab) Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Grunde til at købe + Ekspansiv, overbevisende lyd + Robust konstruktion + God ANC Grunde til at lade være - Ingen berøringsknapper

Shure AONIC 50 har et trådløst, aktivt støjreducerende over-ear-design og er prissat på samme niveau som Sony WH-1000XM5 og Bose NC 700 hovedtelefoner.

Bluetooth 5-forbindelsen hjælper dig med at få anstændige 20 timers batterilevetid, samt understøttelse af Hi-Res Audio-filer og alle kendte codec, inklusive aptX HD, LDAC og aptX Low Latency. 10 trin af omgivelsesforstærkning sammen med to typer støjreduktion giver nogle ekstra muligheder.

Aelvom du ikke finder alle funktioner under solen her, såsom ingen berøringsknapper eller automatisk sluk-funktion, er Shure AONIC 50 laser-fokuseret på at levere den bedste lydkvalitet af næsten alle støjreducerende hovedtelefoner, og vi syntes, at deres Hi-Res Audio-ydelse var fuldstændig fascinerende. Det sikrer dem en plads blandt de bedste over-ear-hovedtelefoner til audiofile.

Læs hele anmeldelsen: Shure AONIC 50 (på engelsk)

(Image credit: Microsoft)

18. Microsoft Surface Headphones 2 De bedste hovedtelefoner med fysisk kontrol Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 290 g Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz Drivere: 40 mm free edge Batterilevetid: 20 hours Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Læs mere hos Microsoft DK (opens in new tab) Grunde til at købe + Varmt, bredt lydbillede + Fantastisk kontrol Grunde til at lade være - Lyden kunne være mere detaljeret - Lidt kedeligt look

Microsoft Surface Headphones 2 er teknologigigantens andet par støjreducerende hovedtelefoner, og de tilbyder et væld af store forbedringer i forhold til de originale Surface Headphones, mens de bevarer nogle af deres bedste kvaliteter. 13 niveauer af støjreduktion er et særligt højdepunkt, og vi nød det varme lydbillede, de leverer.

På trods af disse forbedringer – som inkluderer en længere batterilevetid og et mere behageligt design – er Surface Headphones 2 betydeligt billigere end deres forgængere, hvilket gør dem til det oplagte valg, hvis du prøver at vælge mellem de to.

Den lavere pris gør dem også til et godt alternativ til Sony WH-1000XM5, især da de har bevaret de vindende designfunktioner fra de originale Surface Headphones, med indbyggede drejeknapper på hver ørekop til at styre din musik og den aktive støjreduktion.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Headphones 2 (på engelsk)

(Image credit: Urbanista)

19. Urbanista Miami Over-ear hovedtelefonerne med den bedste batterilevetid Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: Ikke oplyst Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz Drivere: 40mm moving coil Batterilevetid: 40 hours Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Cool design + Udvidet basrespons + Fremragende batterilevetid og tilslutningsmuligheder Grunde til at lade være - Støjreduceringen er ikke den bedste - Lyden kunne være mere detaljeret

Urbanistas første over-ear støjreducerende hovedtelefoner er et godt valg for købere på et budget, der ikke ønsker at ofre stil eller lyd. Men som det er, så betyder lave priser nogle kompromiser.

Vi fandt ud af, at støjreduktionen, selvom den er effektiv, ikke er den bedste på markedet. De er gode til bas, og selvom de ikke er så detaljerede som andre, er de særligt velegnede til pop og R&B. Auto-pause-funktionen fungerer godt, og det medfølgende hårde etui er en god ting at have.

Batterilevetiden når 50 timer, hvilket er ret godt, mens understøttelse af Bluetooth 5 betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om lydudfald. Det gør disse til et godt alternativ til dyrere modeller som Sony WH-1000XM5 eller Apple AirPods Max, især hvis du er ude efter nogle bastunge lyde.

Læs hele anmeldelsen: Urbanista Miami (på engelsk)

(Image credit: bang & olufsen)

20. Bang & Olufsen Beoplay HX De bedste hovedtelefoner til fashionistaer Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 285 g Frekvensområde : 20 Hz – 22 kHz Drivere: 40 mm Batterilevetid: Up to 35 hours with ANC Dagens bedste tilbud Læs mere hos HiFi Klubben DK (opens in new tab) Grunde til at købe + Levende, livlig lyd + Føles, ligner og lugter som et uber-premium produkt Grunde til at lade være - Masser af meget dygtige (og mere overkommelige) konkurrence - Støjreduktion kan forbedres

På mange måder er Beoplay HX et typisk Bang & Olufsen-produkt: premium materialer, premium konstruktion, premium pris. På andre måder er de dog meget mindre unikke, end vi er blevet vant til fra virksomheden.

Disse HX-hovedtelefoner prioriterer ikke design frem for ydeevne, og selvom de unægteligt er dyre, er de ikke så stratosfærisk prissat, som du kunne forvente. Det, du får til prisen, er altså levende, livlig lyd og følelsen og udseendet af et premiumprodukt.

