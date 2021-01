PS5: Nu skal du være vågen for at sikre dig en konsol

Hvis du endnu ikke har fået fat på PS5, skal du formentlig et forholdsvis godt stykke ind i 2021 før det kan lade sig gøre. Lige siden forudbestillingerne åbnede har der nemlig været totalt udsolgt af de nye konsoller alle steder.

Der har dog været meldinger om en stor sending af PS5'er til Europa. De første danske forhandlere skulle angiveligt have fået nogle på lager igen, men hvor mange og hvornår de bliver sat til salg har vi ikke hørt noget om.

Coolshop har tidligere meldt ud, at der kommer nye leveringer i starten af 2021 og derefter løbende.



Ingen, hverken webshops eller Sony vil sige noget om, hvornår der kommer nye leverancer af PS5. Butikkerne har bestilt langt flere konsoller end de kan få leveret, så der vil formentlig være et efterslæb langt ind i 2021.

I mellemtiden sælges den til overpris på nettet.

Webshoppen Techinn er strøget til tops ved at have den laveste pris på de to PS5-modeller. Ved bestilling nu bliver den angiveligt leveret i midten af februar. Men på Trustpilot vælter kritikken ned over webshoppen fra kunder, der advarer andre mod at handle der.

Hvor kan du købe PS5?

Proshop : Lukket for bestilling. Usikker leveringsdato.

Eligiganten: Leveringsdato er også ukendt.

CDON : Ukendt levering

Coolshop: Forventer at få flere i starten af 2021

Muligvis åbner flere forhandlere for forudbestillinger af PS5. Hvis det sker, vil vi gøre vores bedste for at opdatere denne artikel.

Vi har også taget en smule med om forudbestillinger af PS5-spil og tilbehør.

Får jeg min forudbestilte PS5 til tiden?

Næsten alle forhandlere i hele Norden gør det klart, at der kan blive problemer med at levere nok PS5-konsoller den 19. november. Så selv om det lykkes dig at forudbestille, kan du ikke være sikker på, at du rent faktisk kan kalde dig for PS5-ejer på den store dag.

Det er stadig uklart hvad Sony vil gøre for at øge antallet af konsoller, der finder vej til Danmark og Norden

PS5:Priser og nøglefakta

PS5–pris: 3.399 kr. og 4.199 kr. (Digital Edition)

3.399 kr. og 4.199 kr. (Digital Edition) Hvilke PS5-bundles kan vi forvente? Formentlig pakker med bl.a. Call of Duty og FIFA 21

PS5: Hvad koster den?

Sony har annonceret, at prissen for PS5 på det danske marked i forbindelse med lanceringen er 4.199 kr. Det ligger nogenlunde på det forventede niveau . Det er 300 kr. dyrere end Xbox Series X.

PS5 Digital Edition, som er helt magen til, bortset fra, at den ikke har et Blu ray-drev , koster 3.399 kr. Den giver dermed meget værdi for pengene, hvis man altså kan undvære muligheden for at bruge fysiske spil og film.

Sony har også annonceret PlayStation Plus Collection, en samling af PS4s fantastiske eksklusive spiltitler, der følger med købet af PS Plus. Så selvom du vælger PS5 Digital Edition, vil du stadig kunne få adgang til dine gamle spil, selvom du ikke kan spille de fysiske versioner af dem.

PS Plus-medlemmer har adgang til en lang række PS4-spiltitler, som har gennemgået en fuld PS5-opgradering. F.eks alt fra Uncharted 4 til The Last of Us Remastered, Ratchet og Clank til Bloodborne og God of War.

Vi ved også lidt mere om, hvilke PS5-bundles vi kan forvente ved lanceringsdagen. FIFA 21 og NBA 2K21 synes åbenlyse. Call of Duty Black Ops: Cold War vil sandsynligvis også finde vej til nogle PS5-bundles.