Julegaveidé til din teenager - Instax Mini 12 med matchende fotoalbum og etui

Et polaroidkamera er en sjov og nem måde at komme i gang med at fotografere på - og det er en god julegave til din teenager!

Har du en teenager, som er interesseret i at fotografere? Så kan et polaroidkamera være en god måde at starte den nye hobby på og en perfekt julegave. Disse kompakte og lette kameraer udskriver dine fotos med det samme, har et par sjove fototilstande og er nemme at lære at bruge.

Der er nogle rigtig gode og prisvenlige modeller at vælge imellem, som du kan læse mere om i vores topliste over de bedste polaroidkameraer, men de mest berømte og populære må være Fujifilm Instax Mini-kameraerne. De kan købes for et par hundrede dollars og fås i en række dejlige pastelfarver. Tror du, det er noget, din families teenager (eller en anden, du kender) vil sætte pris på som julegave? Så finder du købslinks til et matchende kit med Instax Mini 12, et fotoalbum, et beskyttelsesetui og fotofilm nedenfor. PS. kameraerne fås i mange forskellige farver.

Julegavetip - fotosæt til din teenager

Instax Mini 12 | 585:- 499:- hos Power

Spar 86 kroner: Dette populære og supersøde polaroidkamera kan fås hos et stor udvalg af forhandlere som Power. Det fås i en masse forskellige pastelfarver som pink, blå, grøn og lilla. De forskellige farver varierer lidt i pris, hvor den billigste i skrivende stund koster 499 kr.

Instax Mini Film Fotoalbum | 89:- hos Proshop

Hvis du vil købe et komplet fotosæt, kan du også købe et lille fotoalbum til polaroiderne. Disse små fotoalbum fås selvfølgelig i samme farver som kameraerne, så du kan købe matchende sæt. På trods af den kompakte størrelse (lidt større end et mobiletui) kan det rumme 108 polaroider, så din teenager kan tage masser af billeder, før han skal købe et nyt.

Fodral till Instax Mini 12 | Fra 108:- hos Proshop

For at beskytte dit Polaroid-kamera, når du rejser, og for at gøre det lettere at bære, er et etui med bærehåndtag en god investering! De fås billigt på Amazon - igen i farver, der matcher selve kameraet og fotoalbummet.