De er helt sikkert dyrere end mange lignende dygtige rivaler, men rivalerne får dig måske ikke til at smile helt så bredt: Specifikationen er fantastisk, ydeevnen er ekstremt imponerende, og hver gang vi bar dem, følte vi os som en million dollars. Det er ægte head-turners, men der er ydeevne, der matcher stilen.

Læs hele anmeldelsen: Bang & Olufsen Beoplay HX

(Image credit: final audio)

21. Final Audio UX3000 Et fantastisk par overkommelige over-ear med fremragende specifikationer Specifikationer Vægt: 260 g Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz Drivere: Dynamisk Batterilevetid: 35 timer (ANC fra), 25 timer (ANC tændt) Grunde til at købe + Selvsikker, velklingende lyd + Gode specifikationer til prisen + God vægt og dimensioner Grunde til at lade være - Intetsigende udseende, hvis du ikke synes om minimalisme - ANC er god, men ikke fantastisk

Final Audio har endelig lanceret et par trådløse, støjreducerende, over-ear hovedtelefoner. Vi synes, de er fremragende.

Vi indrømmer, at de ikke ser ud eller føles særligt specielle. Men deres specifikationer, som inkluderer aptX Low Latency Bluetooth, en lang batterilevetid og aktiv støjreduktion, er meget gode til prisen. Deres relativt beskedne størrelse og vægt betyder, at de er en rigtig god mulighed for alle, der ønsker at lytte komfortabelt i lange perioder.

UX3000'erne lyder meget bedre, end de ser ud. Deres dynamik, detaljer og musikalitet gør UX3000 til en engagerende og helt igennem fornøjelig lytning. Den aktive støjreduktion er effektiv nok til at håndtere størstedelen af eksterne distraktioner - vi taler ikke om Bose-type niveauer af støjreduktion, men vi taler heller ikke om Bose-priser.

Batterilevetiden er fantastisk: UX3000 skal holde i 35 timer fra en enkelt opladning, hvis ANC er slukket, og 25 timer eller deromkring, hvis den er tændt. Under vores test fandt vi ud af, at opladning fra fladt til fuldt tog mellem to og to en halv time, hvilket er ret hurtigt for et så stort batteri.

Der er ingen medfølgende app eller touch-kontroller her, så de er et ret minimalt par over-ear, men specifikationer har de alt, hvad du kan ønske dig og mere til en meget anstændig pris. Vi vil helt klart anbefale at tjekke dem ud, før du smider pengene efter en meget dyrere rival.

Læs hele anmeldelsen: Final Audio UX3000 (på engelsk)

(Image credit: Meze Audio)

22. Meze Audio Liric Meze Audio Liric er ikke bange for at se tilbage for at komme videre Specifikationer Vægt: 391 g Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz Drivere: 92 x 63mm elyptical planar magnetic Batterilevetid: n/a (wired) Grunde til at købe + Selvsikker, præcis og afslørende lyd + Bemærkelsesværdig sonisk kontrol og positivitet + Betryggende kvalitet Grunde til at lade være - Ikke den tungeste lytning - Intolerant over for dårlige musikkilder - Store

Lad os få det på plads med det samme: Forvent ikke at blive blæst omkuld af disse kablede hovedtelefoner, hvis du tilslutter dem til en middelmådig musikkilde. Spotify gratis-abonnenter, ejere af stort set alle smartphones, der stadig har en fysisk hovedtelefonforbindelse, folk, der ønsker at tilslutte dem direkte på siden af

deres bærbare computer, bør alle a) se andre steder hen og b) bruge meget færre penge på hovedtelefoner. Liric er intolerante over for alt dette.

Udvidet funktionalitet? Nix. Almindelige priser? Næsten. Tilpasningsdygtig eller ukrævende? Ikke en chance. Du bliver ikke forkælet af Meze Audio Liric-kablede over-ear-hovedtelefoner. Køb et par, og det er dig, der skal stå for det meste af forkælelsen.

Når det er sagt, køber Meze Audio store, fastkablede hovedtelefoner udstyret med esoteriske plane magnetiske drivere – og selvom deres lukkede konfiguration og (latterligt store) bæretaske gør dem bedre til bærbar lytning end de fleste Meze Audio over-ear hovedtelefoner, er de hverken diskrete eller specielt bærbare.

De er smukt lavet af materialer af høj kvalitet. Og hvis der er noget, du bør tage med fra denne anmeldelse, så bør det være, at de lyder – med én advarsel – fremragende. Hvis det er detaljer, du ønsker, en ordentlig afspilning af en optagelse som en optræden, indsigt i tone og klang og form af individuelle toner, er Liric en overbevisende og fremragende og rangerer blandt de bedste over-ear hovedtelefoner.

