Bedste gaming laptops i 2019: De 10 bedste bærbare spillemaskiner vi har testet

Havde du for et par år bedst os udpege de bedste bærbare gaming-PC’er, havde vi blot foreslået at kigge efter en maskine med en Intel Core i7-processor, dedikeret grafikort og 8GB RAM. Meget har ændret sig siden og i dag fås såkaldte gaming laptops i alle størrelser og udformninger. Fordi det nu er blevet vanskelig at vælge, har vi lavet en liste med nogle af vores favoritter.

Og selvom de fleste gaming laptops ikke ligefrem ligner almindelige kontormaskiner, bør du ikke afskrive dem.

Takket være Nvidias Turing Max-Q til bærbare, som blev afsløret på CES 2019-messen , er det blevet klart, at man ikke skal skue hunden på hørene. Nogen af de bedste gaming laptops i 2019 ligner ikke traditionelle gaming-maskiner – tag eksempelvis et kig på MSI GS65 Stealth . Det betyder dog ikke, at de store og tunge spillemaskiner er forsvundet og vil man have sådan én, kan det stadig lade sig gøre.

Så uanset om du vil have en kraftkarl, som kan køre Metro Exodus med alt liret slået til, eller vil have en let og tynd maskine, så du kan spille på kontoret, er her noget som burde passe til dit behov. VI har endda fundet et par billige gaming laptops (som for eksempel Dell G3 ). Og fordi vi har testet alle disse maskiner selv, kan du være sikker på, at du gør et fornuftigt køb.

1. MSI GS65 Stealth

Tynd. Smuk. Kraftig.

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16 GB | Skærm: 15,6-tommer FHD (1920 x 1080) antirefleks, wide-view 144 Hz panel | Lagerplads: 512 GB M.2 SSD

Nydeligt og nedtonet design

Fantastisk ydelse

Undersiden bliver temmelig varm

Hvis du vil kunne spille nogle af de bedste PC-spil på farten, men ikke nødvendigvis vil have at alle kan se, hvad du laver, så er MSI GS65 Stealth den bedste laptop du kan få. Maskinen er blot 1.75cm tyk og har en imponerende indmad, som eksempelvis Intel Coffee Lake-processor og Nvidia GeForce GTX 10-serie GPU – nu også med RTX 20-serie kort, som set på CES-messen. Der er med andre ord masser af kraft pakket ind i en lækker indpakning. Der er stort set intet, der kan bringe denne maskine i knæ, og takket være et afdæmpet design, kan du tage denne kraftkarl med dig overalt, hvilket gør den til den bedste gaming laptop på markedet netop nu.

Læs hele anmeldelsen: MSI GS65 Stealth

2. Asus ROG Zephyrus GX501

Under en tomme tyk, men sparker stadig r*v

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X VRAM) | RAM: 16 GB | Skærm: 15,6-tommer FHD (1920 x 1080) antirefleks, wide-view 120 Hz panel med G-Sync | Lagerplads: 512 GB M.2 PCIe x4 SSD

Bemærkelsesværdigt kraftig

Innovativ og stille køleløsning

Grinagtig batterilevetid

Dårligt tastatur og ergonomi

Nvidia’s Max-Q-teknologi blev sparket godt i gang med Asus Zephyrus GX501. Maskinen kombinerer det tynde look fra en Ultrabook med ydelsen fra en gaming PC , og giver dig herved det bedste af to verdener. Til trods for at maskinen ikke klarede sig helt så godt i vores batteritest, er denne smækre kraftkarl af en laptop stadig en der vil blive husket, når det kommer til mobilitet og stil. Dertil er den næsten lydløs, hvis du er én af dem, som sætter pris på den slags.

