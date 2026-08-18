Jeg testede Honor Robot Phone – og mobilen fik mig til at føle mig som et legebarn igen

Robot Phone, der først blev afsløret i oktober 2025, blev præsenteret som prototype på MWC 2026, inden den dukkede op på filmfestivalen i Cannes og for nylig ved VM-finalen (den spanske spiller Eric Garcia blev set filme med enheden). Nu er den officielt lanceret i Kina til 9.999 yuan (ca. 14.000 kroner), og jeg var blandt den første gruppe af journalister, der fik lov til at holde, afprøve og anmelde Robot Phone ved den ekstravagante præsentation i Shenzhen.

Først var der telefonen. Så kom iPhone. Og nu, ifølge Honor, har vi Robot Phone – en «revolutionerende, kategoriskabende enhed, der sprænger de fysiske grænser for traditionel mobilteknologi».

Jeg elsker at overdrive markedsføringsafdelingens påstande lige så meget som alle andre journalister, men på trods af beskrivelsen som den evolutionære efterfølger til Apples største produkt nogensinde – 3 milliarder solgte enheder, lad os bare sige det – har det kinesiske teknologiselskab ret i at positionere Robot Phone som noget helt andet end det, der er kommet før.

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Ingen smartphone, jeg nogensinde er stødt på, har et fuldt motoriseret, treakslet mekanisk gimbal indbygget direkte i kabinettet, og heller ikke et så omfattende sæt professionelle kamerafunktioner, hvoraf nogle styres autonomt af en fysisk udtryksfuld AI-agent (den har endda et navn: YOYO). Vi befinder os her i fuld gang på *The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy*-territorium, og selvom Robot Phone måske aldrig bliver lige så mainstream som iPhone, er den helt sikkert lige så revolutionerende, som Honor vil have os til at tro.

Giv mig en gimbal!

Ja, Robot Phone ligner en rekvisit hentet direkte fra en science fiction-film (Image credit: Future)

Lad os starte med gimbalen, som viser, at Robot Phone er noget helt andet end nogle af de bedste telefoner, man kan købe for penge i 2026. Det er virkelig, som om Honor har fastgjort en DJI Osmo Pocket til deres eget flagskib Magic 8 Pro, bortset fra at den pågældende gimbal kan skubbes ind i telefonens bagpanel, når den ikke er i brug – næsten som en S Pen, der diskret glider ind i en Samsung Galaxy S26 Ultra.

Hvorfor skulle man ønske sig en gimbal fastgjort til sin telefon? Af flere grunde. Der er den forbedrede videostabilisering, som resulterer i mere rystfri optagelser; manuel 360-graders styring af selve gimbalen; AI-drevet motivsporing; eller endda de mange automatiske optagelsestilstande som AI SpinShot (en 90- eller 180-graders kamerarulle) og Tilt Locked (som låser telefonens gimbal i den valgte vinkel).

Dette er heller ikke nogen billig gimbal. Honor oplyser, at Robot Phones mekaniske gimbalsystem – som består af mere end 100 individuelle komponenter – er cirka 65 % mindre end almindelige gimbalsystemer som Osmo Pocket, og konstruktionen er dermed 200 % stærkere. Selve gimbalen vejer kun 2,6 g og muliggør bevægelseshastigheder på op til 360 grader pr. sekund, mens en dedikeret Flip Motor leverer et drejningsmoment på 120 Nm/L.

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NB: Jeg vidste ikke, hvad momenttæthed betød, før jeg selv så Robot Phone, men jeg ved nu, at det er et mål for, hvor meget vridningskraft en motor kan producere i forhold til sin størrelse. Et tal på 120 Nm/L er åbenbart rigtig godt – det betyder, at Robot Phones motor er kraftig nok til at dreje gimbalen hurtigt og præcist, på trods af at den er lille nok til at passe tæt ind i telefonens bageste kameramodul.

Gode nyheder! Dette mekaniske gimbalsystem fungerer rigtig godt. Jeg var skeptisk over for, hvor effektivt et telefonmonteret gimbal egentlig kunne være, men efter at have leget lidt med Robot Phones forskellige optagelsestilstande, producerer den dynamiske optagelser i professionel kvalitet – eller i det mindste optagelser, der kan sammenlignes med det, man kan opnå med større, dedikerede gimbaler som DJI Osmo Pocket. Den vigtigste forskel er selvfølgelig, at Robot Phone ikke kræver, at man går rundt med (eller køber) et separat gimbal.

Gimbalkameraet er udstyret med en 200 MP 1/1,28-tommer sensor med en blænde på ƒ/1,6, der understøtter op til 4K-video med specielle optagelsesformater som LogC3 og ARRI Cinema. Sidstnævnte er et resultat af ARRIs samarbejde med Honor om Robot Phone. Det tyske mærke – som er kendt for at producere filmkameraer – stiller sin ekspertise til rådighed for at bidrage med farvevidenskab i Hollywood-kvalitet til Honors smartphone-pipeline.

