De bedste Samsung TV'er: de bedste QLED i 2020

Hvilket er det bedste Samsung TV, du kan købe? Da Samsung er verdens største tv-producent, er der bestemt et stort udvalg, og 2020 er ikke nogen undtagelse med et nyt OTS-lydsystem, der forbedrer lyden i Samsungs avancerede TV'er, et roterende Sero TV til at se smartphone-videoer, et udvidet 8K TV-sortiment samt nye 32-tommer / 75-tommer størrelser af det stilfulde The Frame TV.

Lyder det, som om der er meget at holde styr på? Samsungs udvalg og variation kan betyde, at det er svært at vælge det allerbedste Samsung-tv til dig. Derfor har vi samlet en guide til vores topvalg, der passer til dit budget og ønskede specifikationer.

Selvom Black Friday og Cyber Monday er overstået, kan der stadig være mange tilbud derude. Julen venter jo også lige rundt om hjørnet. Samsung producerer mange tv'er, og du kan være sikker på, at du kan finde nogle på tilbud.

Vi har testet de seneste nye Samsung-tv i 2020, og neden for vurderer vi, hvilket der er det allerbedste. Uanset om du er på udkig efter et billigt LCD-tv, der ikke koster kassen, eller en superlyst QLED-tv, der bestemt ikke er billigt, er der en bred vifte af Samsung tv-modeller at overveje. Husk dog, at kun nogle få modeller indeholder Samsung One Connect-boksen, og det er værd at tjekke, om den løsning er inkluderet, hvis det er noget, du er ude efter.

Scroll ned for at se et udvalg af de bedste modeller, der er tilgængelige på markedet sammen med en gennemgang af Samsung-mærket, og hvordan man skiller Samsungs tv-produktnavne fra hinanden.

De bedste modeller

1. Bedse Samsung-tv: Samsung Q95T QLED TV 2020's 4K-flagskib er en smart afvejning af specifikationer og pris Fremragende billedkvalitet og lyd Monolitisk design Ingen understøttelse af Dolby Vision Aggressiv dæmpning af baggrundslys

Samsungs flagskib 4K QLED fra 2020 er et smukt designet 4K TV med fremragende spcifikationer.

Vi var lidt tilbageholdende med at give dette tv førstepladsen, da sidste års Q90R QLED, som stort set er udsolgt i disse dage, faktisk havde bedre specifikationer. Men man kommer ikke uden om, at Samsungs Q95T / Q90T-modeller tilbyder et godt eksempel på 4K QLED-teknologi.

Det er en strålende HDR-performer med lysstyrke og kontrast, der virkelig får scenerne til at fremstå klart og tydeligt. Den maksimale lysstyrke når 2.000 nits, hvilket er langt over almindelige LCD- eller OLED-tv'er, hvilket giver farver fylde og kraft selv under godt oplyste forhold.

Hele Samsungs QLED-serie fra 2020 er dog ramt af ganske aggressiv dæmpning af baggrundsbelysningen, hvilket kan indebære, at enkelte HDR-objekter ikke lever op til deres fulde potentiale - men det er dog stadig et godt billede.

Samsungs sædvanlige opskaleringsalgoritmer gør også et godt stykke arbejde, selv når man bruger kilder med lav opløsning.

Q95T og Q90T er stort set det samme fjernsyn, men førstnævnte leveres også med Samsung One Connect. Det er ikke ligefrem billigt, men det er billigere end sidste års Q90R var, hvilket gør den lille nedjustering af specifikationer lidt lettere at sluge. Hvis du vil have det bedste Samsung 4K TV, kan du være sikker på, at Q95T er et rigtigt godt valg.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q95T QLED TV

2. Bedste designer-tv: Samsung The Frame (2020) Et moderigtigt QLED TV Smukt udformet Art Mode Farveproblemer Lav lysstyrke

Samsung The Frame (2020) er den mest gennemførte iteration af Samsungs maleri-inspirerede tv, vi har set indtil videre. Med et fedt metalkabinet, tilpassbare rammer og en Art Mode-funktion, der viser klassiske kunstværker og fotografier, er dette det tætteste, et tv kommer på at ligne et faktisk maleri - og når det er monteret på væggen, kan dine gæster måske ikke se forskellen.

