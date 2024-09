DJI Neo er en ny ultralet 4K minidrone til lavpris

DJI har netop lanceret en ny minidrone - DJI Neo. Neo vejer kun 135 g og kan lette fra din håndflade og optage stabiliserede 4K-videoer med AI-motivsporing og DJI's Quickshots-funktion. Den kan spore dig og holde sig tæt på og holde dig i midten af billedet til anderledes selfies, og den kan udføre seks automatiserede flyvebevægelser: Boomerang, Helix, Circle, Rocket, Dronie og Spotlight, før den vender tilbage til din håndflade.

Dronen kan styres fuldt ud uden fjernbetjening, lette fra og lande på håndfladen, har AI-motivsporing og QuickShots og tilbyder ultrastabiliseret video i 4K-opløsning med en flyvetid på op til 18 minutter. Uanset om du flyver med dronen indenfor eller udendørs, giver propelbeskyttere den bedste beskyttelse, når du optager dine daglige eventyr med dig selv i hovedrollen eller sammen med dine eventyrlystne venner.

”Hos DJI er vores fokus at gøre det nemt og sjovt for folk at optage deres daglige øjeblikke. Med DJI Neo har vi samlet den nyeste teknologi i en kompakt drone, der gør det let for alle at fange de værdifulde øjeblikke på en sikker og enkel måde," siger Ferdinand Wolf, kreativ direktør hos DJI.

Den kan styres uden fjernbetjening eller sammen med DJI's Fly-app, fjernbetjeninger og FPV-briller, og den kan også stemmestyres, mens dens lille størrelse og propelbeskyttere gør det muligt at manøvrere sikkert ind i og rundt om snævre rum.

Pris og tilgængelighed

DJI Neo kan bestilles fra DJI Store Nordics og udvalgte detailpartnere til følgende priser:

DJI Neo sælges for 1.599 kroner

DJI Neo Fly More Combo koster 2.749 kroner

Image 1 of 3 (Image credit: DJI) (Image credit: DJI) (Image credit: DJI)

Neo kan nogle tricks

Neo er designet til at være så enkel en drone, som den kan blive, udstyret med imponerende flyve- og kamerafunktioner, der hurtigt løfter dine flyvefærdigheder og dine dronevideoer.

Den enkleste måde at komme i luften på er at vælge den ønskede optagelsestilstand på dronens tilstandsknap, hvorefter Neo flyver fra din håndflade og optager 4K 30fps / 1080p 60fps video eller 12MP stillbilleder, inden den vender tilbage til din hånd, alt sammen uden brug af en fjernbetjening.

Alternativt kan du styre Neo ved hjælp af Fly-appen på din telefon ved hjælp af virtuelle joysticks eller udforske FPV-pilotering ved hjælp af DJI's Goggles (som koster ekstra).

Uanset om du vil spores intelligent, mens du bevæger dig, eller om du er ude efter nogle seje flyvebevægelser ovenfra, såsom Boomerang, hvor Neo flyver i et ovalt mønster omkring dig, er tanken, at du ikke behøver nogen forudgående droneerfaring for at lave flotte dronevideoer.

(Image credit: DJI)

Med stabilisering på én akse siger DJI, at Neo kan svæve stabilt under vindforhold på op til niveau 4. Den har 22 GB intern lagerplads, hvilket svarer til omkring 40 minutters 4K-video eller 55 minutters 1080p-video.

Der er en indbygget mikrofon, hvis du også vil have lyd, og appen eliminerer automatisk propelstøj, men hvis du er seriøs omkring lydkvaliteten, kan du tilslutte en Bluetooth-mikrofon til dronen.