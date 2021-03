Bedste PS5-spil: PlayStation 5-spil, du må og skal brug for at spille

Hvis du leder efter de bedste PS5-spil, så er du kommet til det rigtige sted. Vi er her for at hjælpe dig med at finde de bedste PS5-spil til din samling, og som kan fås lige nu til Sonys nyeste konsol. Listen her bliver opdateret, efterhånden som flere spil frigives.

Hvis det er lykkedes dig at få fat i en eftertragtet PlayStation 5, vil du måske gerne vide, hvilke spil der er din tid og hårdt tjente penge værd. Hvis du ikke har opgraderet til denne konsol endnu, vil du måske gerne have flere oplysninger om, hvad der er på markedet, inden du overvejer at tage springet.

Heldigvis - selvom PS5 stadig er ny - er kvaliteten af de tilgængelige PS5-spil allerede ekstremt imponerende, fra utrolige eksklusiviteter som Marvel's Spider-Man: Miles Morales til tredjeparts blockbusters som Assassin's Creed Valhalla. Der er noget til enhver smag på PS5 - og der kommer hele tiden flere spil til. Du kan også tjekke nogle de best PS4 games, hvoraf mange ser og kører bedre end nogensinde før som bl.a. Ghost of Tsushima og God of War.

Er du ikke sikker på, hvor du skal starte? Vi har samlet de bedste PS5-spil, du har brug for, lige her. Mens nogle af disse spil er helt nye til platformen, er andre fra PS4-æraen, som har fået en opgradering inden frigivelsen på PlayStation 5. Læs videre for vores liste over de bedste PS5-spil, som du skal spille lige nu, og gå over til vores opsamling af billige PS5-spiltilbud for flere besparelser.

(Image credit: Ubisoft)

Uanset, om du sejler ud på kysten eller overtager en landsby, genskaber Assassin's Creed Valhalla vikingetiden - og den gør det overbevisende. Hvis du er fan af nordisk mytologi eller bare nyder at kaste en økse i en anden mands bryst, så er Valhalla et spil for dig.

Spillet retter sig mod 60 fps på PS5 og lover forbedrede belastningstider i forhold til PS4-versionen. Hvis det ikke var nok, er der drikkekonkurrencer, hvis du prøver at drikke din modstander under bordet. Skål!

Læs hele anmeldelsen: Assassin's Creed Valhalla (engelsk).

(Image credit: Sony)

Astro's Playroom Fremvisning af DualSense Viser DualSense Familievenlig sjov Installeret på forhånd Ret kort

Astro’s Playroom er det bedste medhørende spil siden Wii Sports, fordi det perfekt viser, hvad Sonys nye system kan gøre. Fra den overdådige, krystalklare 4K-grafik til den behagelige 3D-lyd er dette en perle af en platformspil, og den er forudinstalleret på hver PS5.

Det er dog den måde, som Astros Playroom fremviser DualSense-controlleren på, som løber med al opmærksomheden. Du vil føle ting, som du ikke vidste var mulige på grund af Sonys nye haptiske feedback og adaptive udløsende teknologier, såsom hvordan det føles at gå langs forskellige overflader eller skyde en Gatling-pistol. Det er en surrealistisk, magisk oplevelse, og vi anbefaler, at du starter ud med Astros Playroom, inden du går i gang med andre spil.

Tjek vores artikel på engelsk om, hvorfor Astros Playroom får dig til at forelske dig i PS5 DualSense-controlleren.

(Image credit: Activision)

Endnu et år, endnu et Call of Duty. Men hvad gør Call of Duty: Black Ops Cold War værd at købe? For det første drager PS5-versionen fuld fordel af DualSense-controllerens adaptive controllere og genskaber pistolens virke. Det betyder, at når du fyrer en maskingevær, vil du kunne mærke det. En vild oplevelse.

Selvfølgelig er Call of Duty: Black Ops Cold War ikke komplet uden zombier, så du bliver glad for at høre, at de er vendt tilbage. Du kan også spille Call of Duty ved 120 fps for første gang på en konsol, og det skulle gøre konkurrence endnu vildere online.

