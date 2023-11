Black Friday-tilbud: Laveste pris nogensinde på Samsungs Galaxy S23 Ultra!

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, kan du tjekke vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra årets store udsalg. Black Friday 2023: Alle de bedste tilbud

Black Friday er ved at være forbi, men du skal ikke snydes for dette supertilbud på en af årets fedeste telefoner. ComputerSalg har sat Galaxy S23 Ultra på udsalg, og lige nu kan du spare hele 3.400 kroner på telefonen! Og det er altså Samsuns Galaxy S23 Ultra fra i år, som du lige nu får kæmpe rabat på. Du slipper med 8.999 kr., ja, det er stadig mange penge, men husk på, at telefonen her med 512 GB lagerplads og 12GB RAM normalt koster 12.399 kr.

Og hvis du vil have den lidt billigere, så kan du også købe samme telefon med 256 GB lagerplads og 8GB RAM- hos ComputerSalg koster den 7.888 kr. og hos Samsung koster den 7.999 kr. Så du kan spare 3.000 - 3.111 kr. på telefonen.

Hos Samsung er der også rabat på den dyreste model Samsung Galaxy S23 Ultra med 1TB lagerplads og 12GB RAM. Den koster normalt 14.299 kr., men lige nu kan du få den for 10.899 kr. altså også en besparelse på 3.400 kr. Køber du denne telefon hos Samsung, kan du endda få den i Samsungs specielle farver, som kun findes på Samsungs egen hjemmeside.

Tilbuddene på begge hjemmesider gælder i øvrigt indtil 27. november, så du behøver ikke at stresse over at skulle købe dem i dag.

Vi fortsætter med at søge efter og samle alle de bedste tilbud, der dukker op i løbet af perioden, og samler dem i vores store Black Friday-artikel. I den finder du billige tech-gadgets fra alle kategorier.

Black Friday: Supertilbud på Samsung Galaxy S23 Ultra

