Robotstøvsuger med mekanisk arm samler dine sokker op

Roborock Saros Z70 afsløret på CES 2025

Første robovac med en mekanisk arm, der kan trækkes ind

Kommer til salg i første halvdel af 2025

Robotstøvsugere bliver smartere og smartere, og de bedste robotstøvsugere i dag kan gøre alle mulige magiske ting. Desværre sker foregår de fleste ændringer på software-niveau, hvilket betyder, at de ikke er særligt synlige for den gennemsnitlige forbruger. Det er ikke tilfældet med Roborock Saros Z70 - som er udstyret med en indbygget robot-arm.

Ja, Saros Z70, der er blevet lanceret på teknologimessen CES 2025, har en udtrækkelig robotarm, som tager sig af oprydningen for dig. Den hedder OmniGrip 1.0, og det er første gang i verden, at en robotstøvsuger med en robot-arm bliver masseproduceret.

Vores amerikanske kollega har fået et smugkig på Z70, og beskriver oplevelsen som "helt fascinerende". Robotstøvsugeren ligner stort set enhver anden robotstøvsuger, bortset fra en mystisk skinnende luge, der sidder i toppen. Når man beder om det, åbner denne luge sig majestætisk, og ud kommer en mekanisk arm med en tang for enden. Robotten spejder derefter efter genstande, som den har fået besked på at fjerne - for eksempel sokker eller sko - samler dem op og flytter dem til et nyt sted. Tangen kan strækkes og drejes både horisontalt og vertikalt for at nå sit bytte.

Roborock Saros Z70 Demo - YouTube Watch On

Det vil være muligt at indstille en bestemt adfærd i appen, så du kan f.eks. kan vælge at alt, hvad robotten genkender som en sok, skal lægges ved siden af din vasketøjskurv. På samme måde kan kasserede sko også flyttes til et bestemt »skoområde«, og det samme gælder ting som tøj eller skrald.

Dét letter selvfølgelig dit liv betragteligt, hvis du som mig godt kan finde på at smide sure sokker på gulvet. Samtidig betyder det også, at du får et renere gulv, fordi robotstøvsugeren lettere kan komme til, når der ikke ligger en masse skrammel og fylder.

Roborock Saros Z70 robotstøvsuger samler en sok op med sin robot-arm (Image credit: Future)

Hvis tanken om autonome robotter med arme får dig til at føle dig lidt utilpas, kan vi berolige dig med, at Roborock også har nogle indbyggede sikkerhedsfunktioner. Alle OmniGrip 1.0's funktioner er helt deaktiverede som standard; ejeren skal angive præcis, hvordan armen skal fungere, via appen. Du vælger, hvilke objekter OmniGrip skal interagere med, og hvor de skal hen. Hvis du ikke gør det, bliver den bare stående bag døren permanent.

Der er en børnesikring og en sikkerhedsstopknap, for at sikre, at der ikke sker ulykker. Gribetangen har heller ikke ligefrem et jerngreb, der kan brække knogler eller knuse diamanter. Faktisk vil den sandsynligvis give dig et lidt slattent håndtryk, for det tungeste, den kan holde og løfte ad gangen er cirka de som et par sko vejer. Så selv om den en dag beslutter, at det er tid til en robot-revolution med overtagelse af verden, så er den altså ikke stærk nok til så meget som at slæbe din kat væk.

Apropos, så arbejder Roborock tilsyneladende på en funktion, hvor Saros Z70 faktisk vil kunne lege med din kat, mens du er ude! Så ja, Roborock Saros Z70 kan muligvis være det bedste, der er sket for alle, der flytter hjemmefra for første gang.

Der er altid masser af skør teknologi på CES, så man kunne godt tro, at denne opfindelse bare er endnu en prototype, der kun er skabt for at skabe opmærksomhed om et brand. Men ifølge Roborock, så er den (ægte) robotstøvsuger faktisk på vej i produktion. Ifølge planen skulle den komme til salg inden udgangen af juni i år.

Vi ved ikke, hvad den kommer til at koste, men den er øjeblikkeligt at finde øverst på min ønskeliste, når julen nærmer sig.

