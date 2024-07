Nye rygter om, AirPods med IR-kameraer - men vi kommer til at vente på dem

Der går rygter om, at Apple planlægger at tilføje en ny model til sit sortiment af topmodellen AirPods: Nærmere bestemt AirPods med infrarøde kameraer installeret. Det er så meningen, at disse AirPods kan parres med et Vision Pro-headset og skabe en rumlig lydoplevelse, der ændrer sig, når du bevæger hovedet.

Rygtet kommer fra Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo, som ofte har ret, når det gælder Apple-forudsigelser. IR-aktiverede AirPods vil dog ikke være tilgængelige lige foreløbig, og masseproduktionen forventes først at begynde i 2026.

Det er værd at bemærke, at Bloombergs Mark Gurman allerede i februar rapporterede, at Apple var i gang med at undersøge muligheden for AirPods med kameraer. Rygterne kommer dermed fra to kilder, der ofte har ret i deres Apple-forudsigelser. Men Apples planer kan selvfølgelig altid ændre sig.

Ifølge Kuo vil kamerasystemet i AirPods svare til den teknologi, der bruges til Face ID på iPhone. De vil være tilstrækkelige til at registrere, når nogen drejer hovedet - så visse lyde kan øges eller mindskes i overensstemmelse hermed. Hvis du befinder dig i et virtuelt 3D-miljø, kan den slags lydteknologi være meget effektiv.

Hvad fremtiden bringer

Apple Vision Pro. (Image credit: Apple)

Noget andet, kameraerne kan registrere, er håndbevægelser, siger Kuo. Bevægelser kan allerede bruges til at styre Vision Pro, men som vores anmeldelse af Apple Vision Pro gør det klart, er der bestemt er plads til forbedringer på dette område.

Selvom salget af Vision Pro ikke ser ud til at have været særlig stort, siges det, at Apple allerede arbejder på en billigere model - som tilfældigvis (eller ikke?) også siges at være på vej til forbrugermarkedet engang i 2026.

Da iOS 16 kom i 2022, introducerede det en funktion til personlig rumlig lydoplevelse for AirPods, som fungerede ved hjælp af en iPhone til 3D-scanning, så denne form for fordybende lydoplevelse ser ud til at være noget, Apple er særligt interesseret i.

Vi vil uden tvivl høre flere rygter og lækager om AirPods med kameraer i de kommende måneder. I mellemtiden er standardmodellerne af AirPods opdateres også i år eller næste år, så vi kan se frem til fjerde generation standard AirPods og Apple AirPods Pro 3 i den nærmeste fremtid.