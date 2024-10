Ny Sonos Arc Ultra-soundbar med forbedret lyd og dobbelt så kraftig bas

Efter måneder med lækager og rygter er Sonos Arc Ultra er officiel - den lanceres den 29. oktober 2024 til en pris på 7.499 kroner. Det passer også med de forventede forbedringer og opdateringer af Sonos-appen, som vi skrev om for nyligt. Sonos lancerer samtidig den nye Sonos Sub 4 til en pris på 6.699 kroner.

Sonos Arc Ultra skal være en massiv opgradering i forhold til den eksisterende Sonos Arc, og Sonos Arc Ultra introducerer en helt ny højttalerteknologi, som lover at levere en utrolig indlevelse, der ser ud til at kunne konkurrere med Sonos Arc. Her er, hvad du skal vide.

Sonos Arc Ultra: Vigtigste funktioner og specifikationer

Den oprindelige Sonos Arc var et 5.1.2-surroundsystem, men Arc Ultra er 9.1.4. Og den har en teknologi, som Sonos kalder Sound Motion. En teknologi, som Sonos fik med, da de for nogle år siden købte højttalerfirmaet Mayht. Teknologien, der tidligere var kendt som HeartMotion, gør det muligt at levere kraftig lyd med mindre komponenter. På den måde kan Sonos få plads til et 9.1.4-surroundsystem i stort set samme format som forgængeren Sonos Arc uden at gå på kompromis med lydkvaliteten .

Sonos siger: »Sound Motion er et betydeligt gennembrud inden for lydteknik og reducerer drastisk transducerens størrelse, samtidig med at bassen bliver kraftigere, hvilket åbner et nyt kapitel inden for lydinnovation, hvor større og bedre lyd kan leveres fra mindre produkter.«

Det betyder, at Sonos har været i stand til at proppe mere baskraft ind i det, der stadig er en relativt slank soundbar - faktisk siger Sonos, at den er 18 % mindre i volumen end den oprindelige Arc. Arc Ultra har dimensioner på 75 x 1178 x 110,6 mm og vejer 5,9 kg. Den kommer i sort og hvid, som sædvanlig for Sonos højttalere.

Der er fjorten drivere her, tre mere end i Arc: Syv silkedome-diskanter »med bølgeledere i begge ender«, seks mellemtonedrivere og en indbygget Sound Motion-woofer.

Sonos beskriver dette som »en proprietær woofer med fire motorer og to membraner, der leverer en enestående bas i et revolutionerende fladt, kompakt design«. Der er 15 kanaler med klasse D-forstærkning bag alt dette.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Som altid er der indbygget understøttelse af trådløse streamingtjenester og nem integration med andre Sonos-enheder. Der er også et redesignet touch-kontrolpanel og tilføjelsen af Bluetooth for at bringe den på linje med Sonos' andre produkter.

Sonos Arc Ultra kommer til salg i butikkerne 29. oktober. Hos Sonos kan du allerede nu forudbestille Sonos Arc Ultra, der får en pris på 7.499 kroner.

Image 1 of 11 (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos)

Sonos Arc Ultra: Trueplay og intelligent lyd-tilpasning til Android og iPhone

Sonos Arc Ultra kan lytte til lyden i dit rum og justere sin konfiguration i overensstemmelse hermed takket være kombinationen af integrerede mikrofoner og Sonos' Trueplay-software, som nu for første gang er tilgængelig til både Android og iOS, og der er også et mere avanceret Speech Enhancement-værktøj, som »giver dig mulighed for at vælge dit foretrukne niveau af dialog-klarhed i Sonos-appen.«

Sonos siger, at Arc Ultra også er designet til at være mere servicerbar sammenlignet med Sonos Arc ved at bruge »flere skruer og færre klæbemidler, halogenfrie PCB-materialer, mindre siliciummateriale og et reduceret strømforbrug i tomgang med hele 20 % som en selvstændig afspiller sammenlignet med Arc.«

Arc Ultra er også designet til at arbejde sammen med den nye Sonos Sub 4-subwoofer til 6.699 kroner for at få endnu mere power i den lave ende.

Sub 4 er også blevet »genopbygget indvendigt og udvendigt«, selv om Sonos også siger, at den har »det samme ikoniske design«. Den har »øget processorkraft og hukommelse samt nye WiFi-radioer for bedre tilslutningsmuligheder« og kan bruges i et par med enten en anden Sub 4 eller med tidligere Sub-modeller.

Sonos Sub 4 kommer i hvid og sort den 29. oktober 2024. (Image credit: Sonos)

Sonos Sub 4 - mere buldrende bas

Sonos lancerer også Sonos Sub 4, som er den næste generation af Sonos’ ikoniske subwoofer. Den nye sub får også smæk på, og er ifølge Sonos "nydesignet indeni og udenpå". Den får to specialfremstillede woofere, der frembringer dybe, dynamiske lave frekvenser for at give underholdningen endnu mere smæk på. Samtidig lover Sonos, at den er fri for brummen eller raslen – begge Sub 4's woofere vender indad for at skabe en vibrationsdæmpende effekt, der neutraliserer forvrængning.

Sub 4 har også større processorkraft og hukommelse samt nye wi-fi-radioer, for at sikre den bedst mulige forbindelse.

Samme ikoniske desig - men ny finish. Sub 4 har en elegant og skulpturel form, der bevarer meget af forgængerens æstetik, med en opdateret mat finish i sort og hvid, samt en profil, der gør den nem at stille op, lægge på siden eller gemme væk under sofaen. Sub 4 er også mere bæredygtig takket være en reduktion i materialeforbrug. Den har et opdateret kabinet, frontplade og kabeldæksel for at reducere unødvendigt affald og en næsten 50% reduktion af strømforbruget i dvaletilstand.

Blæser taget af din filmaften. Det er muligt at kombinerer Sub 4 med Sonos Arc Ultra, Sonos Arc eller Sonos Beam. Så man kan altså kombinere to subwoofere for maksimal bas, der booster enhver scene og sang – Sub 4 er kompatibel med tidligere generationer af Sub i udvalgte setups.

Sub 4 lander hos Sonos og i butikkerne den 29. oktober til en pris på 6.699 kroner. Du kan allerede nu forudbestille Sub 4 hos Sonos.

Superdeal: Sonos Arc Takket være lanceringen af den nye Sonos Arc Ultra, sælger Sonos lige nu forgængeren - Sonos Arc - med 1.500 kroners rabat, så du får den til 5.999 kroner.