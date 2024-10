Logitech lancerer POP Icon Keys og POP Mouse

Logitech har præsenteret det nye POP Icon Keys tastatur, der forener et unikt og stilfuldt design med funktionalitet for det moderne kontormiljø. POP Icon Keys er designet til at fremhæve personlighed på arbejdspladsen og samtidig sikre høj produktivitet og komfort.

Masser af programmerbare genvejsknapper

POP Icon Keys har konturerede, lavprofiltaster, der sikrer en lydsvag og behagelig skriveoplevelse. Tastaturet er udstyret med fire Action Keys, som kan tilpasses via Logi Options+ appen. Disse genvejstaster kan konfigureres til at åbne produktivitetsværktøjer eller underholdningsapps med et enkelt tryk. Som de fleste Logitech mus og tastaturer, understøtter Pop Icon Keys og Mouse op til tre enheder og fungerer med flere operativsystemer, hvilket gør det nemt at skifte mellem computere, tablets og smartphones. Batterilevetiden er op til 36 måneder.

POP Icon Combo, som kombinerer tastaturet med POP Mouse, tilbyder yderligere funktioner som præcis navigation med SmartWheel og lydløse klik via Silent Touch-teknologi. Musen kan også tilsluttes og skifte mellem tre enheder, og batterilevetiden er op til 24 måneder.

Musestille... mus

(Image credit: Logitech)

POP Icon Combo kombinerer POP Icon Keys med POP Mouse, som er udstyret med et SmartWheel, der skal sikre præcis navigation. Musen har Logitechs Silent Touch-teknologi, der reducerer klikstøj med 90%. POP Mouse har også to Action-knapper, der kan tilpasses via Logi Options+ appen, så du nemt kan skifte mellem arbejde og fritid. Med en batterilevetid på op til 24 måneder og mulighed for at tilslutte og skifte mellem op til tre enheder, kan du arbejde længere med denne moderne, kompakte og konturformede mus.

Pris og tilgængelighed

POP Icon Keys vil være tilgængeligt i farven graphite/green fra oktober 2024 til 449 kroner. POP Icon Combo, der inkluderer både tastatur og mus, koster 599 kroner, mens POP Mouse alene fås til 229 kroner i farverne rose, hvid, lilla og graphite. Logitech Desk Mat kan tilkøbes til 169 kroner. Produkterne kan købes på Logitechs hjemmeside og hos udvalgte forhandlere.

Bæredygtighed

POP Icon Keys og POP Mouse er skabt med fokus på bæredygtighed. De indeholder mellem 37% og 70% genbrugsplast, afhængigt af farven, og emballagen er fremstillet af FSC-certificeret papir.