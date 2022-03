Anmeldelse: Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 er ikke bare det bedste spil i den efterhånden ret omfattende serie; Spillet sætter barren astronomisk højt for alle fremtidige racersimuleringer. GT7's fantastiske grafik er kombineret med et fantastisk gennemført spil. Samtidig ser vi her det bedste gameplay i klassen inden for simuleret racerkørsel, som samtidig er nemmere end nogensinde før at lære at spille - og sværere end nogensinde før at mestre. Det giver et racerspil, som hele tiden er dybt tilfredstillende at spille.

Licens-tests er måske for krævende for nogle

Udgangspunkt for anmeldelsen Platform: PS5 Tid spillet: 35 timer

Gran Turismo 7 er det seneste spil i den omfattende serie af racerløb fra udvikleren Polyphony Digital, og efter et par store forsinkelser er spillet endelig på vej ud til spillerne. Det har været ventetiden værd, for Gran Turismo 7 er uden tvivl det bedste spil i serien til dato og sætter en bemærkelsesværdig høj standard for alle fremtidige racerspil i denne stil, herunder Forza Motorsport.

Polyphony gør noget ved de største kritikpunkt for både Gran Turismo Sport og Gran Turismo 6, som begge føltes ufærdige ved lanceringen. Det gør de ved at fylde GT7 med biler og baner fra starten af. De supplerer også det sublime sim-gameplay ved at gøre vores fremgang og udvikling i spillet mere brugervenligt og behageligt, og de giver masser af incitamenter til at afprøve forskellige game-modes som Licence Centre og Mission-tilstand fra tidligere spil og det helt nye Music Rally.

Gran Turismo pris og tilgængelighed

Hvad er det? Den nyeste racer spil/race simulator fra Polyphony Digital

Den nyeste racer spil/race simulator fra Polyphony Digital Hvornår kan jeg spille det? 4. marts 2022 - kan forudbestilles nu

4. marts 2022 - kan forudbestilles nu Hvad kan jeg spille det på? PS5, PS4

PS5, PS4 Pris: Vejledende udsalgspris er 594 kr.

Det bliver afgjort på banen

(Image credit: Polyphony Digital)

Mesterlig racer-simulering

DualSense haptisk feedback i topklasse

Let at forstå tuning-system

Det er en sublim oplevelse at køre i GT7, der tilbyder en af de mest velgennemtænkte og præcise racer-simulatorer til dato. Udvikleren Polyphony Digital har gjort et fremragende stykke arbejde med at fremhæve en unik følelse for hver bil. Uanset om du kører en Honda Civic, en opgraderet Nissan GT-R eller en Ford Mustang, ser hver bil ud og kører præcis, som du ville forvente, at de vil gøre det i virkeligheden.

Hvis du spiller på PS5, bliver de trådløse DualSense-controlle virkelig stresstestet i GT7. Controllernes fremragende vibrations-feedback er implementeret smukt her. Du kan mærke modstand i knapperne, når du bremser og skifter gear. Hvert bump på banen, dækkenes hvinende lyd og selv bilens vinduesviskere registreres af DualSense's vibrationer, hvilket giver en meget umiddelbar følelse af realisme i hvert eneste løb.

GT7 understøtter også en lang række forskellige styringsmuligheder. Ud over styring via joystikket på controlleren, understøtter spillet en masse forskellige gaming rat for at gøre den simulerede racer-oplevelse endnu bedre. Spillet understøtter også bevægelsesstyring med DualSense-controllere, og selv om det kræver lidt tilvænning, fungerer det overraskende godt at vippe controlleren for at styre, så det er et ægte alternativ til analoge joystik og en mere omkostningseffektiv mulighed, hvis du ikke ejer et gaming rat.

I mange andre racer-simulatorer er det fristende at hellige sig en håndfuld køretøjer, men GT7 udfordrer dette ved at stille forskellige krav i løbene, så du er presset til at prøve et stort udvalg af forskellige biler. Det betyder ikke kun, at du har masser af biler at lege med, du bliver også opmuntret til at sætte dig bag rattet i så mange forskellige biler som muligt for at gøre det lettere for dig at opfylde kravene til et givent løb.

I løbene kan du være begrænset til ét bilmærke eller én bestemt model, eller du kan være begrænset til at bruge et bestemt sæt dæk eller holde din PP-tærskel (en generel måling af, hvor godt din bil klarer sig) under et bestemt tal. PP kan øges eller sænkes via Tuning Shop, et sted, som du vil besøge i løbet af din solo-racing karriere.

