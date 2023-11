Black Friday-tilbud: Den største rabat, vi hidtil har set på denne mobiltelefon på Black Friday

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, kan du tjekke vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra årets store udsalg. Black Friday 2023: Alle de bedste tilbud

Hvis du er på udkig efter en billig mobiltelefon, er Black Friday et godt tidspunkt at shoppe på. Under dette store udsalg ser vi store rabatter på billige mobiltelefoner fra forskellige mærker. Alt fra populære topmodeller til prisbillige budgetmodeller er nedsat og kommer ofte med gode pakkepriser.

Et af de tilbud, der overrasker os meget, er slagtilbuddet på Google Pixel 8 Pro. Telefonen er lige udkommet for et par måneder siden, så det er overraskende at se så stor en rabat. Du får en Google Pixel 8 Pro med 128GB lagerplads og 12GB RAM for 5.999 kr. hos Dustin. Med en normalpris på 6.799 kr. er det en besparelse på 800 kr. Det lyder måske ikke af meget, men vi er også overraskede over Dustins forholdvis lave før-pris på 6.799 kr. For vi har ikke set Googles Pixel 8 Pro til så lave priser nogen andre steder. Samme telefon koster lige nu 8.499 kr. i Googles danske Store, så der er altså en heftig rabat på op til 2.500 kr. på denne spritnye telefon.

Men der er mere rabat at hente. Hvis du i stedet vælger Google Pixel 8 Pro med 256GB lagerplads og 12GB RAM, så er prisen lige nu 6.299 kr. hos Dustin sammenlignet med normalprisen på 7.299 kr. En besparelse på 1.000 kroner. Men besparelsen vokser, hvis du sammenligner med prisen hos Google, hvor dén telefon lige nu koster 8.999 kr. Her får du altså også en rabat mellem 1.000 og 2.700 kr. alt efter, hvor du handler.

Telefonen er en af de bedste Android-telefoner på markedet. Ud over at være en hurtig og lækker mobil, får du også de virkelig fantastiske Pixel-kameraer og Googles overlegne billedbehandling og kamerafunktioner med i købet. Du kan f.eks. fjerne uønskede objekter fra billeder og lave en masse fotomagi, så du altid får lækre fotos. Google Pixel 8 Pro leverer ganske enkelt en fremragende oplevelse og med den rabat, er det bestemt værd at overveje, om den skal i indkøbskurven.

Black Friday 2023: Superdeal på Google Pixel 8 Pro

Superdeal Google Pixel 8 Pro 128/12GB| 6.799:- 5.999:- hos Dustin

Spar op til 2.500 kroner: Det er en af de største rabatter, vi har set på en mobiltelefon under dette års Black Friday-udsalg. Det overrasker os, at topmodellen fra Google er på udsalg, for der er virkelig tale om en fremragende mobiltelefon. Den fås i flere forskellige farver som Snow, Hazel og Obsidian.