Læs hele anmeldelsen: Asus ROG Zephyrus GX501

3. MSI GT75 Titan

En sand kæmpe

CPU: 8th-generation Intel Core i7-i9 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X VRAM) | RAM: Up to 32 GB | Skærm: 17,3-tommer FHD - UHD (1920 x 1080 - 3840 x 2160) | Lagerplads: 1 TB, 1 TB HDD

Kraftig

G-Sync-skærm

Temmelig dyr

Hvis du er på udkig efter en gaming laptop, som for alvor slår fra sig og flår alt hvad du smider efter den fra hinanden uden at få sved på panden, så bør du kigge nærmere på MSI GT75 Titan.

Dette er en gigantisk maskine, som kan erstatte din stationære. Du får en 6-core Intel Coffee Lake-processor, tonsvis af RAM og et GTX 1080-grafikkort. Den er godt nok ikke så transportvenlig og det er ikke en maskine du vil ses med på den nærmeste café, men hvis du er ude efter rå ydelse, så har du fundet dit match. Vær dog klar på at smadre sparegrisen og røve banken.

Læs hele anmeldelsen: MSI GT75 Titan

4. Asus ROG G703GI

Kraftkarlen

CPU: Intel Core i7-i9 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X VRAM) | RAM: 64 GB | Skærm: 17,3-tommer FHD (1920 x 1080) 144 Hz | Lagerplads: 3 x 512 GB SSD (M.2, RAID 0), 2 TB HDD

Vanvittig ydelse

Stor skærm

Ekstremt dyr

Tynde og lette gaming laptops er over alt for tiden, men hvis du er ligeglad med tykkelsen og vil have et stort og tungt monster af en laptop, som kan smadre ethvert spil du smider i dens retning, så er Asus ROG G703GI noget for dig. Dette er en gigantisk – og dyr – laptop, men den opvejer sin størrelse og pris med en gaming-ydelse, som kan måle sig med de bedste gaming-PC’er. Forvent dog ikke, at du kan tage den med dig til nærmeste kaffebar uden de to strømforsyninger eller stirrende blikke.

Læs hele anmeldelsen: Asus ROG G703GI

5. Razer Blade

En gaming-klar MacBook Pro-rival

CPU: Intel Core i7-8750H | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5 VRAM) | RAM: 16 GB | Skærm: Op til 15,6-tommer UHD (3840 x 2160) 60 Hz | Lagerplads: 512 GB M.2 SSD

Imponerende batterilevetid

Mulighed for 4K-skærm

Blæserne larmer en del under pres

Få opgraderingsmuligheder

Razer Blade har måske stadig et fjollet navn, men her i 2018-versionen er det passende – den er skarpere end de fleste. Ikke alene er hardwaren vanvittig kraftig og selve kabinettet smukt, der er også blevet plads til en 4K Ultra-HD-skærm, samtidig med at den har indmaden der kan trække den. Hertil får du muligheden for at benytte Razer Core X, der åbner op for opgraderingsmuligheder. Den er muligvis dyr, men hvis du er en Razer-fan på udkig efter den bedste gaming laptop, så er den lige noget for dig.

Læs hele anmeldelsen: Razer Blade

6. Dell XPS 15 2-in-1

Gør ydelsen mobil

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafik: Radeon RX Vega M GL Graphics with 4 GB HMB2 Graphics Memory | RAM: 8 GB | Skærm: 15,6-tommer, 4K Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge, antirefleks, touch-skærm | Lagerplads: 512 GB PCIe SSD

Imponerende ydelse

Ultratyndt design

Temmelig dyr

Vil du have en af de bedste gaming laptops, men ikke gå på kompromis med mobiliteten, bør du overveje Dell XPS 15 2-in-1. Takket være en Kaby Lake G-series processor, kan denne laptop følge med konkurrenter med et GTX 1050-grafikkort, selvom den ikke har et dedikeret skærmkort selv. Og når du kombinerer disse hestekræfter med et så lækkert design, har du en vinderkombination – selvom du må lære at leve med lidt støj fra blæserne.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 15 2-in-1

