Nintendo Switch 2 er endelig afsløret - se den næste hybridkonsol her

Nintendo har endelig løftet sløret for sin næste konsol. Den har fået det officielle navn Nintendo Switch 2, og nu er det officielt, at den længe ventede afløser for Nintendo Switch vil blive lanceret i 2025. Her er de vigtigste oplysninger, vi fik fra afsløringen.

Vigtigst af alt fik vi vores første kig på selve konsollen med en dybdegående 3D-rendering, der fremhæver konsollen og dens mange hardwarefunktioner.

Den ligner til forveksling Nintendo Switch OLED, men der er nogle store forskelle. For det første ser den ud til at have en større skærm, hvilket bliver vist i traileren med en sammenligning, der viser den originale Switch, som skifter til den nye Switch 2.

Joy-Con-controllerne har også fået et nyt design, er nu også større og ser nu ud til at kunne fastgøres magnetisk til konsollen fra siden, hvilket der var mange rygter om i tiden op til afsløringen.

Derudover bekræftede traileren også, at der vil blive vist et Nintendo Direct-showcase den 2. april 2025, som sandsynligvis vil give os endnu et kig på konsollen sammen med en potentiel udgivelsesdato.

Du kan selv se traileren for den kommende hybridkonsol herunder.

Nintendo Switch 2 – First-look trailer - YouTube Watch On

Der er endnu ingen officielle oplysninger om dens interne specifikationer, men alt, hvad vi har set fra konsollens afsløringstrailer, tyder på et betydeligt spring i processorkraft. På trods af dette er det meget tydeligt, at Nintendo Switch 2 stadig er en hybridkonsol - så den kan spilles både derhjemme og når du er ude.

Hvad angår den slags spil, du kan forvente på Nintendo Switch 2, ved vi nu med sikkerhed, at systemet vil være bagudkompatibelt. Traileren bekræftede, at konsollen vil »spille eksklusive Nintendo Switch 2-spil samt Nintendo Switch-spil«, både fysiske og digitale.

Det bemærkes dog, at nogle Switch-spil »muligvis ikke understøttes på eller er fuldt kompatible med Nintendo Switch 2«.

Det betyder, at den sandsynligvis vil fungere fuldt ud med de fleste Nintendo Switch-spil. Det er gode nyheder, da det betyder, at alle eksisterende Nintendo Switch-ejere allerede vil have et stort udvalg af spil de kan spille fra dag ét.

