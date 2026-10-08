Første land i verden: Norge vil forbyde smartbriller i parker, skoler og fitnesscentre

Den norske regering ønsker at forbyde brugen af smartbriller på udvalgte offentlige steder

Forbuddet skal blandt andet omfatte parker, strande, museer og fitnesscentre

Forbuddet er tænkt som en midlertidig foranstaltning, men regeringen ønsker at udarbejde en permanent lovgivning

I Danmark findes der endnu ikke noget tilsvarende forslag om et generelt forbud

Norge kan blive det første land, der indfører et omfattende midlertidigt forbud mod kamera- og AI-udstyrede smartbriller på offentlige steder, efter en voksende debat om privatlivets fred.

Ars Technica rapporterer, at den norske regering foreslår et generelt forbud på udvalgte offentlige steder, hvor mennesker vurderes at være særligt udsatte for at blive optaget uden deres samtykke. Meddelelsen kommer i samme uge, som den nederlandske brillekæde Hans Anders fjernede Meta Ray-Ban fra over 400 butikker.

Steder, hvor brugen af smartbriller vil blive forbudt, omfatter blandt andet parker, strande, museer, skoler, børnehaver, indkøbscentre, sundhedsinstitutioner, fitnesscentre og offentlige arrangementer. Privat brug af smartbriller, for eksempel i eget hjem, vil fortsat være tilladt.

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Forbuddet er i første omgang tænkt som midlertidigt, men den norske regering ser ud til at være indstillet på at indføre en form for permanent regulering fremover. Regeringen vil derfor nedsætte en ekspertgruppe, der skal hjælpe med at forberede den fremtidige lovgivning.

Norges digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen forklarede baggrunden for forslaget med, at han er bekymret over indførelsen af kraftfuld ny teknologi, hvor mennesker risikerer at blive fotograferet, filmet eller optaget uden at vide det.

Han mener, at et midlertidigt forbud vil give Norge tid til at gennemføre en grundig evaluering og føre en velinformeret debat, som derefter kan danne grundlag for en permanent regulering.

For at forslaget kan blive til virkelighed, har Arbeiderparti-regeringen brug for støtte fra oppositionen, da den ikke har eget flertal i Stortinget. Regeringen siger samtidig, at den er fast besluttet på at fremsætte lovforslaget så hurtigt som muligt.

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(Image credit: Meta)

Indtil videre har myndigheder og virksomheder rundt om i verden indført en række separate og lokale forbud mod smartbriller, men kritikere mener, at den slags enkeltstående tiltag ikke løser det større problem med privatlivets fred. Norges tilgang med et bredere forbud vil blive det første af sin art og kan potentielt fungere som forbillede for andre lande, der overvejer lignende restriktioner.

Australiens regering har for nylig meddelt, at smartbriller skal forbydes på føderale arbejdspladser, servicecentre og lokale myndighedsbygninger, samtidig med at landet overvejer restriktioner på flere offentlige steder. Sydney har desuden sammen med fire andre lokale kommuner lovet at forbyde smartbriller i blandt andet offentlige svømmehaller, fitnesscentre, daginstitutioner og biblioteker.

Der er også dukket flere lokale forbud op i andre lande. I Storbritannien har pubkæden Wetherspoons og visse restauranter indført egne restriktioner, og britiske biografkæder kan snart følge efter – selv om bekymringen her først og fremmest handler om piratkopiering frem for privatlivets fred.

Et af de største privatlivsproblemer med smartbriller er, at det ikke altid er tydeligt for omgivelserne, når nogen optager. Brillerne har ganske vist en LED-lampe, der skal indikere, når kameraet er i brug, men brugerne har fundet måder at dække den til eller omgå den på. Meta har forsøgt at undgå dette med opdatering, så brillerne ikke kan optage video, hvis LED-lampen er dækket til.

Kan smartbriller forbydes i Danmark?

Indtil videre findes der ikke noget tilsvarende dansk forslag om et generelt forbud mod smartbriller på offentlige steder. Danmark ser altså ikke ud til at være på vej til at følge Norges eksempel lige med det samme.

Det betyder dog ikke, at man frit kan bruge smartbriller, som man vil. Dansk lovgivning om blandt andet fotografering, personoplysninger og krænkelse af privatlivets fred gælder også, når kameraet tilfældigvis er indbygget i et par briller. Derudover er Danmark omfattet af EU’s databeskyttelsesregler, hvilket kan blive særligt relevant, når smartbriller ikke blot optager omgivelserne, men også bruger AI til at analysere de oplysninger, de indsamler.

Det bliver interessant at se, hvad der sker, hvis Norge går videre med forbuddet. Smartbriller fra blandt andet Meta bliver stadig mere diskrete, samtidig med at kameraer og AI-funktioner bliver mere avancerede. Hvis et norsk forbud viser sig at fungere i praksis, er det ikke svært at forestille sig, at spørgsmålet begynder at blive diskuteret mere intensivt også på denne side af grænsen.

For øjeblikket er der dog intet, der tyder på, at danske ejere af Meta Ray-Ban-briller behøver at lægge brillerne på hylden.