Med en ambient-mode, der tilbyder mere dynamiske pauseskærme, urskiver og vejr- eller nyhedsopdateringer, er der masser af muligheder for individuelle valg, der bestemmer, hvor meget opmærksomhed dit Frame TV får, når det ikke er i brug. QLED-panelet og Quantum Processor 4K-opgraderingen er heller ikke helt gal med forudsigelig opskalering, der er bedre end vanligt, og et imponerende billede - selvom lysstyrken er overraskende svag på dette QLED-tv, og hudfarver til tider, ser lidt forkerte ud.

Men hvis du vil have et fjernsyn, der virkelig sætter en tyk streg under udseende og passer perfekt sammen med indretningen hele dagen lang - med One Connect, der holder tingene ryddelige - så er Samsung The Frame (2020) et fremragende valg til dit hjem.

Læs hele anmeldelsen: Samsung The Frame (2020) anmeldelse

3. Bedst til gamere: Samsung Q80T QLED Overraskende lav latency Ultrakort billedforsinkelse Overlegen OTS-lyd Ikke det pæneste QLED Intet Dolby Vision

Samsung Q80T QLED er et nyt 4K-tv fra 2020, der gør meget for ar appellere til gamere og få dem til at holde af Samsung-familien. Med ultra-lav indgangsforsinkelse på 8,7 ms ses kun en meget lille forsinkelse, når der games, og tv'et understøtter også 4K ved 120Hz på sin HDMI 2.1-port.

Læg dertil VRR (Variable Refresh rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) og FreeSync til pc-AMD-gamere, og så har man en række teknologier, der gør dette til et virkelig solidt valg som et gaming tv

Du ofrer noget billedkvalitet for denne ultra-lave inputforsinkelse, men der er også noget at hente med Game Motion Plus, der holder forsinkelsen under 20 ms, men bevarer en vis bevægelsesudjævning for et klarere billede. Til HD-spil har du ikke brug for knivskarpe reflekser, så her holder de forudindstillede standardindstillinger fint.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q80T QLED TV anmeldelse

4. Budgetvalget: Samsung TU8000 RU8000 ser godt ud og er et godt valg til gamere Lav inputforsinkelse! God bevægelseshåndtering Begrænsede synsvinkler Mangler lysstyrke

Hvis din dagligstue - og dit budget - ikke lige er klar til et 65-tommers tv, skal du kigge på Samsungs virkelig spektakulære TU8000-serie. Du får en utrolig lav inputforsinkelse (kun 9,7 ms) samt en bevægelseshåndteringsteknologi, der sørger for at billedet konstant holdes jævnt. Hvad mere kan man forlange?

Du får ikke alle spilteknologierne, som du finder i nogle andre serier på denne liste, som HDMI 2.1, VRR (variable refresh rate) eller et 120Hz-panel - men for hverdagsgameren er dette et tv, der har alt det grundlæggende på plads.

Du skalvære opmærksom på de begrænsede synsvinkler: Indholdet ser bedst ud direkte forfra, og farverne aftager fra andre synsvinkler. Derfor er det er muligvis ikke det bedste valg til Switch-spil med fire deltagere. Alt i alt er dette dog et solidt valg.

Læs hele anmeldelsen: Samsung TU8000

5. Luksusmuligheden: Samsung Q950TS 8K QLED Et 8K-vidunder fra 2020 Ekstraordinær opskalering Lyse, detaljerede billeder Dyrt Intet Dolby Vision

Samsung Q950TS 8K QLED er Samsungs 8K-flagskib i år - og med det mener vi Flagskib. Med en skærm med 33 millioner pixels og banebrydende opskalering for at få selv kilder i lav kvalitet til at se godt ud, har Q950TS masser at byde på.

Den virkelige ændring i forhold til sidste års Q950R er dog designet. Q950TS har en næsten usynlig ramme, der efterlader et indtryk af en flydende skærm. Det fås i størrlserne 65-, 75-, og 85-tommer og vil helt sikkert påvirke dit hjem.

OTS + (Object Tracking Sound) lydteknologien giver bestemt også en fornemmelse og volumen i lyden - som du forventer med otte drivere og 70 watt udgangseffekt - selvom vores fulde tests fandt, at lydsiden var lidt dårligere, end vi havde håbet på.

