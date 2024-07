Logitech G lancerer G309 LIGHTSPEED: Trådløs gaming-mus til alle gamere

Logitech G præsenterer i dag den nye G309 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse. Musen er designet med dobbelt trådløs tilslutning og hurtig præcisionssporing, hvilket gør den ideel til alle gamere, hvor præstation, komfort og pålidelighed altafgørende.

"I årevis har vi været engageret i at udvikle vores LIGHTSPEED-teknologi og innovation, så alle fra esports-professionelle til nye gamere kan få glæde af trådløst gameplay," udtaler Ujesh Desai, vice president og general manager for Logitech Gaming.

"Vores LIGHTSPEED-teknologi kombineret med vores HERO-sensorer er præciseret til det punkt, hvor alle gamere, fra verdens bedste esports-professionelle atleter til førstegangsgamere, ved, at de kan regne med, at Logitech G-mus præsterer hver gang. Med G309 LIGHTSPEED har vi leveret den samme topmoderne teknologi, inklusive HERO 25K sensor, POWERPLAY-kompatibilitet og LIGHTSPEED trådløs - alt sammen til en pris, der er overkommelig for de fleste."

Logitech G309 LIGHTSPEED (Image credit: Logitech)

Avancerede funktioner og lang batterilevetid

G309 LIGHTSPEED er udstyret med HERO 25K-sensoren, der muliggør over 300 timers gameplay med et enkelt AA-batteri med LIGHTSPEED-tilslutning og over 600 timer med Bluetooth-tilslutning.

Musen vejer 86 gram med batteri. Den kan dog også bruges uden batter, og så vejer den 68 gram. Det kræver dog, at brugerne tilkøber Logitechs POWERPLAY Wireless Charging System, hvor musen kan få strøm direkte via en elektronisk musemåtte. Så kan gamere kan bruge G309 uden et AA-batteri. Derudover kan musen parres med andre LIGHTSPEED-enheder via G HUB.

G309 LIGHTSPEED er udstyret med LIGHTFORCE hybrid optisk-mekaniske kontakter. LIGHTFORCE anvender galvaniske kontaktdele inden i kontakten, der fungerer ligesom mekaniske kontakter for at opretholde den skarpe følelse. Optiske og mekaniske udløsere samarbejder om at levere den bedste gaming-præstation med pålidelig, ultralav-latens optisk aktivering kombineret med skarpe, taktile mekaniske klik.

Logitech G309 LIGHTSPEED kommer i sort og hvid (Image credit: Logitech)

Pris og tilgængelighed

Logitech G309 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse er tilgængelig i sort og hvid fra den 9. juli 2024 og vil være tilgængelig på LogitechG.com til en vejledende pris på 699 kroner.

