Apple HomePod-hub kan blive deres største lancering i 2025 - her er tre ting, der kan slå Amazon og Google

Apples smart home-hub lanceres angiveligt senere i år

Det er ikke for sent for Apple at sætte en ny standard for intelligente hjem

Der er tre vigtige kriterier, hvis de skal lykkes

I de seneste måneder har der været mange spekulationer om Apples planer om at lancere en smart home-hub, der kombinerer en skærm med en højttaler og giver dig mulighed for at styre forskellige smart home-enheder i nærheden. Ifølge en ny rapport er produktet på vej til at blive lanceret i år, men der er stadig vigtige spørgsmål omkring produktet.

Nyheden kommer fra Bloomberg-journalisten Mark Gurman, som hævder, at Apples enhed vil få en 7-tommers skærm svarende til en »mindre, billigere iPad«. Den vil blive brugt til at »styre enheder, have FaceTime-opkald og håndtere andre opgaver«, siger Gurman.

Det lyder måske ikke som et revolutionerende nyt produkt, og Gurman beskriver selv produktet som »dybest set en HomePod med en ca. 7-tommers skærm«. Alligevel mener han, at det bliver »Apples mest betydningsfulde lancering i år«, fordi det markerer et skridt i retning af at styrke virksomhedens position på markedet for intelligente hjem.

Derudover siger Gurman, at enheden »giver en ny platform for AI-funktioner«, og at Apple vil følge op med et mere avanceret produkt om et par år. Denne avancerede version vil have en form for robot-svingarm, der gør det muligt for skærmen bevæge sig, så den hele tiden vender hen imod brugeren, selv om de bevæger sig rundt i rummet.

Nødvendige forudsætninger

(Image credit: Apple / Future)

Det er rart at se, at Apple gør fremskridt på markedet for smart home-gadgets, men virksomheden har en kæmpe opgave med gøre sin enhed konkurrencedygtig over for rivaler som Google og Amazon. Til at begynde med skal Apple forbedre sin software, herunder HomeKit, Siri og Apple Intelligence, hvis den skal tilbyde brugerne den samme type funktioner og oplevelser, som de får fra Apples konkurrenter.

Der har også været meget snak om, at Apple vil lancere et tilpasset styresystem kaldet homeOS sammen med home hub'en. Hvis det er sandt, skal dette nye system have en intuitiv og brugervenlig grænseflade, der gør det nemt for brugerne at komme i gang med dette nye softwaremiljø. Der er ingen tvivl om, at Apple en af de bedste virksomheder i verden til at udvikle intuitive grænseflader, så resultatet kan blive en smart home revolution, hvis Apple lever op til sit ry.

For det tredje er det afgørende, at home hub'en lanceres til en konkurrencedygtig pris. Apples filosofi er at være den bedste, hvilket ofte fører til, at de tilføjer premium-funktioner, der driver prisen op - som vi har set det med produkter som den oprindelige HomePod og den vanvittigt dyre (og ikke særligt succesfulde) Vision Pro.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Men Apple er kommet sent ind på markedet for intelligente hjem, så de er nødt til at sikre sig, at de kommer med noget, der er virkelig stærkt, uden at skræmme folk væk med en skyhøj pris. Det er en vanskelig balancegang, men den nyligt redesignede M4 Mac mini viser, at det er muligt. Baseret på rygterne virker det sandsynligt, at prisen kommer til at ligge et sted mellem en HomePod Mini $99, som selv får en efterfølger i form af HomePod mini 2 i år og en standardmodel af iPad $499, men det er så også et stort prisinterval.

Vil Apple være i stand til at opnå alt dette med sin hub til hjemmet? Det er et spørgsmål, vi ikke kender svaret på, før den er officielt afsløret. Men hvis nogen virksomhed har ressourcerne og erfaringen til at lykkes, så er det nok Apple.