Rockstar annoncerer »Grand Theft Auto 6: The Album«, der indeholder 34 originale numre fra kunstnere som PinkPantheress og Travis Scott — men vinylsamlingen i begrænset oplag er allerede udsolgt
Rockstar har lagt smagsprøver fra seks radiokanaler i GTA 6 online og bekræfter, at du også kan lytte til podcasts i spillet, både i bilen og til fods.
- Rockstar Games har udgivet smagsprøver fra seks radiokanaler i Grand Theft Auto 6
- Kanalerne er Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6, Flash FM og Dirty South Classics
- Studiet bekræfter desuden, at spillerne for første gang vil kunne lytte til podcasts, når de vil, både i køretøjer og til fods
Rockstar Games har netop offentliggjort et smugkig på radiokanalerne i Grand Theft Auto 6 og samtidig bekræftet, at spillerne vil kunne lytte til podcasts direkte i spillet.
Forud for lanceringen af GTA 6 næste måned kan fans nu besøge Rockstars hjemmeside og lytte til seks radiokanaler fra den fiktive delstat Leonida. Her kan du blandt andet høre sange fra spillets officielle soundtrack.
»Med radiokanaler, der dækker alt fra klassisk rock til talkshows, tilbyder Grand Theft Auto 6 det største og mest varierede udvalg af radiokanaler og podcasts i spilseriens historie«, siger Rockstar.
Her er de seks radiokanaler, som du kan lytte til allerede nu:
- Cocoteo FM: Leonidas oplagte kanal for moderne latinamerikansk musik. Programværterne El Martillo og La Gata byder på alt fra bachata og merengue til dembow og reggaeton. Cocoteo FM er el party que nunca se apaga – festen, der aldrig slutter.
- Back Country Radio: MW og Delta Dawne spiller rebelsk countrymusik for lytterne i Grassrivers, Port Gellhorn og de omkringliggende områder. Her kan du også høre kanalens omrejsende reporter, sumpmeteorologen og Deltas ikke særlig hemmelige kæreste Mud Dog Mike, der rapporterer direkte fra førersædet i sin svævebåd i Grassrivers.
- AfroBank FM: Skru op for lyden, og lad Burna og Palmsy byde på det bedste inden for afrikansk musik. Duoen bag AfroBank FM spiller alt fra klassikere fra det 20. århundrede og glemte perler til moderne genrer som amapiano, 3-step og meget mere.
- The Chamber 106.6: Hård metal har indtaget Leonida. Hæng med DJ Kerry og DJ Tom, når de spiller klassisk metal fra 80’erne og frem, inspireret af Leonidas dybe rødder inden for metalmusikken.
- Flash FM: Den klassiske radiokanal fra Vice City er tilbage og leverer det bedste inden for popmusik sammen med Robyn og Alex. Kanalen lover musik, der får dig til at danse, uanset hvor du befinder dig i Leonida, også kendt som Goodtime State.
- Dirty South Classics: Trick og Trina byder på en solid dosis sydstatsstemning med klassisk regional rap og hiphop. Fra strandene til bykvartererne er der ingen, der repræsenterer Leonida og den amerikanske sydstat bedre end denne duo.
Rockstar har desuden bekræftet, at GTA 6 for første gang i spilseriens historie vil tilbyde podcasts, som spillerne kan lytte til, når de vil.
»For første gang nogensinde introducerer GTA 6 et udvalg af podcasts, der kan afspilles på forespørgsel. Både radio og podcasts vil være tilgængelige i køretøjer eller til fods via nye hovedtelefoner og øretelefoner, der tilsluttes karakterernes mobiltelefoner,” forklarer Rockstar.
Det betyder, at spillerne vil kunne lytte til podcasts gennem hovedtelefoner, mens de udforsker spilverdenen som Jason og Lucia, eller tænde for radioen, når de kører rundt i Leonida og Vice City.
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Sidste måned udgav Rockstar også en forsmag på Grand Theft Auto 6: The Album. Soundtracket vil indeholde 24 originale sange fra kunstnere som Travis Scott, PinkPantheress, Morgan Wallen, Keith Richards og mange andre. De første seks singler er allerede tilgængelige.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Han har beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Demi Williams Contributor