Har Amazon ved et uheld lækket Sonos Arc Ultra-soundbaren?

Sonos Arc Ultra, som vi mener er den næste Dolby Atmos-soundbar fra lydproducenten har været genstand for flere rygter og påståede lækager i løbet af de sidste par uger. Nu er endnu en potentiel lækage dukket op, denne gang fra Amazon Tyskland.

Lækagen, som blev uploadet på r/sonos subreddit (se nedenfor), ser ud til at vise en produktside for den nye Arc Ultra. Produktbilledet viser dog den eksisterende Arc-model, og siden kommer fra en tredjepartssælger, som ser ud til at have redigeret deres side til den nuværende version. Så det føles lidt tvivlsomt.

Når det er sagt, ser selve markedsføringsteksten ud til enten at komme fra Sonos eller være en meget god efterligning, og den matcher nogle af de detaljer, vi har set i tidligere lækager og rygter. Så det er muligt, at oplysningerne er ægte, og at en af Sonos´ salgspartnere bare har været for tidligt ude med sin annonce.

Det viser lækagen

De flittige brugere på r/sonos har kørt produktoplysningerne gennem Google Translate, og der står:

»Med en helt ny akustisk arkitektur baseret på 14 Sonos-udviklede højttalerenheder og avancerede teknologier som Sound Motion fylder Arc Ultra hver tomme af rummet og placerer lyden præcist omkring dig ... Sound Motion er et af de mest betydningsfulde gennembrud inden for lydteknologi i næsten 100 år og gør det muligt for Arc Ultra at levere enestående klar, dyb og afbalanceret lyd i et utroligt slankt design... Dolby Atmos som aldrig før. Dolby Atmos tager din underholdning til en anden dimension og indhyller dig i en rumlig 9.1.4-lydoplevelse.«

Dette stemmer overens med de nuværende rygter, som alle siger, at Sound Motion er det vigtigste salgsargument for den nye soundbar, og at forbedret spatial lyd er en anden vigtig funktion. Listen nævner også Bluetooth, en anden funktion, der ifølge rygterne skulle være en vigtig del.

Det er ikke til at vide, om listen er ægte eller bare clik-bait. Men hvis den er ægte, så må det også betyde, at lanceringen af Sonos Arc Ultra er lige om hjørnet. Det vil være fantastisk, hvis Sonos lancerer en soundbar med ny teknologi i form af Sound Motion.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Læs mere om det