Det bliver dyrt at købe nye dele, når du til sidst skal opfylde højere PP-tærskler, men du kan altid køre løb for a tjene penge.

Paradis for bilentusiaster

(Image credit: Polyphony Digital)

Masser af forskellige modes at afprøve

Flotte og brugervenlige menuer

Mere spændende måder at komme frem i spillet på

Når du starter Gran Turismo 7 op for første gang, er en af de første ting, du ser, den iøjnefaldende hovedmenu; den er indrettet som et malerisk feriested på landet med mange pavilloner. Og det er gennem disse pavilloner, at du får adgang til størstedelen af GT7's indhold.

Du vil tilbringe det meste af din solokarriere i World Circuit, hvor du finder baner, begivenheder og mesterskaber på tværs af tre kontinenter - Europa, Amerika og Asien-Stillehavsområdet. Der er masser af baner at køre på inden for hver region, og hver enkelt bane indeholder flere varianter, så selv om du kører på samme sted, vil banelayoutet ikke nødvendigvis være det samme.

De mange forskellige baner, der tilbydes her, er fantastiske. GT-grundpillerne som Tokyo Expressway og Trial Mountain-banen vender tilbage sammen med baner fra den virkelige verden som Monza, Laguna Seca og den berygtede lange Nürburgring.

Det hele bindes sammen af Caféen - en af GT7's bedste nye funktioner for solospillere. Caféen præsenterer dig for menuer i bogform, der indeholder en række mål. De fleste af disse vil indebære, at du skal samle en trio af biler fra et bestemt sæt, f.eks. en Porsche 911 eller en rallybilsamling. Du får fat i bilerne ved at vinde løb og afleverer dem derefter i Caféen for at få det fulde sæt.

Caféen i Gran Turismo 7 (Image credit: Polyphony Digital)

Caféens menu-bøger er samtidig en underspillet tutorial, der viser dig de forskellige løb og biler, hvilket gør det til et fantastisk læringsværktøj for dem, der er nye i serien. Caféen er også bare et dejligt sted at besøge - den altid muntre ejer, Luca, er særlig ivrig efter at præsentere en kort historie om de biler, du samler, og det er en glimrende og charmerende måde at tilskynde til at fylde din garage med alle mulige mærker og modeller på.

Efterhånden som du (allerede tidligt i spillet) får sat hak ved nogle af opgaverne i menu-bøgerne, låser du gradvist op for resten af de tilstande, som GT7 har at byde på. Det notorisk svære Licence Center vender naturligvis tilbage. Både GT-nybegyndere og veteraner vil endnu en gang blive udfordret, da kravene for at gøre sig fortjent til guldpokaler på hvert Licence Center er lige så strenge som altid. Alligevel er det et fantastisk sted at lære både de grundlæggende og de indviklede detaljer i kørsel i GT7, og udsigten til de ekstra belønninger for hver guldpokal kan være nok til at du løbende vender tilbage for at blive bedre og for at barbere de nødvendige millisekunder af dine tider.

Der er også en glimrende Mission mode, hvis du vil prøve kræfter med nogle lidt anderledes mål end dem du møder i Licence Center. I en af missionerne skal du f.eks. slingre mellem køretøjer for at komme forrest i flok af folkevognsbobler, mens du i en anden skal kæmpe om førstepladsen i en Willys Jeep på en udfordrende offroad-bane. Det giver dig en masse afveksling fra de normale GT7-opgaver og Mission mode kommer også med sine egne sæt af biler, som du kan optjene ved at vinde bronze- og guldpokaler.

Ivrige bilsamlere kan også besøge brugtvognsforhandlerne, Brand Central og Legendary Cars, for at købe nye biler med de kreditter, de optjener, mens de kører. Og med langt over 400 biler at samle er GT7 en drøm for alle, der drømmer om at sample på bilsæt.

Uden for hovedmenuen finder du den helt nye Music Rally-tilstand, som i bund og grund består af en række baner, hvor du skal prøve at køre så langt som muligt, inden den pågældende etapes musikspor er slut. Der er kun en håndfuld af disse ved lanceringen, og du kan ikke forbinde dine egne musikbiblioteker til tilstanden, men det er en udmærket overspringshandling, hvis du lige har brug for et music-break midt i jagten på guldpokaler.

Online - den sande GT-test

(Image credit: Sony)

Der understøttes komplette online lobbyer

Sport Mode er fortsat fremragende

De forskellige penalties kunne bruge lidt finjustering

Hvis du vil slippe for GT7's AI-racere, kan du gå online for at dyste mod andre spillere. Spillet understøtter komplette racerlobbyer, så du kan oprette rum, opstille kriterier og køre mod både venner og fremmede.

