Anmeldelse: DJI Mini 4 Pro - Den bedste mini-drone på markedet

DJI Mini 4 Pro er en fremragende drone under 250 g med funktioner, der gør den ideel til både professionel og entusiastbrug. Videofunktionen er blevet forbedret med introduktionen af D-Log M-farveprofilen og 4K 100fps slowmotion-optagelse sammen med andre nye funktioner, mens Omnidirectional Vision Sensing gør det mere sikkert at flyve dronen i mere komplekse omgivelser og leverer yderligere avanceret funktionalitet.

Anmeldelsen kort

Da DJI Mini 3 Pro kom på markedet i maj 2022, var det en game-changer i droneverdenen, da der nu pludselig var flere professionelle funktioner at finde i en drone på under 250 g. Det gjorde den til den klart bedste drone i sin klasse. Den leverede også imponerende billedkvalitet på trods af sin lille størrelse og lette vægt. DJI Mini 4 Pro bygger videre på disse kvaliteter og bliver det nye benchmark for, hvad droner under 250 g kan levere.

Et aspekt af Mini 4 Pro, som dog ikke kan ignoreres, er, at selvom den er den drone i Mini-serien, der kommer tættest på DJI Mavic 3-modellerne og DJI Air 3 med hensyn til flyve- og sikkerhedsfunktioner og nogle kamerafunktioner, er der ikke tale om en kæmpe opdatering i forhold til Mini 3 Pro. De to modeller ser bemærkelsesværdigt ens ud, fungerer stort set identisk under flyvning og bruger endda den samme imponerende 1/1,3-tommers kamerasensor. Og for nuværende Mini 3 Pro-ejere kan der være en følelse af frustration, da mange af kameraopgraderingerne sandsynligvis kunne have været leveret via firmwareopdateringer.

Det rejser spørgsmålet: Hvis du ejer en Mini 3 Pro, bør du så opgradere? Og det enkle, men ikke hjælpsomme svar er, at det må du selv bikse med. For Mini 3 Pro er stadig en fantastisk drone, selvom den ikke er helt så robust som Mini 4 Pro. Men hvis du opgraderer fra en endnu ældre model eller køber din første drone i Mini-serien, så er Mini 4 Pro et fremragende valg. Uanset om du bruger Mini 4 Pro som professionel dronepilot, og som kan drage fordel af de opgraderede videofunktioner i fomr af D-Log M-videofarvekonsistensen, eller du er en entusiast, der leder efter noget lille og let, er Mini 4 Pro uden tvivl den bedste drone under 250 g, der findes.

DJI Mini 4 Pro: Pris og tilgængelighed

Tilgængelig nu, pris fra 6.290

To sæt at vælge imellem

Tre forskellige kits

DJI Mini 4 Pro blev lanceret sidst i september 2023 og kan købes i DJI Store og hos et bredt udvalg af forhandlere - blandt andet Droner.dk, som har lånt os vores testeksemplar. Den fås i flere versioner: Én med en controller uden skærm (der er en holder, så du kan bruge mobilen som skærm), og to sæt med den smarte controller med indbygget skærm. Den billigste med den skærmløse DJI RC-N2-controller har en pris på 6.290 kr. Du kan også betale lidt mere og få en DJI RC 2-controller med en smart touch-skærm til 7.790 kr. I begge disse sæt får dronen, den relevante controller, ét Intelligent Flight-batteri, et par propeller, en skruetrækker, en DJI Mini 4 Pro Gimbal Protector, en rem, der sikrer propellerne på DJI Mini 4 Pro propeller og et Type-C til Type-C PD-kabel.

I vores øjne kan det dog bedst betale sig at købe dronen i den såkaldte Fly More Bundle. I dette sæt får du også to ekstra Intelligent Flight-batterier, to ekstra sæt propeller, en DJI Mini skuldertaske og DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Series Two-Way Charging Hub for 8.990 kr. Ja, det er dyrt, men så kan du til gengæld også holde dig flyvende i langt tid.

DJI Mini 4 Pro: Design og controller

Lille og let design, der kan foldes sammen

Ligner Mini 3 Pro på en prik

To controller-muligheder

DJI Mini 4 Pro ligner Mini 3 Pro utroligt meget, og den største synlige forskel er de ekstra omnidirektionel kollisionsforebyggelse-sensorer på toppen af dronen og et hjælpelys i bunden.

De fleste af opgraderingerne er så at sige under motorhjelmen i form af software og funktionsforbedringer. Selv sensoren på 12/48MP 1/1,3 tommer er den samme som Mini 3 Pro's, omend med opgraderinger af billedbehandlingen. Det er ikke nogen dårlig ting, for det er en fantastisk sensor, der er i stand til at producere fremragende billedkvalitet på trods af sin lille størrelse sammenlignet med sensorerne i DJI-flagskibet Mavic 3.

De nye funktioner, som vi kommer meget nærmere ind på senere, betyder at Mini 4 Pro er rykket meget tættere på Mavic 3-modellerne, når det gælder flyve- og videofunktioner. Det er en fantastisk nyhed for professionelle dronepiloter, der ønsker større konsistens i deres workflow, mens entusiaster blot kan nyde en forbedret Mini Pro-model.

