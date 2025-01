Hvad er DeepSeek? Alt om den nye udfordrer til ChatGPT

Selvom DeepSeek har været under udvikling i flere år, ser det ud til, at den pludselig er dukket op fra den ene dag til den anden. Lanceringen af R1-modellen den 20. januar har taget AI-verdenen med storm, især fordi den leverer ydeevne, der konkurrerer med ChatGPT-o1, uden at brugerne skal betale for at anvende den. Appen er i øjeblikket nummer ét i iPhone App Store takket være sin øjeblikkelige popularitet.

DeepSeek er en kinesisk-ejet AI-startup, der har udviklet de avancerede sprogmodeller DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1 med henblik på at konkurrere med ChatGPT-4o og ChatGPT-o1. Samtidig koster dens API-forbindelser kun en brøkdel af prisen. Derudover bruger DeepSeek betydeligt mindre computerkraft til at behandle forespørgsler takket være en unik tilgang til teknologien.

Dog har nogle sikkerhedseksperter udtrykt bekymring over datasikkerheden ved brug af DeepSeek, da det er et kinesisk selskab. I kølvandet på juridiske slagsmål om TikTok er der en frygt for, at indsamlede data kan ende i hænderne på den kinesiske stat.

Hvad er DeepSeek?

DeepSeek er navnet på den kinesiske startup, der står bag de store sprogmodeller DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1. Virksomheden blev grundlagt i maj 2023 af Liang Wenfeng, en prominent skikkelse inden for hedgefond- og AI-industrien.

Deres første produkt var DeepSeek Coder, som blev lanceret i november 2023. Efterfølgende kom DeepSeek-V2 i maj 2024, der med sine aggressivt lave priser rystede det kinesiske AI-marked og tvang konkurrenter til at sænke deres priser.

De nuværende modeller, DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1, leverer imponerende resultater sammenlignet med konkurrenterne og gør det ved at bruge færre ressourcer. DeepSeek-V3 er en generel sprogmodel, mens DeepSeek-R1 er specialiseret i mere komplekse opgaver, der kræver dybere analyser.

DeepSeek opnår sin effektivitet gennem en innovativ træningsmetode, der minder om menneskelig læring: Modellerne forbedrer sig ved hjælp af feedback. Desuden bruger de en MoE-arkitektur (Mixture-of-Experts), hvor kun en lille del af modellens parametre aktiveres ad gangen. Dette reducerer ressourceforbruget markant og gør dem yderst effektive.

Både DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1 er tilgængelige til fri afbenyttelse. (Image credit: Apple/DeepSeek)

Resumé - hvad er DeepSeek? DeepSeek tilbyder AI af samme kvalitet som ChatGPT, men er helt gratis at bruge i chatbotform. Den mangler nogle af de funktioner, som ChatGPT har, f.eks. kunstig intelligens til at skabe video og billeder, men det vil sandsynligvis blive bedre med tiden.

For at bruge DeepSeek kan du besøge DeepSeek.com og klikke på "Start Now." Alternativt kan du hente appen til iOS eller Android og bruge chatbotten direkte på din telefon.

Husk, at DeepSeek stadig er ret ukendt, så du bør holde vigtig eller fortrolig data for dig selv.

DeepSeek - pris: hvad koster det, og kan man få et abonnement?

Chatbot-versionen af DeepSeek er gratis at bruge. DeepSeek-V3 er standardmodellen, men du kan skifte til R1-modellen ved at klikke på "DeepThink (R1)" - som i den danske app hedder DybtTænk (1R) under tekstfeltet.

Ønsker du at bruge DeepSeek professionelt – for eksempel via API'er til kodning – koster det $0,55 pr. million input-token og $2,19 pr. million output-token. Det er betydeligt billigere end OpenAI's API-priser, som koster henholdsvis $15 og $60.

Forskelle mellem DeepSeek og ChatGPT

Mens DeepSeek leverer stærk AI-ydeevne, er dens funktioner mere begrænsede sammenlignet med ChatGPT. Den kan ikke generere billeder eller videoer og mangler avancerede værktøjer som Canvas og muligheden for at bruge specialtilpassede GPT-modeller.

ChatGPT Plus-abonnenter har adgang til flere forskellige sprogmodeller, mens DeepSeek kun tilbyder to – DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1.

ChatGPT kan generere billeder, hvilket DeepSeek ikke kan. (Image credit: Apple/OpenAI/DeepSeek)

Desuden er der færre indstillingsmuligheder i DeepSeek til at tilpasse svarene, hvilket gør det sværere at finjustere resultaterne. Kort sagt føles DeepSeek som en enklere version af ChatGPT uden alle de ekstra funktioner. Vores kolleger har testet begge tjenester med de samme spørgsmål for at se, hvilken de foretrak.