Ikke desto mindre er det et skridt op fra 8K QLEDS fra tidligere tider. Du betaler bestemt for privilegiet, og dem, der leder efter mere prismæssigt rimelig kvalitet, vil muligvis stadig overveje Q80R QLED eller dets 2020-efterfølger, Q80T. Men hvis du ikke har noget imod at betale fra omkring 45.000 kr. og op til 90.000 kr., er dette virkelig et tv, man kan vise frem for enhver.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q950TS 8K QLED TV anmeldelse

6. Mest værdi: Samsung Q800T 8K QLED 8K-billede til en mere rimelig pris (sådan da) Mellempris 8K Imponerende OTS-lyd Farverne er til tider lidt kedelige Intet Dolby Vision

Okay. Et 8K-tv kan virke som et underligt valg, når man er på udkig efter mest værdi for pengene, men lad os uddybe dette! Samsung Q800T er Samsungs entry-level 8K-model i 2020, og det er prissat til omkring samme niveau som med sidste års 4K flagskibe.

Du betaler selvfølgelig stadig omkring 22.500 kr. for det mindste 65-tommers tv, men det er dog stadig væsentligt mindre end priserne på Q950TS-modellerne ovenfor.

8K-billederne er utroligt smukke, og tv'et opskalerer smukt HD-kilder. Det nye OTS (Object Tracking Sound) lydsystem tilføjer også et element af dybde og bredde til lyden, som du ikke får ved billigere 4K QLED'er.

Der er nogle småting, der irriterer. Fx kan farverne til tider være lidt matte, og den noget aggressive lokale dæmpning dæmper lyse HDR-objekter, så de ikke ser helt så godt ud. Men som et mere rimeligt alternativ til Q950TS uden alt det smarte er Q800T et smart valg i 2020.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q800T 8K QLED TV anmeldelse

7. Det underligste valg: Samsung Sero TV Et roterende tv til brugere af TikTok 16.842 kr. Læs mere hos Proshop.dk Roterer 90 grader til videoer på højkant Interessant? Unødvendigt Visse input-problemer

Dette roterende tv er rettet mod brugere af sociale medier, da det er i stand til at vise indhold i både landskabs- og portrættilstand. Med dette tv kan du se en Netflix-film det ene øjeblik og så scrolle gennem dit feed på Twitter eller TikTok det næste øjeblik.

Med et enkelt tryk på en knap drejer tv'et 90 grader, og det tager kun 2-3 sekunder. Hvis du vil have et tv til sociale medier, er dette en dristig - men ufuldkommen - realisering af den drøm, og der findes intet tilsvarende markedet.

60W-højttalerne sikrer, at du ikke skal anstrenge dig for at høre stemmer eller lydspor, og alt i alt er det bestemt en opgradering af det audiovisuelle output, man ellers finder på en almindelig smartphone. Du får også Samsungs fremragende Tizen-smart-tv-platform.

Når det er sagt, er det ikke problemfrit at anvende Sero som en smartphone-skærm. Apps til sociale medier understøtter ikke umiddelbart Tizen, hvilket betyder, at du bliver nødt til at se på henholdsvis tv'et og den telefon, du caster fra. Det er heller ikke muligt at bruge tv-fjernbetjeningen til at navigere i dine rullefeeds og tidslinjer.

Sero føles som en løsning, der er på jagt efter et problem, og det forekommer dybest set unødvendigt, uanset om du er storforbruger af sociale medier. En flagskibs-smartphone kan være en bedre løsning, og i så fald har du slet ikke brug for Sero.

Der er også nogle problemer med rotation og AirPlay 2, og det betyder, at dette er et tv, der er bedst egnet til Android (især Samsung) smartphone-ejere snarere end iPhone-brugere.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Sero TV anmeldelse

Hvorfor købe et Samsung-tv?

Da du nu engang er landet på denne side, går vi ud fra, at du er på udkig efter et tv fra Samsung - hvorfor ellers læse om de bedste Samsung-tv'er? Men måske er du stadig kun ved at undersøge markedet, og du er måske ikke helt sikker på, at Samsung er det rette valg. Her kan vi fortælle lidt om, hvorfor så mange - både anmeldere og entusiaster - er så begejstrede for Samsung.

Samsung har overbevist mange, fordi deres tv'er generelt er mere farverige og meget lysere end konkurrenternes, især når man ser på QLED-serien.

