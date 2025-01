Shokz lancerer OpenFit 2-hovedtelefoner med forbedret lyd og 11 timers batteritid

Shokz har præsenteret sine nye OpenFit 2-øretelefoner

Åbne, ægte trådløse øretelefoner designet til træning

Forbedret lyd og et nyt kontrolsystem

Shokz, der laver nogle af markedets bedste knogleledende hovedtelefoner og til løb, har lanceret efterfølgeren til de succesfulde Shokz OpenFit-hovedtelefoner: Shokz OpenFit 2.

Shokz OpenFit 2 bygger på den vellykkede formel fra den tidligere model og er ægte trådløse ørepropper, der giver solid lydkvalitet og samtidig holder øregangene fri. Som med virksomhedens benledningshovedtelefoner er disse åbne ørepropper populære blandt løbere, cyklister og eventyrlystne udendørsentusiaster, da de giver dig mulighed for at være opmærksom på dine omgivelser og dermed øge sikkerheden under træning.

I 2025 er Shokz OpenFit 2 blevet opgraderet med forbedret lyd og et nyt kontrolsystem. De er tilgængelige i USA for $179,95 - lanceringsdato og priser for Danmark er endnu ikke bekræftet.

Her er alt, hvad du har brug for at vide om hovedtelefonerne.

Shokz OpenFit 2: Forbedret lyd og længere batterilevetid

(Image credit: Shokz)

Shokz OpenFit 2 byder på ny DualBoost-teknologi, forbedret lyd og lang batterilevetid.

Shokz OpenFit 2 har virksomhedens nye DualBoost-teknologi, som omfatter to separate højttalere pr. øreprop - en til bas og en til høje frekvenser. Ifølge Shokz giver denne adskillelse mulighed for »mere detaljeret musikgengivelse«. Kombineret med deres OpenBass 2.0-teknologi skulle det give en imponerende lydoplevelse og være en klar opgradering i forhold til den oprindelige OpenFit.

Hovedtelefonerne er designet til at være behagelige at have på hele dagen og har 11 timers batterilevetid på en enkelt opladning. De har et let justeret spiraldesign, og ørekrogen er lavet af et mere fleksibelt materiale for at give ekstra sikkerhed og komfort. Hver øreprop vejer mindre end 10 gram.

En anden nyhed i OpenFit 2 er et opgraderet kontrolsystem, der omfatter både fysiske knapper og touch-kontroller. Understøttede funktioner omfatter skift af sang, afspilning/pause og håndtering af opkald. Til opkald bruges dobbeltmikrofoner og støjreducerende teknologi til at forbedre lydkvaliteten.