Den største onlineattraktion er Sport Mode, som vender tilbage fra Gran Turismo Sport. I denne onlinetilstand kan du deltage i løb, der afholdes på bestemte tidspunkter hver dag, og som alle har forskellige adgangskrav.

Fremskridt i Sport Mode styres i høj grad af to former for rang i spillet. Din Driver Rank stiger, efterhånden som du klarer dig godt og hele tiden gennemfører løb og opnår højere placeringer. Men vigtigere er nok din Sportsmanship Rank, som justeres på baggrund af din etikette og gode opførsel under løbene.

Systemet er ikke perfekt - vi blev straffet i et løb, da en anden kører ramte os og skubbede os ind i en barriere.

Det betyder, at du vil blive straffet for bevidst at køre ind i andre bilister eller for at blokere biler, der forsøger at overhale dig. Du vil se din Sportsmanship Rank stige, hvis du kan holde din løbsprotokol ren og undgå at sabotere andre spillere med vilje.

Systemet er ikke perfekt - vi blev straffet i et løb, da en anden kører ramte os og skubbede os ind i en barriere. Begge de to kategorier giver dog en rimelig indikation af, hvor godt en kører opfører sig. For eksempel har mere aggressive kørere tendens til at have lavere Sportsmanship Ranks.

Den naturskønne rute

Gran Turismo 7 fører dig gennem de smukkeste landskaber (Image credit: Sony)

Utroligt smukke landskaber

Stabil billedfrekvens

Scapes er simpelthen en af de bedste fotomodes

Gran Turismo 7 er ganske enkelt et af de smukkeste spil på PS5. Baner og køretøjer ser for det meste næsten fotorealistiske ud, og omgivelser som folkemængder, banemarkeringer og baggrundslandskaber er mere detaljerede end nogensinde før.

De rå kræfter i PS5 giver mulighed for en ekstra ray-tracing-tilstand, og ud over den reducerede billedfrekvens ser vi ikke fundet nogen ulemper ved at aktivere denne funktion. Ray-tracing er faktisk ikke aktiveret i løb, kun under genudsendelser og før- og efterløbssegmenter, men resultaterne er virkelig fantastiske, idet de tilføjer realistiske refleksioner til biler, vandpytter og lyskilder.

Der er en overvældende mængde detaljer her, lige fra formen på rattet og logoerne på instrumentbrættet til selv de indbyggede computere.

Skiftende vejrforhold og en aktiv dag/nat-cyklus tilføjer også et strejf af realisme og uforudsigelighed til dine løb. Tiden kan gå fra solnedgang til nat i løbet af et enkelt løb, og vejrforholdene kan ændre sig, når du mindst venter det, hvilket kan påvirke din bils køreegenskaber dramatisk. Især regn har en skadelig effekt på din bils vejgreb, medmindre du har et sæt dæk, der er tilpasset våde forhold.

Desuden har hver enkelt bil et unikt cockpitview, og hver bil er gengivet nøjagtigt som den ser ud i den virkelige verden. Der er en overvældende mængde detaljer her, lige fra formen på rattet og logoerne på instrumentbrættet til selv de indbyggede computere. Instrumentbrættet reflekteres også i forruden under visse lysforhold, hvilket er en fantastisk detalje.

Ydelsen er også et stort plus i GT7, for spillet formår at holde en jævn 60fps det meste af tiden. Vi bemærkede dog nogle lejlighedsvise dips under online spil i Sport mode, men intet der var tæt på at ødelægge et løb.

GT7 byder også på et fremragende soundtrack. Med en blanding af originale numre, moderne melodier og sjove remix af klassisk musik er der et blandet udvalg, som passer overraskende godt til bilernes brøl og drønende motorer.

Dommen

En Jaguar iGran Turismo 7 (Image credit: Polyphony Digital)

Gran Turismo 7 er ikke bare det bedste GT-spil til dato, det er en mesterlig racersimulering fyldt med en række forskellige game modes og et enormt antal biler at samle på. Mængden af soloindhold af høj kvalitet gør Gran Turismo 7 til et uundværligt køb for enhver PS5-ejer, og spillet er brugervenligt nok til, at nybegyndere bør have lettere end nogensinde ved at få styr på det, der tidligere var en ret krævende og ind imellem nærmest afskrækkende racersimulering.