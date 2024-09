B&O Beoplay H100-høretelefoner koster 11.000 kroner

Bang & Olufsen har lanceret deres nyeste hovedtelefoner, Beoplay H100, som bygger videre på succesen fra tidligere modeller. De markerer ifølge B&O et nyt kapitel inden for bærbar lyd. Med næsten 100 års erfaring i bagagen har virksomheden udviklet hovedtelefoner, som både skal levere en enestående lydoplevelse, og samtidig fokuserer på lang levetid og bæredygtigt design.

Enestående lyd og komfort

Beoplay H100 er designet med henblik på at levere verdensklasse lydkvalitet. Hovedtelefonerne er udstyret med 40 mm titanium-enheder og avanceret digital støjreduktion (ANC), som skal give brugerne en optimal lytteoplevelse, uanset hvor de befinder sig. Den nye EarSense-teknologi tilpasser lydoplevelsen til brugerens individuelle pasform, hvilket yderligere forbedrer kvaliteten af musikken og opkald i støjende omgivelser.

Hovedtelefonerne er fremstillet af førsteklasses materialer, herunder lammeskind og hærdet glas, som sikrer både komfort og holdbarhed. Derudover kan hovedbøjlen og ørepuderne nemt udskiftes, hvilket forlænger produktets levetid.

Bang og Olufsen er selv ret begejstrede for dem: “Beoplay H100 overgår alt, hvad vi har opnået i kategorien gennem snart 100 år og er med til at definere fremtiden; en æra, hvor verdensklasse lyd er skabt til lang levetid. De nye hovedtelefoner repræsenterer Bang & Olufsens sande potentiale inden for bærbar lyd,” siger Kristian Teär, CEO for Bang & Olufsen og fortsætter:

“Hovedtelefonerne er skabt med inspiration og viden fra ydeevnen på vores kraftfulde Beolab 90-højtalere og vores ikoniske designs gennem tiden. Med en modular konstruktion, som fremhæver de bedste materialer og cirkulære principper, demonstrerer Beoplay H100 vores særlige design og innovationsevner hos Bang & Olufsen.”

Pris og tilgængelighed

Beoplay H100 ser stilfulde ud og koster kassen. (Image credit: Bang & Olufsen)

Beoplay H100 er tilgængelig i tre farver: Infinite Black, Hourglass Sand og Sunset Apricot. De sælges fra 3. september 2024 til en vejledende pris på 10.999 kroner. Derudover leveres hovedtelefonerne med en udvidet garanti, der kan forlænges fra tre til fem år ved tilmelding til Beocare-programmet.

Fokus på bæredygtighed

Bang & Olufsen har designet Beoplay H100 med en stærk fokus på bæredygtighed. Hovedtelefonerne følger cradle-to-cradle-principper, og forventes at blive officielt certificeret i 2025. Den modulære konstruktion gør det muligt for brugerne at udskifte slidte komponenter og opgradere softwaren, så produktet kan holde trit med fremtidige teknologiske fremskridt.

Med Beoplay H100 sigter Bang & Olufsen mod at levere en lydoplevelse i verdensklasse, samtidig med at de understøtter en mere bæredygtig tilgang til forbrugerelektronik.