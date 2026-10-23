BioWare lukker, og Mass Effect 5 skrottes – spilbranchen i chok

EA afskediger 400 medarbejdere i sine spilstudier og lukker BioWare

Studiet bag Mass Effect og Dragon Age bekræfter, at Mass Effect 5 er blevet indstillet

Udviklere og kreative fra hele spilbranchen reagerer på nyheden og beskriver den som »utænkelig« og »hjerteskærende«

EA lukker BioWare, det legendariske spilstudie bag Mass Effect, Dragon Age og Star Wars: Knights of the Old Republic.

BioWare meddelte den tunge nyhed i en erklæring i går aftes. Efter mere end 30 år som pioner inden for rollespil, hvor spillerens valg påvirker historien, lukker studiet ned. Samtidig bekræftes det, at Mass Effect 5, som befandt sig i et tidligt udviklingsstadium, er blevet indstillet.

Beslutningen kommer fra moderselskabet EA, som har bekræftet en omfattende omstrukturering af sine spilstudier og projekter. I alt forsvinder 400 stillinger, hvoraf omkring 50 er hos BioWare, ifølge Bloomberg.

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»I mere end 30 år har BioWare været mere end blot et spilstudie«, skriver virksomheden. »Det har været et hjem for historiefortællere, udviklere og de spillere, der har bragt vores verdener til live. Baldur's Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem.

»Nu, efter mere end tre årtier med fælles eventyr, lukker BioWare, og den indledende udvikling af det næste Mass Effect-spil afsluttes. Det er ikke let at skrive disse ord. Lige nu ligger vores fokus på vores utroligt talentfulde team, som har lagt hele deres sjæl i disse spil, og på at støtte hinanden gennem denne forandring.

»Det, som generationer af BioWare-udviklere har skabt sammen, er noget, der skal hyldes og huskes. Disse spil blev så meget mere, fordi I spillede dem, diskuterede jeres valg, forelskede jer i karaktererne og gjorde verdenerne til jeres egne. Fra os alle hos BioWare: tak, fordi I har været den vigtigste del af vores historie.«

Nyheden har rystet internettet, ikke kun blandt BioWares fans, men også blandt udviklere og kreative i hele spilbranchen, som nu deler deres reaktioner på nyheden.

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»Det her er noget, jeg aldrig havde forventet at opleve«, skrev Swen Vincke, administrerende direktør for Larian Studios. »Larian og BioWare begyndte deres rejse i spilbranchen omtrent samtidig, og BioWare banede vejen for rollespillenes gennembrud. Det er næsten ufatteligt, at vi nu går ind i en æra, hvor navnet BioWare ikke længere vil dukke op, når vi taler om kommende rollespil. Sikke et tab for os alle.

»Tak for alle spillene. Tak for alle timerne med spilglæde. Tak for alle historierne. I kan være utroligt stolte af det, I har opnået. Jeg håber, at alt ordner sig for jer.«

Casey Hudson, tidligere chef for BioWare og instruktør på Star Wars: Knights of the Old Republic og Mass Effect-trilogien, reagerede også på nyheden. Han beskrev det som »trist nyt på flere plan – for os, der har arbejdet der, for vores venner og kolleger hos BioWare, der rammes af det, og for fansene, der har set frem til det næste Mass Effect-eventyr.«

Hudson, der nu er administrerende direktør for Arcanaut Studios og arbejder på et nyt Star Wars-spil ved navn Fate of the Old Republic, tilføjede:

»Jeg startede min karriere hos BioWare og vil altid være taknemmelig over for grundlæggerne Greg og Ray for, at de inviterede mig til at blive en del af BioWares legendariske rejse. Studiets arv vil leve videre gennem alle, der har været en del af det, og som fortsætter med at skabe spil med en passion for uforglemmelige historier, verdener og karakterer.«

This is sad news on multiple fronts - for those of us who worked there, for our friends and colleagues at BioWare who are impacted, and for fans who were looking forward to the next Mass Effect adventure. I started my career at BioWare and will forever be grateful to the founders, Greg and Ray, for inviting me to join in BioWare's legendary journey. Its legacy will live on through those who were part of it and continue to create games through a passion for unforgettable stories, worlds and characters.October 21, 2026

Også den ene af CD Projekt Reds administrerende direktører, Michał Nowakowski, delte et indlæg:

»BioWare har spillet en enorm rolle i CDPR’s historie. Vi lærte dem at kende, da vi lokaliserede og solgte Baldur’s Gate-spillene i Polen, Tjekkiet og Slovakiet. Senere hjalp de os enormt ved at låne os deres spilmotor til det første Witcher-spil, dele deres viden og endda give os plads på deres stand på E3. Jeg havde fornøjelsen af at besøge dem flere gange i Edmonton og også byde dem velkommen på vores kontor i Warszawa. Det er meget trist for alle, der rammes, men også trist at se et legendarisk brand gå i graven. Det er ingen god dag for spilbranchen.”

The Game Awards-grundlæggeren Geoff Keighley beskrev nyheden som ”hjerteskærende” og tilføjede: ”Jeg håber, at Mass Effect på en eller anden måde kan vende tilbage en dag.”

Paweł Sasko, assisterende spildirektør for Cyberpunk 2, skrev:

»Baldur’s Gate 1 og 2 formede min fantasi og min lyst til at skabe spil. Jeg ville aldrig være nået dertil, hvor jeg er i dag, hvis ikke BioWare havde tændt den gnist i mig. Studiet inspirerede mig, formede mig og berigede min fantasi, og det vil jeg altid være taknemmelig for. Jeg vil altid huske jer.«

Michael Gamble, projektleder for Mass Effect 5 og executive producer hos BioWare, som har arbejdet med alle de tidligere spil i serien, delte også en udtalelse, hvor han takkede fansene for deres støtte.

”Jeg kunne sikkert scrolle i timevis og blive ved med at læse alle de opmuntrende ord om studiet, dets arv og den betydning, BioWare har haft for jer. Det betyder utroligt meget for os. Der er så meget talent i dette team af veteraner, så hvis I kender til nogle ledige stillinger, er I velkomne til at give lyd fra jer. Jeg kan personligt anbefale hver eneste af dem.

»Og for min egen del behøver jeg i det mindste ikke at melde mig syg, når GTA 6 udkommer.«

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