Gør dig klar til Audio Overview i Google Gemini, jeg har brugt det i Notebook LM, og det er en komplet game changer

Audio Overview kommer til Gemini og Gemini Advanced-abonnenter fra i dag

Du kan lave vellydende podcasts ud af artikler og andet, direkte i Gemini

Det fungerer også med Deep Research-rapporter

Audio Overview er på vej til Googles AI-chatbot Gemini, og det kan ændre den måde, vi bruger vores enheder på, for altid. Du kan bruge Audio Overview til at omdanne dokumenter, slides og endda Deep Research-rapporter til podcasts, der er nemme at lytte til.

Vores kollega, Graham Barlow har afprøvet Audio Overview, og han blev blæst bagover, da han oplevede, hvor god den var. Funktionen bearbejder dokumenter, præsentationer, Google-dokumenter, PDF'er eller endda YouTube-videoer for derefter med AI at skabe 10 minutter lange en podcasts, hvor to AI-genererede værter, hvis stemmer og dynamik er ekstremt naturtro, taler om det emne, du har givet dem.

Med podcast-featuren kan eksempelvis studerende en helt ny måde at lære på med en ny indgangsvinkel til teorier, og kontorarbejdere kan få en levende udlægning af et fagligt relevant rapport. Det hele bliver leveret nemt og hurtigt direkte i Gemini. Brugeren trækker blot en fil ind og beder om at få et resume med Audio Overview. Derefter kan brugeren lytte til samtalen direkte, dele lydfilen eller downloade den.

“Podcast-featuren har været ekstremt populær i NotebookLM, og derfor er det også oplagt at give endnu flere adgang til den via Gemini. Det er et godt eksempel på, hvordan generativ AI giver helt nye muligheder for at tilgå ny viden, fordi brugeren selv kan gøre indholdet mere levende - og komplekst stof let tilgængeligt. Det er en skøn måde at lære, mens man er på farten,” siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef i Google Danmark.

Getting in the mix

I første omgang findes funktionen med engelsksprogede værter. Den bliver rullet gradvist ud over de kommende uger, og vil derefter være tilgængelig over hele verden for samtlige Gemini-brugere på både web og i Gemini-app’en.

Pointen med Audio Overview er at fremskynde læringsprocessen for de studerende. Så i stedet for at skulle læse alle de bøger eller se alle de YouTube-videoer selv, kan du få AI til at gøre det for dig og derefter få den til at fortælle dig alt det vigtige i en kort informationssalve, men som om du lyttede til en podcast.

Sammen med lanceringen af Audio Overview får Gemini også det nye samarbejdsværktøj Canvas. Med Canvas kan Gemini hjælpe brugeren med at udvikle, skrive, redigere og forbedre tekster eller kode.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Gemini integration

Audio Overview begynder at rulle ud i dag til Gemini- og Gemini Advanced-abonnenter, globalt på engelsk, og flere sprog kommer snart.

I Gemini kommer det til at fungere ved, at man helt enkelt uploader dokumenter til prompt-linjen og derefter vælge Generate Audio Overview, når valgmuligheden dukker op. Audio Overview fungerer i både web- og mobilversionen af Gemini. Gå til gemini.google.com for at se, om du har adgang til funktionen nu.