Honor Robot Phone (til højre) sammen med et Insta360-gimbal (til venstre) (Image credit: Future)

Uden at blive for teknisk, så siger Honor, at Robot Phone udfører støjreduktion tidligere i RAW-domænet, behandler data i 14-bit 4:4:4 og udsender 10-bit LogC3- og 4:2:2-video, hvilket bevarer mere brugbar billedinformation til efterproduktion. ARRI LogC3 bevarer derimod flere højlys og skygger, mens ARRI Wide Gamut 3 giver et bredere farvespektrum.

Hvis alt dette lyder som et fremmedsprog for dig, er det fordi Robot Phone helt klart er beregnet til videoproducenter frem for almindelige mennesker. Videostabiliseringsfunktionerne er bestemt nyttige til hverdagsoptagelser, men for mig er de ikke i samme liga som det, man får fra softwarebaserede stabiliseringsfunktioner i andre telefoner, såsom Apples Action Mode eller Samsungs Super Steady med Horizontal Lock. De virkelig store fordele er disse efterbehandlingsfunktioner, som var svære at få øje på og måle under min korte praktiske test, men som helt klart gjorde sig bemærket.

Sig »hej« (igen) til YOYO

YOYO-agenten demonstreres på Honor Robot Phone (Image credit: Future)

Jeg fik dog en forsmag på Robot Phones YOYO-agent. Denne agentassistent debuterede oprindeligt på Magic 8 Pro i Kina som et værktøj til at udføre smartphone-opgaver på tværs af apps på dine vegne – den adskiller sig ikke meget fra Googles Gemini Intelligence-funktion i den henseende – men på Robot Phone udnytter YOYO tilstedeværelsen af et gimbal til at udtrykke sig fysisk. Ved lanceringen kan YOYO nikke, ryste på (gimbalens) hoved, danse til musik og udføre andre motoriserede finurligheder, som suppleres af over 100 ansigtsudtryk på skærmen.

Den tilsigtede effekt er, at YOYO føles som en fysisk ledsager i lommen, i modsætning til alle andre smartphone-baserede assistenter på markedet. Virkeligheden er, at disse fysiske bevægelser og udtryk på skærmen er selve definitionen på en gimmick, selvom muligheden for at give YOYO gimbal-relaterede kommandoer ved hjælp af naturligt sprog – for eksempel »drej 45 grader til venstre« eller »drej rundt i fem sekunder« – er virkelig nyttig og fungerede godt.

Bortset fra gimbalen og YOYO-kameraet er Robot Phone et flagskib fra 2026 på den gode måde. Den har en 6,3-tommers skærm; den er kun 9,59 mm tyk (for at sætte det i perspektiv er den mindre end 1 mm tykkere end en iPhone 17 Pro Max); den har en Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, et stort batteri på 7.060 mAh og to ekstra flagskibskameraer (et 200 MP teleobjektiv og et 50 MP ultravidvinkelobjektiv).

Image 1 of 4 Robot Phone-gimbalen sættes ind i det bageste kameramodul (Image credit: Future) Robot Phone er kun 9,59 mm tyk (Image credit: Future) (Image credit: Future) Når Robot Phone er vendt mod ansigtet, og gimbalen er deaktiveret, ligner den en almindelig 6,3-tommers telefon. (Image credit: Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

I hånden føles Robot Phone ikke så forskellig fra de eksisterende 6,3-tommers telefoner på markedet, hvilket er en ganske imponerende bedrift, når man tænker på, at den er udstyret med et komplet gimbal. Når det er sagt, er jeg ikke sikker på, hvor godt gimbalen vil holde til brug i den virkelige verden – jeg følte for eksempel, at jeg let (eller ved et uheld) kunne knække den plastikskærm af, der dækkede den. For slet ikke at tale om dens sårbarhed over for støv og snavs, når den er helt udfoldet.

Men intet af dette betyder egentlig noget. Robot Phone er ikke beregnet til at blive behandlet som en almindelig telefon, fordi den ikke er en almindelig telefon. Næsten ingen, der læser dette, vil kunne købe den. Det er et latterligt, bemærkelsesværdigt produkt, der bør betragtes mere som Samsung TriFold – altså et eksempel på, hvad der er teknologisk muligt – end som en ægte disruptor i en branche, som foldbare telefoner knap nok har formået at forstyrre.

Robot Phone er i bund og grund Honor, der siger: »Se, hvad vi har formået at gøre med teknologien«, og jeg synes ikke, der er noget galt i det. At have bragt en fuldt funktionsdygtig robottelefon på markedet er ingen lille bedrift, og det er spændende at se og røre ved en enhed, der er så drastisk forskellig fra de telefoner, vi er blevet vant til.

På mange måder er Robot Phone som en af de mærkelige dimser fra science fiction-film. Og at bruge den fik mig til at føle mig som et barn igen.

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