Også vigtigt at være opmærksom på, at smart-tv fra Samsung typisk er ret gode til opskalering (ændre HD til 4K), og de er normalt bedre end tv'er fra fx LG, når de skal håndtere scener med hurtige bevægelser. De har også en teknologi ved navn HDR10+, der får farverne til at se super levende ud, og inputforsinkelsen er generelt også ret lav, hvilket er fantastisk for gamere, der ønsker at bruge tv'et med Xbox One X eller PS4 Pro.

Sony vs Samsung TV: hvad skal du vælge?

På den anden side er et tv fra Samsung generelt dyrere end konkurrenternes, og de er ikke altid helt så langtidsholdbare. Hvis du ikke er klar over det, skal du også være opmærksom på, at Samsung desværre til tider har skabt nogle ... eksplosive produkter.

Et andet problem med Samsungs tv'er er, at de ikke understøtter Dolby Vision - som er et HDR-format, der leverer højere lysstyrke og bedre farver end HDR10.

Men når alt kommer til alt, så opvejer det gode ofte det dårlige, og her på TechRadar anbefaler vi Samsung tv'er til dem, der ønsker at betale lidt mere og leder efter de mest maleriske tv'er (selvom der er nogle gode budget- og mellemklassemuligheder også som du vil se i denne guide).

Samsungs navngivning

Stadig forvirret? Lad os bruge et øjeblik på at afkode Samsungs navngivning. Når du først har forstået, hvordan det fungerer, vil du være i stand til at læse og forstå de uklare navne lige så godt som en Samsung servicemedarbejder - hvilket er en kæmpe fordel, hvis du er på vej ud på udsalg.

Hvis vi fx tager Samsung UN55MU7000FXZA, så afkodes det på følgende måde.

Afkodning af navne på Samsung-tv Her er en hurtig kodenøgle til læsning af et Samsung-navn: Eksempel: Samsung UN55MU7000FXZA 1. UN: Det område, som fjernsynet forhandles i (UN for Amerika, UE for Europa og UA for Asien/Australien) 2. 55: Skærmstørrelse (dette er et 55-tommers tv) 3. MU: Angiver hvilket år tv'et blev fremstillet (MU angiver en 2017-model) 4. 7000: Det sidste tal er serien (jo højere des bedre, men typisk også dyrere)

Som nævnt betyder UN, at der er tale om den amerikanske model af tv'et. Hvis du er i Danmark, ser du typisk et 'UE' før alle de andre tal, mens australske eller asiatiske læsere ser et UA-præfiks.

Selvfølgelig, hvis du køber et nyt QLED-tv fra Samsung, er denne forkortelse erstattet med QN, QE eller QA.

Hvis du køber et tv i en region og flytter til en anden, kan det give nogle problemer, men så længe du køber et tv til din region, bør alt fungere, som det skal.

Tallet efter UN/UE eller QN/QE-præfikset er skærmstørrelsen. '55' betyder, at tv'et er 55 tommer. Et Samsung UN49MU6500 er et amerikansk 49-tommers tv, mens et Samsung UE65MU6300FXZA er et europæisk 65-tommers tv.

Efter MU og de første to tal kommer et andet bogstavpar. Dette par angiver, hvilket år tv'et kommer fra. M- eller en MU- betyder, at tv'et er fra 2017, ligesom alle QLED-tv'erne (Q9F, Q8C, Q8F, Q7C og Q7F).

Hvis du ser KS eller KU i titlen, blev tv'et lavet i 2016. JU og JS tv'er blev lavet i 2015. HU er fra 2014, F-serien fra 2013, osv.

De sidste fire tal er serien. I 2017 producerede Samsung tv'er i fem hovedserier: 5-serien, 6-serien, 7-serien, 8-serien, 9-serien samt QLED-tv'er og de mere livsstilsorienterede The Frame- og Serif-tv'er.

Jo højere oppe i serien, jo mere funktionalitet har tv'et. Det er ret svært at opdele det efter serier, da nogle større skærmstørrelser har andre funktioner end mindre skærmstørrelser, men tv'erne i højere serier har funktioner som HDR, 4K, højere lysstyrkeindstillinger, bedre bevægelseshåndtering og bedre operativsystemer.

Den typiske tommelfingerregel er, at højere er bedre, men også generelt også dyrere.

Sidst men ikke mindst har du FXZA. Det er en bogstavkombination, der betegner region (A står for Amerika) og af en eller anden mærkelig grund lagersporing. Denne sidste del kan stort set ignoreres, medmindre du indtaster tv'erne i en database.