Læs vores fulde anmeldelse: Call of Duty: Black Ops Cold War (engelsk).

(Image credit: 505 Games)

Control: Ultimate Edition Åbn dit sind Flotte effekter Inspirerende art direction Gode ​​våbeneffekter Inkluderer DLC plus hovedspil Starter ret langsomt Et par strukturelle kompromiser

Control fra 2019 er er et actioneventyr fra Remedy Entertainment, som skiller sig ud. Og hvis du troede, det var godt på PS4, så bare vent, indtil du prøver det på PS5.

I Control træder du ned i skoene hos Jessie Faden, den nyeste direktør for det hemmelige Federal Bureau of Control (FBC) - en statsorganisation der forsker og i sidste ende har til formål at kontrollere paranormal aktivitet. Men Jessies nye rolle kommer med et par problemer, der ikke ligefrem stod udpenselet i jobbeskrivelsen som fx et oprør af en paranormal styrke, også kendt som Hiss.

Remedy går med Contro ind over flere vanskelige genrer, både i film og i spil, og stadig formår de at levere en interessant og fangende historie, der minder om noget fra True Detective og Twin Peaks - og det er absolut bemærkelsesværdig.

Med Control Ultimate Edition får du både det grundlæggende hovedspil og begge udvidelser, AWE og The Foundation. Derudover er den eneste version af spillet, der giver mulighed for den gratis PS5-opgradering, som giver dig mulighed for at spille spillet i en af ​​to tilstande: Grafik eller Performance. Performance-tilstand holder kontrol ved en jævn 60 fps med grafik med lavere opløsning, mens grafiktilstand sænker ydeevnen ned til 30 fps, men forøger grafikken massivt og muliggør funktioner som strålesporing.

Læs hele anmeldelsen: Control.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Demon's Souls Dejligt djævelsk Nyeste grafik Loades super hurtigt Atmosfærisk Ekstreme sværhedsgrad Klodset system til at sigte Kan føles overvældende

Et ægte og eksklusivt PS5-spil som Demon's Souls er uden tvivl det bedste spil på PlayStation 5. Fra den spektakulære belysning til dens fænomenale teksturdetaljer er det bare utrolig flot at se på. Loadtider er praktisk talt ikkeeksisterende, og niveauovergange tager højst ca. 3 sekunder.

Demon's Souls er en genindspilning af PlayStation 3-spillet fra 2009, som sætter dine spilevner på prøve med sin utrolig sværhedsgrad. Men hvis du har styrken til at holde ud, er den spænding, der venter, ikke noget, som du kan finde et andet sted. Bare vær forberedt på at dø hundredcis af gange, før du når din sejr.

Læs hele vores anmeldelse: Demon's Souls (engelsk).

(Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima For ære 499 kr. Læs mere hos CDON DK 60 fps tilgængelig på PS5 Utrolig med HDR Har nu multiplayer Kan blive ensformigt

Ghost of Tsushima er uden tvivl et af de bedste spil til PS4, men på PS5 er det endnu bedre. Takket være PS5's ekstra grafiske hestekræfter og en ny opdatering kan Ghost of Tsushima nu spilles med 60 fps, som får det hele til at køre glat - selv når du kører i tilstand med høj opløsning. Det gør en massiv forskel for spillets reaktionstider i kamp, og det giver et boost i billedkvaliteten, som bringer det spektakulære landskab og de fantastiske film i spillet til live.

Ghost of Tsushima modtog for nylig en fremragende ny multiplayer-tilstand kaldet Legends, hvilket giver spillet endnu værdi. Og hvis du har købt et 4K HDR-tv og leder efter et spil, hvor du virkelig kan bruge alle dets kvaliteter, så viser Ghost of Tsushima, hvad højt dynamisk område kan gøre.

Læs hele anmeldelsen: Ghost of Tsushima (engelsk).

