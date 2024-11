Black Friday: Superdeal på det fantastiske Samsung S95D TV - Spar op til 10.000 kroner

Hvis du håbede på at få fat i et fantastisk TV til en god pris på under Black Friday-udsalget, kan du lige nu tjekke dette gode tilbud på Samsungs fremragende TV: Samsung S95D OLED TV. Dette fjernsyn er lanceret i år, og prisen har aldrig været lavere.

Black Friday 2024 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, så tjek vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra dette års store udsalg.

Black Friday 2024: Alle de bedste tilbud

Der er TV, og så er der Samsung S95D. Dette TV leverer ikke bare et fantastisk OLED-billede: Det kommer også med Samsungs Glare Free-teknologi, som giver dig et knivskarpt billede uden genskær. Det fungerer virkelig godt, og hvis jeg skulle købe et premium TV i dag, er det Samsung S95D, der vil ryge i indkøbskurven. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg selv er fristet af tilbuddet på dette TV.

Ved lanceringen i foråret i år kostede Samsung S95D TV i 55" 19.999 kroner, men med dette Black Friday-tilbud kan du købe modellen for 11.990 kroner, hvilket er et rigtig godt tilbud. Vi anbefaler dog, at ikke venter alt for længe med at slå til, for supertilbud som det her har tendens til at blive udsolgt under Black Friday.

Læs vores engelske kollegas anmeldelse og se, hvorfor vi har givet Samsung S95D topkarakter her.

SUPERDEAL Samsung S95D 4K Smart TV (2024) 77" : 34.990,- 24.990,- hos Dustin Home

Spar 10.000 kr. - Go big or go home... Skal du have noget, der fylder stuen med lys og knivskarpe billeder? Så er 77 tommer måske mere din stil. Her kan du spare hele 10.000 kroner på Samsungs lækre S95D.

SUPERDEAL Samsung S95D 4K Smart TV (2024) 65" : 24.990,- 17.999,- hos Komplett

Spar 6.991 kr. - Er du til lidt større fjernsyn, så er 65"-modellen måske noget for dig. Her får du også en saftig rabat på 6.991 kroner.