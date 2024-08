Høretelefonerne Ace's TV Swap-funktion virker nu med Sonos' Beam- og Ray-soundbarer

Sonos' Ace-hovedtelefoner har en fantastisk funktion kaldet TV Audio Swap, som giver brugerne mulighed for at nyde hjemmebiograflyd ved at tilslutte dem til en kompatibel soundbar. Siden lanceringen har denne kompatibilitet været eksklusiv for Sonos Arc, men det ændrer sig nu.

Ved lanceringen i juni lovede Sonos, at funktionen med tiden ville blive rullet ud til andre soundbarer engang i sensommeren eller det tidlige efterår. Den opdatering kommer tidligere end forventet, og nu virker TV Audio Swap også med Sonos´ billigere soundbarer som første- og andengenerations Beam-soundbarer og den kompakte Sonos Ray.

For at komme i gang skal du først downloade den seneste softwareopdatering til Sonos-appen på din Android- eller iOS-mobilenhed og sikre, at dine hovedtelefoner og soundbarer er opdaterede.

Opsætning af TV Swap Audio

For at du kan konfigurere Swap TV-lyd, skal Sonos Ace være konfigureret i Sonos-appen og forbundet med din iOS- eller Android-enhed.

Ifølge Sonos´ danske supportside skal brugerne herefter gå til menuen

"Indstillinger" og vælge Sonos Ace under afsnittet "Hovedtelefoner".

Under Hjemmebiograf skal man vælge "Tilføj Swap TV-lyd".

Vælg den hjemmebiografhøjttaler, du vil bruge, og følg derefter instruktionerne i appen for at fuldføre opsætningen.

Derefter kan du nyde din yndlingsfilm eller -serie på dine hovedtelefoner via TV Audio Swap. Når det er sat op, er der to måder at aktivere forbindelsen på. Du kan enten trykke længe på indholdstasten på den højre ørekop eller gå til mobilappen og trykke på Swap-knappen. På den måde skifter man lydkilde fra en enhed til tv'et.

TV Audio Swap er ret praktisk, især hvis du vil se en film eller et tv-program på en stor skærm, men ikke vil forstyrre andre. Du kan få lyden overført til dine Ace-hovedtelefoner, uden at kvaliteten falder, og lytte med fuld lydkvalitet. Skiftet tager kun et par sekunder, og hvis det er nødvendigt, kan du nemt skifte lyden tilbage til soundbaren.

Endnu bedre er det, at Ace-hovedtelefonerne understøtter rumlig Dolby Atmos-lyd med TV Audio Swap, og du kan endda aktivere aktiv støjreduktion for at lukke verden omkring dig ude og fordybe dig i det, du ser. Disse mere avancerede, fordybende funktioner fungerer i TV Audio Swap med alle kompatible soundbarer - Arc, Arc SL, Beam (1. og 2. generation) og Sonos Ray.

Sonos lover forbedringer i appen

For at vende tilbage til appen, så er der mere i denne opdatering ud over den udvidede understøttelse af TV Audio Swap. Sonos' CEO Patrick Spence offentliggjorde i sidste måned et brev på virksomhedens officielle blog, hvor han undskyldte for deres nye app. Det var en meget kontroversiel opdatering, der fjernede mange yndlingsfunktioner, og han lagde op til en opdateringsplan for forbedringer med løbende opdateringer frem til oktober. Og denne opdatering af appen rummer også nogle forbedringer.

iOS-opdateringsnoterne afslører flere forbedringer af ydelsen med denne opdatering. Styring af volumen for grupperede højttalere bliver hurtigere og funktionen til taleforbedring skulle også blive mere pålidelig. Fremover kan brugerne kan blandt andet rydde appens kø. Fremtidige opdateringer vil forbedre alarm-funktionen og genskabe redigeringsfunktionen i afspilningslister.