(Image credit: Sony)

God of War Kratos er fantastisk til at skabe helvede, men kan han opdrage en søn? 60 fps og 4K-opløsning Fængslende og inderlig historie Figurer har historie Spændende spilmuligheder Lidt langsomt Ingen DLC

God of War var allerede et af de bedste PS4-spil, men en PS5-opdatering har gjort det bedre end nogensinde før - selvom det kan være svært at tro. God of War så allerede godt ud på PS4 og lå oprindeligt på 60 fps på PS5, når man bruger Performance-tilstand - men ved at bruge denne tilstand betød det, at spillets opløsning faldt til 1080p, og man kunne ikke fuldt ud nyde den smukke grafik.

God of War PS5-opdateringen gør dog brug af den sande styrke bag PS5, så spillet kunne køre med 60 fps og en 4K-opløsning (2160 p). Det ser helt fantastisk ud og betyder, at det er det perfekte tidspunkt at prøve seriens 2018 genstart, hvis du ikke allerede har gjort det - eller er en god undskyldning for at spille det igen - inden udgivelsen af efterfølgeren, God of War: Ragnarok.

Læs hele anmeldelsen: God of War.

(Image credit: IO Interactive)

Hitman 3 Perfekt udført 512 kr. Læs mere hos CDON DK Ser fantastisk ud med ny teknologi Super placeringer og historie Tweaks på den kendte formel Nyt kameraværktøj tilføjer ikke meget

Hitman 3 er den dramatiske afslutning på den anerkendte serie - og sikke en afslutning! Mens den tredje del i Hitman-serien ikke afviger for langt fra det, der gjorde genskabelsen fra 2016 (og dens efterfølger) fantastisk, tilføjer den stadig strålende små forandringer til den velkendte formel for at holde dig på tæerne.

Mens den måde, du myrder dine mål på, ikke har ændret sig meget, er de nye placeringer - som Dubai, Kina og Argentina - nogle af de mest mindeværdige i serien. Overvej desuden de eksperimentelle mål og en gribende historie - og Hitman 3 fortjener uden tvivl sin plads på vores liste over de bedste PS5-spil.

Læs hele anmeldelsen: Hitman 3.

(Image credit: Sony)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales er en efterfølger, der er mere beslægtet med Uncharted: The Lost Legacy med hensyn til skala, og her skal du spille rollen som, Miles. Da Peter Parker på ferie er det op til Miles at overtage ansvaret for New York, og - som du måske kunne forestille dig - går hans første uge på jobbet ikke helt glat.

Marvels Spider-Man Miles Morales giver en kæmpestor, filmoplevelse, der let kan konkurrere med Hollywoods bedste. Spillets kan virkelig fremvise kraften bag strålesporing (realistiske refleksioner og belysning), og der er også en silkeagtig 60 fps ydeevne-tilstand. Hvis du elskede det første Spider-Man-spil eller bare vil opleve endnu et fremragende spil eksklusivt til PlayStation, så har du, hvad du leder efter her.

Læs hele anmeldelsen: Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Sackboy: A Big Adventure kan virke som det svageste af de 3 eksklusive spil til PlayStation, men det er nok den vigtigste. Dette er et spil, der er perfekt til familier pga. dets børnevenlige natur, spiltilstand til fire spillere, og fordi den nemt kan konkurrere med bl.a. den kritikerroste Super Mario 3D World.

Sackboy: A Big Adventure er en virkelig vidunderlig platformspil, som formår at undgå de almindelige faldgruber, mange udviklere ellers falder i, når de designer spil til yngre publikum. Du bør ikke undervurdere den.

Læs hele anmeldelsen: Sackboy: A Big Adventure.

(Image credit: KOEI TECMO GAMES)

Nioh Collection Fejring af en klassiker Med remasterede udgaver af Nioh / Nioh 2 4K og op til 120 fps Alle DLC inkluderet Gameplay-mekanikker er ikke for alle

Nioh Collection er den ultimative Nioh-oplevelse for både fans og nye spillere. Du får remastered version af både Nioh og Nioh 2 plus al DLC til dato, denne endelige samling er den bedste måde at opleve RPG-serien med action på.

Derudover har Nioh Collection, med forbedringer fra PS5, 4K-understøttelse på op til 120 fps. Kombiner det med superhurtige loadtider på PS5, og du får en fantastisk, brutal og flydende spiloplevelse.

Et overblik over de bedste PS5-spil