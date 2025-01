Vent med at købe iPad Air - ny M3-model kan være på trapperne

Et lækket dokument nævner M3 iPad Air-modeller

Vi har tidligere hørt, at den næste generation af iPad Air kan blive lanceret tidligt i år

Apple har endnu ikke frigivet nogen officiel information om den næste iPad Air

Apple kan udstyre den næste version af iPad Air med et M3-chipsæt og lancere den her i begyndelsen af 2025, hvis de seneste rygter taler sandt.

Evan Blass (via 9to5Mac) uploadede et dokument til sin private X-konto, der antyder en ny iPad Air udstyret med et M3-chipsæt.

Ifølge 9to5Mac indeholder dokumentet tekst, der henviser til de muligvis kommende modeller: Der står bl.a. »apple-ipad-air-13-(m3)« og »apple-ipad-air-11-(m3)«.

Der er ikke rigtig nogen nyheder omkring Apples mellemklasse-tablets, så vi forventer en simpel chipsætopdatering i næste version af iPad Air. Apples mellemklasse-tablets blev sidst opdateret i maj 2024, da den almindelige 11" iPad Air for første gang fik selskab af en større 13" model.

Tidspunktet for dette seneste rygte stemmer godt overens med tidligere spekulationer om lanceringsdatoen for den næste iPad Air.

Bloombergs Apple-ekspert Mark Gurman offentliggjorde i oktober 2024 et notat, der antydede, at en ny iPad Air ville komme i butikkerne i begyndelsen af 2025 - sandsynligvis omkring april.

Gurman har også forudsagt, at der kan være et nyt Magic Keyboard på vej, som er specielt designet til iPad Air. Det ville fuldende Apples udvalg af iPad-tastaturer, som er gået fra at være en enhed, der passer til alle, til at omfatte mere specialiserede modeller, der er designet til basis-iPad'en og iPad Pro'en.

Skal du vente på M3 iPad Air?

iPad Air 2022. (Image credit: TechRadar)

Selvom disse rygter og spekulationer langt fra er bekræftet, kan de stadig være værd at have i baghovedet for alle, der overvejer at købe en iPad Air.

Som MacRumors påpeger, er M3-chippen betydeligt mere kraftfuld end M2. Ved lanceringen sagde Apple, at M3 giver en forbedring på 35 % i forhold til M1-chippens ydeevne, mens M2 giver en forbedring på 18 %. Ifølge disse tal skulle M3 således være ca. 14 % hurtigere end M2, hvilket bestemt er en mærkbar forbedring for en iterativ opdatering.

Apple har holdt iPad-priserne stabile i de seneste år, så det er usandsynligt, at en opgradering af chipsættet vil betyde en prisstigning. Så hvis du kan vente på M3, vil du sandsynligvis få mere ydeevne uden ekstra omkostninger.

Men for dem, der allerede bruger en iPad Air med M2, er det måske ikke værd at opgradere. M3-chippen er muligvis mere kraftfuld end M2, men de to iPad Air-modellers kapacitet vil sandsynligvis være meget ens på grund af den sammenhængende (nogle vil sige begrænsede) iPadOS-platform. Forbedringen af ydeevnen med M3 vil sandsynligvis være mere mærkbar i daglig brug end i tungere workflows, hvor iPad Air kan føles noget begrænset.

Det kan blive en travl periode for iPad-serien fremover, da rygterne om en ny iPad Pro er i omløb parallelt med disse M3 iPad Air-spekulationer. For at få et overblik over de bedste tablets, Apple har lige nu, kan du tjekke vores topliste over de bedste iPads.