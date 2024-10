iPhone SE 4 kan få en overraskende (og lynhurtig) nyhed, som den første Apple-mobil

iPhone SE 4 er en af de mest omtalte enheder i Apples økosystem lige nu, og den kommende lancering i begyndelsen af næste år kan betyde en stor genstart for Apples billigste telefon. Frisk Nyheder fra journalist Mark Gurman har allerede afsløret detaljer om enheden, og nu har nyhedssiden 9to5Mac har bidraget med sine egne data om, hvad vi kan forvente, herunder et opdateret design og flere forbedringer.

Med henvisning til deres egne »pålidelige kilder« hævder 9to5Mac, at iPhone SE 4 vil være udstyret med en A18-chip, bedre kameraer og Apples eget 5G-modem. For at styrke kildernes troværdighed nævner sitet, at kilderne »på forhånd har informeret os om de nøjagtige detaljer omkring iPhone 16«.

Ifølge disse kilder vil iPhone SE 4 have et betydeligt mere moderne design, især med et lignende design som iPhone 14, med flade sider og en OLED-skærm (selvom den mangler Dynamic Island). Kilden, der citeres af 9to5Mac, siger, at skærmopløsningen vil være 1170 x 2532 pixels, det samme som på iPhone 14. Den vil også have Face ID, som kan betyder en ende på home-knappen og Touch ID.

Indeni vil enheden tilsyneladende have en A18-chip med en 5-kernet GPU og 8 GB hukommelse, hvilket betyder, at iPhone SE 4 vil være kompatibel med Apple Intelligence. Det vil placere den på samme niveau som iPhone 16 med hensyn til ydeevne.

Ud over designet nævner 9to5Mac også andre elementer, der er taget fra tidligere Apple-telefoner. Det siges, at iPhone SE 4 vil have det samme 48 MP-hovedkamera og 12 MP-selfiekamera som iPhone 15 - den højere opløsning på bagkameraet kan give mulighed for 2x zoom-billeder med 12 MP-opløsning. I modsætning hertil rapporteres det, at iPhone SE 4 kun vil have et bagkamera og dermed mangle ultravidvinkel- og telelinser.

En af de mest interessante detaljer i denne rapport er dog, at iPhone SE 4 kan være den første iPhone-model, der er udstyret med Apples eget 5G-modem, noget der også tidligere har været rapporteret af DigiTimes. Apple har angiveligt arbejdet på denne komponent i årevis, men har haft svært ved at få den til at opnå den ønskede ydeevne. Nu hævder 9to5Mac imidlertid, at komponenten er klar og vil håndtere 5G, Wi-Fi, Bluetooth og GPS. Modemet siges også at »reducere batteriforbruget kraftigt«, især i strømbesparende tilstand. Det faktum, at denne komponent først kommer til iPhone SE 4, før nogen flagskibsmodeller, beskrives som »en slags eksperiment«.

Så hvornår kan vi forvente at se iPhone SE 4? Ifølge 9to5Mac bliver det i foråret 2025 (marts-maj), hvilket andre nyhedssider hævdede. DigiTimes påstod for nylig at »Apple er begyndt at købe OLED-paneler« til enheden, hvilket tyder på, at virksomheden forbereder sig på at lancere iPhone SE 4 inden for de kommende måneder. Hvis dette viser sig at være korrekt, betyder det, at vi ikke er langt fra at se den største opdatering af iPhone SE-historien.

