USA blokerer nye udenlandske robotstøvsugere – Roborock, Dreame og Ecovacs bliver ramt

Det eksisterende forbud mod droner og routere udvides til at omfatte »avancerede« robotter

FCC har bekræftet, at robotstøvsugere er omfattet

Ingen indvirkning på produkter, der allerede er godkendt af FCC til salg i USA

USA’s seneste forbud mod udenlandsk hardware rammer et uventet mål: robotstøvsugere og sandsynligvis også robotplæneklippere.

Forbuddet er udstedt af Federal Communications Commission (FCC). FCC er et amerikansk føderalt agentur, der har ansvaret for at regulere telekommunikation, herunder radio, tv, satellit og kabelsystemer.

Ideen til forbuddet ser ud til at komme fra Det Hvide Hus, som har udvidet sit tidligere forbud mod udenlandskproducerede droner og Wi-Fi-routere. Forbuddet omfatter nu også udenlandskproducerede strøminvertere og »avancerede robotter« med den begrundelse, at de udgør en trussel mod USA's nationale sikkerhed.

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Hvis du har svært ved at forestille dig, at Rusland skulle manipulere din støvsuger, eller at Iran skulle invadere USA via en hær af græsklipperrobotter... ja. Det har vi også.

Det er den slags robotter, vi er bekymrede for. (Image credit: US Army)

Hvordan fungerer forbuddet mod robotstøvsugere?

Forbuddet forbyder ikke brugen af robotter, som allerede står hos forbrugerne i USA. Robotstøvsugere, som allerede er godkendte og står i butikkerne, bliver heller ikke ramt. Men der bliver ikke givet nye FCC-godkendelser til produkter som robotstøvsugere eller robotplæneklippere fra udlandet.

Definitionen af avancerede roboter henviser specifikt til »autonome mobile robotter, humanoide robotter og firfødede robotter«, der kan bevæge sig rundt, undvige forhindringer og vejer 4,4 pund (ca. 2 kg) eller derover, inklusive eventuelle ladestationer eller dockingstationer. Mange robotstøvsugere og robotplæneklippere opfylder disse kriterier, og FCC har overfor PC Mag bekræftet, at forbuddet også gælder robotstøvsugere.

Det er dårligt nyt for de store robotmærker som Ecovacs, Roborock og Dreame; de fem største mærker på det amerikanske marked for robotstøvsugere er alle kinesiske og er derfor omfattet af reglerne, så vi har kontaktet dem for at få en kommentar.

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»Vi er bekendt med FCC’s seneste opdatering,« fortalte Eric Villines, kommunikationschef hos Anker Innovations (moderselskabet til Eufy), til TechRadar. »Baseret på vores nuværende forståelse påvirker den nye regel ikke den fortsatte tilgængelighed, brug eller support af de produkter, vi i øjeblikket sælger i USA. Disse produkter er fortsat tilgængelige og vil fortsat modtage opdateringer og kundesupport«.

»Ligesom andre i branchen søger vi yderligere afklaring om, hvordan reglen vil blive anvendt på fremtidige produkter, og vi vil holde vores kunder orienteret. Vi er fortsat forpligtet til at overholde alle lovgivningsmæssige krav på alle markeder, hvor vi opererer.«

Flere andre smart home-mærker afviste at kommentere på nuværende tidspunkt, men vi får det generelle indtryk af, at denne nyhed måske er kommet som noget af en overraskelse.

Forbrugerne kan beholde deres robotstøvsugere og plæneklippere

Der er dog et lyspunkt: Forbuddet gælder ikke med tilbagevirkende kraft, så hvis en robot allerede har en FCC-godkendelse til salg i USA, er det ikke noget problem. Forbuddet forhindrer ikke forhandlere i »at fortsætte med at sælge, importere eller markedsføre relevante modeller, der tidligere er godkendt«.

PC Mag henviser til en separat FCC-bekendtgørelse, der fastslår, at eksisterende robotstøvsugere og lignende produkter fortsat kan »... modtage software- og firmwareopdateringer, der mindsker risikoen for skade på amerikanske forbrugere, i det mindste indtil den 1. januar 2029«. Hvis FCC beslutter ikke at forlænge denne frist, vil det få alvorlige konsekvenser for muligheden for at lancere nye robotstøvsugere i USA, hvis de er produceret i udlandet.

For de berørte producenter vil det næste skridt være at udøve lobbyvirksomhed over for FCC i håb om at opnå en undtagelse for nogle eller alle deres produkter: Der er trods alt stor forskel på en selvkørende, selvrensende gulvvasker og en robothund, der er i stand til at bære en AR-15. Indtil videre har der dog ikke været nogen undtagelser for store kinesiske drone- eller routerproducenter, så fremtiden ser ikke særlig lys ud for de berørte virksomheder.