Skjult kode antyder: ChatGPT vil lade dig låse dine pinlige chats med fingeraftryk
Ekstra beskyttelse for visse chattefunktioner.
- Der er tegn på, at låste chatforløb er på vej til ChatGPT
- De vil blive skjult fra de fleste visninger i appen
- Det er endnu uklart, hvordan de vil fungere sammen med ChatGPTs hukommelsesfunktion
OpenAI fortsætter med at udvikle og forbedre ChatGPT, og det ser ud til, at en kommende opdatering kan give dig mulighed for at låse dine mest følsomme chats bag en PIN-kode eller fingeraftryksgenkendelse. På den måde kan du forhindre, at andre, der får adgang til din enhed, ved et uheld får øje på dem.
Oplysningerne bygger på skjult og endnu ikke aktiveret kode i den seneste version af ChatGPT til Android, som Android Authority har fundet frem til. I koden findes der henvisninger til »locked chats« og muligheden for at »protect chats« mod uautoriserede blikke.
»Lås en chat for at holde dens titel og indhold ude af syne i dit normale sidepanel, din historik og dine søgeresultater«, lyder en af de tekstlinjer, der er fundet i koden. Det giver et ret tydeligt billede af, hvordan funktionen er tænkt til at fungere.
ChatGPT tilbyder allerede midlertidige chats til samtaler, der er mere private eller følsomme. Disse vises ikke i historikken, og ChatGPT gemmer ingen optegnelser om dem. De nye låste chats ser derimod ud til at være tænkt som et mere permanent alternativ, hvor samtalen gemmes, men holdes væk fra de sædvanlige dele af appen.
Hold det hemmeligt
Der er stadig en del uvisheder omkring, hvordan låste chats vil fungere sammen med ChatGPTs hukommelsesfunktioner. En mulighed er, at oplysninger, der deles i en låst samtale, kun vil kunne bruges i andre låste chats, forudsat at hukommelsesfunktionen er aktiveret.
Fra pinlige spørgsmål om sundhed og overvejelser om overraskelsesgaver til familiemedlemmer til udkast til opsigelsesbrev til chefen – der er masser af eksempler på AI-samtaler, som du måske ikke ønsker, at andre skal kunne læse.
Din telefon eller computer er selvfølgelig allerede beskyttet med f.eks. en PIN-kode, fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, men for særligt følsomme samtaler kan et ekstra sikkerhedslag give yderligere tryghed.
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Der er endnu ingen oplysninger om, hvornår funktionen kan blive lanceret i ChatGPT-appen. Da den indtil videre kun er blevet opdaget i skjult kode, er der desuden altid en mulighed for, at OpenAI ændrer sine planer og aldrig frigiver den. Men det kan være en funktion, der er værd at holde øje med i ChatGPT i de kommende uger.
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Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- David NieldFreelance Contributor