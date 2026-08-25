Skjult kode antyder: ChatGPT vil lade dig låse dine pinlige chats med fingeraftryk

Der er tegn på, at låste chatforløb er på vej til ChatGPT

De vil blive skjult fra de fleste visninger i appen

Det er endnu uklart, hvordan de vil fungere sammen med ChatGPTs hukommelsesfunktion

OpenAI fortsætter med at udvikle og forbedre ChatGPT, og det ser ud til, at en kommende opdatering kan give dig mulighed for at låse dine mest følsomme chats bag en PIN-kode eller fingeraftryksgenkendelse. På den måde kan du forhindre, at andre, der får adgang til din enhed, ved et uheld får øje på dem.

Oplysningerne bygger på skjult og endnu ikke aktiveret kode i den seneste version af ChatGPT til Android, som Android Authority har fundet frem til. I koden findes der henvisninger til »locked chats« og muligheden for at »protect chats« mod uautoriserede blikke.

»Lås en chat for at holde dens titel og indhold ude af syne i dit normale sidepanel, din historik og dine søgeresultater«, lyder en af de tekstlinjer, der er fundet i koden. Det giver et ret tydeligt billede af, hvordan funktionen er tænkt til at fungere.

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ChatGPT tilbyder allerede midlertidige chats til samtaler, der er mere private eller følsomme. Disse vises ikke i historikken, og ChatGPT gemmer ingen optegnelser om dem. De nye låste chats ser derimod ud til at være tænkt som et mere permanent alternativ, hvor samtalen gemmes, men holdes væk fra de sædvanlige dele af appen.

Hold det hemmeligt

Du kan allerede bruge midlertidige chats i ChatGPT (Image credit: Future)

Der er stadig en del uvisheder omkring, hvordan låste chats vil fungere sammen med ChatGPTs hukommelsesfunktioner. En mulighed er, at oplysninger, der deles i en låst samtale, kun vil kunne bruges i andre låste chats, forudsat at hukommelsesfunktionen er aktiveret.

Fra pinlige spørgsmål om sundhed og overvejelser om overraskelsesgaver til familiemedlemmer til udkast til opsigelsesbrev til chefen – der er masser af eksempler på AI-samtaler, som du måske ikke ønsker, at andre skal kunne læse.

Din telefon eller computer er selvfølgelig allerede beskyttet med f.eks. en PIN-kode, fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, men for særligt følsomme samtaler kan et ekstra sikkerhedslag give yderligere tryghed.

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Der er endnu ingen oplysninger om, hvornår funktionen kan blive lanceret i ChatGPT-appen. Da den indtil videre kun er blevet opdaget i skjult kode, er der desuden altid en mulighed for, at OpenAI ændrer sine planer og aldrig frigiver den. Men det kan være en funktion, der er værd at holde øje med i ChatGPT i de kommende uger.

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