7. Asus ROG Strix GL502

Det er svært ikke at elske så god en gaming laptop

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 - 1070 | RAM: 16 GB DDR4 | Skærm: 15,6-tommer full HD 1920 x 1080 IPS | Lagerplads: 128 GB - 256 GB SSD, 1 TB HDD

Fantastisk til gaming i FullHD

Dejlig farvestærk skærm

Middelmådig batterilevetid

Den har måske ikke det mest innovative design og erstatter det sædvanlige sorte og røde look med et, som får det til at se ud som om, at det er Halloween året rundt (vi klager ikke). Men det er uden tvivl en af de bedste, når det kommer til gaming i 1080p. Rent faktisk formåede vi at presse indstillingerne Overwatch helt op uden nogensinde at falde under de 60fps. Batterilevetiden er ikke synderligt imponerende, men skærmen, ydelsen og højttalerne trækker op kompenserer rigeligt for dette.

Læs hele anmeldelsen: Asus ROG Strix GL502

8. Dell G3 15

God gaming på budget

CPU: Intel Core i5 8300H - Core i7-8750H | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1050 - GTX 1060 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skærm: 15,6-tommer, FHD (1920 x 1080) | Lagerplads: 1 TB SSHD - 512 GB PCIe SSD

Overkommelig pris

God ydelse til prisen

Ingen USB-C

Når du først har sat dig for, at finde den bedste gaming laptop, er en af de første ting du bemærker, hvor dyre de er. Heldigvis er Dell G3 15 ikke bare ekstremt overkommelig, men den yder også bedre end man skulle tro, og leverer en fremragende 1080p gaming-oplevelse.

Med et Nvidia GTX 1060-grafikkort vil du uden problemer kunne køre alle de seneste spil i 1080p, selvom du ikke kan skrue alle indstillingerne op på max hver gang. Og så er den blå og sorte neon-combo ret blæret, hvis du altså er til den slags.

Læs hele anmeldelsen: Dell G3 15

9. Gigabyte Aero 15

Tynd. Let. Kraftig.

CPU: Intel Core i7 8750H | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 16 GB | Skærm: 15,6-tommer, FHD (1920 x 1080) antirefleks | Lagerplads: 512 GB SSD

Supertynde kanter

Bedragerisk tynd og let

Problematisk placering af webkameraet

Det var engang nødvendigt for gaming laptops at være tykke og tunge enheder, hvis man ville opleve de bedste PC-spil på farten. De dage er forbi. Gigabye Aero 15 er udstyret med en 6-core 8th-generation Intel Core i7-processor og et GTX 1060-grafikkort i et kabinet der får den til at ligne en Ultrabook. Takket være sin heftige 6-kerneprocessor er det ikke bare en af de bedste gaming laptops – det er en af de bedste bærbare computere overhovedet.

Læs hele anmeldelsen: Gigabyte Aero 15

10. Alienware 17 R5

Knuser konkurrentene med i9

CPU: Intel Core i9-8950HK | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X VRAM) | RAM: 32 GB | Skærm: 17,3-tommer QHD (2560 x 1440) 144 Hz | Lagerplads: 256 GB PCIe M.2 SSD, 1 TB 7200 RPM HDD

Vanvittigt god ydelse

Smuk skærm på 17 tommer

Vejer næsten 4,5 kg

Siden Intel afslørede sin i9-8950HK-processor, har vi vidst, at den ville finde vej til en af de bedste gaming laptops, som 2018 kunne byde på. I 2019 fik vi så ret. Alienware 17 R5 er et bæst af en gaming laptop takket være den førnævnte CPU og et overclocket GTX 1080-grafikkort. Hvis du parat til at erhverve dig en sand tank af en laptop, den vejer næste 4,5 kg, vil dette monster smadre alle spil du smider efter den. Forvent dog samtidig at få ondt i ryggen, hvis du skal have den med i rygsækken.

Læs hele anmeldelsen: Alienware 17 R5

Gabe Carey og Bill Thomas har også bidraget til produktionen af denne artikel.