Læs hele anmeldelsen: Meze Audio Liric (på engelsk)

Sådan vælger du de bedste over-ear hovedtelefoner

Når du køber over-ear hovedtelefoner, er lydkvaliteten den vigtigste egenskab, du skal være opmærksom på – jo dyrere, des bedre har dine lyttebøffer en tendens til at lyde, selvom der er en del imponerende undtagelser fra denne regel.

Hvordan du definerer god lydkvalitet afhænger af din personlige smag. Kan du lide en varm, velafrundet lyd, eller foretrækker du ultra high-fidelity, der giver dig mulighed for at høre hver eneste detalje i din musik? Er du et dedikeret bashoved eller en klassisk musik-junkie?

Hvis du handler om den bas, skal du kigge efter dynamiske drivere, der fortrænger masser af luft, hvilket fører til et bassy lydbillede. Hvis detaljer er det vigtigste, skal du kigge efter store frekvensområder – 20Hz til 20 kHz er standarden, så alt større end dette kan give mulighed for flere detaljer i op- og nedture.

Det er også vigtigt at overveje lydbilledet som en helhed; Hvis du elsker en bred, åben lyd, så prøv et par hovedtelefoner med åben ryg. Bekymret for lydlækage, når du er i selskab med andre? Prøv et par lukkede dåser med en sikker pasform for at forhindre, at dine melodier generer folk omkring dig.

Som vi nævnte, er der et par trådløse og støjreducerende hovedtelefoner på denne liste – det er fordi lydkvaliteten på disse modeller er enestående. Mange over-ear hovedtelefoner kommer med disse livskvalitetsfunktioner i disse dage, selvom de ofte er dyrere end deres kablede modstykker – hvis du ikke kan leve uden disse moderne bekvemmeligheder, så sørg for at købe hovedtelefoner med den nyeste Bluetooth-teknologi og aktiv støjreduktion.

Design er også enormt vigtigt, da et par gode over-ear-hovedtelefoner skal være behagelige til lange lyttesessioner – se efter polstrede ørekopper og pandebånd i materialer som memoryskum for ultimativ komfort.

Hvilke er de bedste hovedtelefoner samlet set? Hovedtelefonerne øverst i denne guide er Sony WH-1000XM5 og Beyerdynamic DT 1990 Pro, og de er de bedst lydende kablede hovedtelefoner, der stadig giver rimelig værdi for pengene. Men hvis du leder efter de bedste allroundere, må vores valg være Sony WH-1000XM4, som kombinerer fremragende lyd med aktiv støjreduktion, trådløs forbindelse, lydopskalering og et slankt design, der virkelig er bærbart.

Hvor meget skal jeg bruge på hovedtelefoner? Det afhænger virkelig af dit budget - du behøver ikke at bruge mere, end du har råd til i din søgen efter fantastisk lyd. Der er masser af fremragende budgethovedtelefoner under 1.000 kr. - tjek mærker som Jabra og JBL, hvis du vil holde omkostningerne nede. Højspecifikke trådløse og støjreducerende hovedtelefoner (opens in new tab) har en tendens til at koste lidt mere end dette. Når du kommer til ægte audiofile hovedtelefoner til analytisk lytning, begynder priserne for alvor at skyde i vejret - men disse lyttebøffer holder i årtier, hvis du passer på dem.

Er det værd at købe over-ear hovedtelefoner? At vælge over-ear hovedtelefoner frem for øretelefoner er et personligt valg. Der er ingen forkert mulighed her, men over-ear hovedtelefoner giver typisk bedre batterilevetid og bedre lydkvalitet. Takket være at de er større, kan de pakke et bedre batteri sammen med mere avancerede funktioner som overlegne drivere. I sagens natur har de også en tendens til at give bedre støjreduktion, da de dækker dine ører mere omfattende end øretelefoner. Men noget af din beslutningsproces kan koges ned til, hvad du føler dig mere tryg ved. Øretelefoner er nemmere at gemme væk, men ikke alle kan lide følelsen af dem i ørerne. Alternativt kan hovedtelefoner føles mere sikre over dit hoved, men de er tungere og kræver mere omtanke, når de opbevares.

Sådan tester vi de bedste over-ear hovedtelefoner

Hvis du leder efter et par af de bedste over-ear hovedtelefoner, fokuserer denne guide på lydkvalitet frem for alt andet.

Du finder hovedtelefoner, vi vil anbefale til audiofile og dem, der arbejder i professionelle roller, til de bedste over-ear-muligheder for dem, der blot ønsker at fokusere på arbejdet eller nyde deres yndlingssange derhjemme.

For at hjælpe dig med at sammenligne disse hovedtelefoner har vi anbefalet andre modeller, hvis vi mener, at de måske er bedre egnede med hensyn til pris, lyd og ydeevne.

Vi har testet alle hovedtelefonerne i denne guide grundigt og brugt meget tid på at analysere lyden, pasformen, designet, specifikationer og værdi for pengene.