DeepSeek og ChatGPT: De vigtigste forskelle DeepSeek: Gratis at bruge og har meget billigere API'er til professionel brug, men tilbyder kun grundlæggende chatbot-funktionalitet.

ChatGPT: Kræver abonnement på Plus eller Pro for avancerede funktioner.

En af ChatGPT's bedste funktioner er dens søgefunktion, som for nylig blev tilgængelig for alle i en gratis version. Det gør det muligt at søge på nettet med en samtaleoplevelse. DeepSeek har også en søgefunktion, der fungerer på samme måde som ChatGPT's.

Endelig kan du uploade billeder i DeepSeek, men kun for at udtrække tekst fra dem. ChatGPT er derimod multimodal og kan analysere et billede og svare på spørgsmål om det.

DeepSeek- og ChatGPT-søgninger: Hvad er de største forskelle?

AI-søgning er en af de mest spændende anvendelser af AI-chatbots, vi har set indtil videre. Den giver dig mulighed for at søge på nettet med den samme type samtalespørgsmål, som du normalt ville bruge til at interagere med en chatbot.

Ligesom ChatGPT har DeepSeek en indbygget søgefunktion i sin chatbot. Du skal bare trykke på knappen Søg, og så bliver det, du skriver i feltet, til en websøgning. Det kunne ikke være nemmere at bruge.

Når du har foretaget en søgning, f.eks. efter pizzeriaer i din by, kan du stille opfølgende spørgsmål som »Hvis du skulle vælge en af disse restauranter, hvilken skulle det så være?«

Internetsøgning ved hjælp af DeepSeek. (Image credit: DeepSeek)

DeepSeek reagerer derefter ved at anbefale en bestemt restaurant og begrunde sit valg. Denne mulighed for at følge op på en søgning med flere spørgsmål, som om det var en rigtig samtale, gør AI-søgeværktøjer særligt nyttige.

Både ChatGPT og DeepSeek giver dig mulighed for at klikke på en anbefaling for at se dens kilde. ChatGPT er dog bedre til at organisere kilderne, så de er nemmere at finde. Når du klikker på en kilde i ChatGPT, åbner der sig et panel med henvisninger, så du nemt kan få adgang til den. DeepSeek er på den anden side noget enklere og mere grundlæggende i sin præsentation af søgeresultaterne.

Sådan bruger du DeepSeek-R1 til dybere analyser

For mere avancerede spørgsmål kan det være en god idé at skifte til R1 LLM. (Image credit: DeepSeek)

DeepSeek-R1 er en avanceret ræsonneringsmodel, der kan sammenlignes med ChatGPT-o1-modellen. Disse modeller er bedre til matematiske spørgsmål og spørgsmål, der kræver dybere analyse, hvilket betyder, at de ofte tager længere tid at besvare, men de præsenterer deres ræsonnement på en mere tilgængelig måde.

For at bruge R1 i DeepSeek-chatbotten skal du blot trykke på knappen »DeepThink (R1)«, før du skriver dit spørgsmål. Knappen er placeret i promptbaren ved siden af søgeknappen og bliver fremhævet, når den er aktiveret.

Når du stiller dit spørgsmål, vil du bemærke, at det tager længere tid at få et svar end normalt. Du vil også se, at det ser ud til, at DeepSeek fører en samtale med sig selv, før den giver sit svar. Det er for at du kan se den ræsonneringsproces, den har været igennem for at nå frem til sit svar.

Sådan skifter du til DeepSeek fra ChatGPT

Før du overvejer at udskifte ChatGPT med DeepSeek, er der et par ting, du skal huske på. Først og fremmest bør du grundigt overveje, om du vil overlade dine informationer til denne ret ukendte AI. Når sikkerhedseksperter er bekymrede for, hvordan dine data bliver brugt, bør du nok som udgangspunkt lytte efter. Så lad være med at bruge DeepSeek til at håndtere meget personlige eller fortrolig data.

DeepSeek har også rent praktisk nogle begrænsninger i forhold til ChatGPT: Du har ikke mulighed for at uploade billeder til analyse, generere billeder eller bruge nogle af de specialiserede værktøjer, som Canvas, der gør ChatGPT unik.

Men hvis du bare vil stille spørgsmål til en AI-chatbot, generere kode eller udtrække tekst fra billeder, ser DeepSeek i øjeblikket ud til at kunne opfylde alle dine behov - uden omkostninger.

Vi bemærkede dog, at DeepSeek nogle gange viste en besked om »høj efterspørgsel«, hvilket resulterede i, at din søgning eller anmodning ikke bliver gennemført. Ikke desto mindre er DeepSeek i øjeblikket helt gratis at bruge som chatbot både på mobilen og på nettet, hvilket er en stor fordel for tjenesten.