Afhængigt af dit budget og dine behov fås Mini 4 Pro med to controller-muligheder: DJI RC-N2, som har en teleskopisk telefonholder og ingen skærm, så du skal bruge en smartphone sammen med den, og DJI RC 2 smart controller. DJI RC 2 har en 5,5-tommers skærm med 700-nit lysstyrke og giver en meget mere bekvem flyveoplevelse med hurtigere opsætningstider.

DJI Mini 4 Pro: Funktioner og flyvning

Omnidirektionel kollisionsforebyggelse

ActiveTrack 360°

Avanceret Tilbage-til-start-funktion

Mini 4 Pros batterilevetid er næsten identiske med forgængerens, og det betyder ifølge DJI op til 34 minutter med standard Intelligent Flight Battery; flyvetiderne ligger typisk på omkring 20-25 minutter, indtil Return to Home startes ved 20% batteri, afhængigt af hvor kraftigt dronen flyves og miljøfaktorer som vind og temperatur. Der findes også et Intelligent Flight Battery Plus, som kan købes separat, og som øger flyvetiden til 46 minutter, men det øger dronens vægt til over 250 g og kan ikke købes i Europa.

Den vigtigste funktion, der følger med Mini 4 Pro, er Omnidirectional Vision Sensing, som er sensorer, der registrerer forhindringer i alle retninger, som sikrer at dronen ikke flyver ind i ting. Det gør brug af fire fisheye-synssensorer, nedadgående synssensorer og en 3D time of flight (ToF)-sensor, der hjælper med flysikkerheden i komplekse omgivelser.

Dette system fungerer godt, og sammen med Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) giver det helt sikkert selvtillid; Bypass/Nifty-tilstanden giver dig mulighed for at flyve gennem træer og endda indendørs, men du skal stadig være meget forsigtig, og DJI Fly-appen advarer om risikoen. Mere selvsikre og erfarne piloter kan opleve, at flyvningen i sidste ende er mere jævn med kollisionsundgåelse slået fra, men det sker på bekostning af en meget større risiko for kollision. Undertegnede slog funktionen fra og det endte med, at jeg måtte en tur op i et træ for at hente dronen inde i en københavnsk park.

Muligheden for at se i alle retninger giver dronen en række yderligere avancerede funktioner, herunder ActiveTrack 360°, som er mere pålidelig fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og mere effektiv end ActiveTrack på Mini 3 Pro. En anden funktion er Advanced Return to Home, som blandt andet sørger for at flyve uden om forhindringer, når dronen planlægger den mest effektive rute tilbage til startpunktet. Så fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt slår Mini 4 Pro Mini 3 Pro med flere længder.

Andre funktioner omfatter Hyperlapse, MasterShots, Quickshots, Digital Zoom og QuickTransfer (overførsel af filer til en telefon uden at skulle tænde for controlleren). Og så er der LightCut-appen, som kan bruges til at lave AI-redigerede videoer med et tryk på en knap. Det er perfekt til hurtig og nem videoskabelse, selvom det bestemt ikke er et professionelt værktøj. Der er også en Cruise Control-funktion, som på de mere avancerede DJI-droner, der kan låse dronen under flyvning, så du ikke behøver at blive ved med at trykke på styrepindene, når du udfører en lang manøvre.

DJI Mini 4 Pro:Billedkvalitet

Samme sensor som Mini 3 Pro

D-Log M-farveprofil

Nye billedbehandlingsteknologier

Billedkvaliteten med Mini 4 Pro er generelt imponerende og - i de fleste optagelsestilstande - næsten identisk med Mini 3 Pro. Begge droner bruger den samme 12/48MP 1/1,3-tommers quad bayer-sensor med store 2,4 μm pixels, der giver fremragende 12MP-resultater i svagt lys og op til 48MP-fotos i høj opløsning, når lyset er godt - en lignende tilgang som iPhone 15.

Selve kameraet kan stadig drejes 90 grader til lodret optagelse, og gimbalen kan vippes mellem -90 grader og 60 grader. Der er også en DJI ND-filterpakke til styring af lukkerhastigheden og et vidvinkelobjektiv, der kan udvide synsfeltet for det 24 mm ækvivalente f/1,7-objektiv fra 82,1 grader til 100 grader. Der er en vis kantforvrængning med dette objektiv, når man fotograferer tæt på, hvilket naturligvis reduceres med mere fjerntliggende motiver og scener.

Alt dette lyder meget bekendt, så hvad adskiller Mini 4 Pro fra sin forgænger? Ud over de funktioner, vi allerede har diskuteret, ser kameraopgraderingerne ud til at være software- snarere end hardwarebaserede. Mens nogle forbedrer billedkvaliteten i nogle tilstande, fokuserer andre udelukkende på funktionalitet, som er blevet udvidet. En af disse funktioner er Night Mode, som optimerer støjhåndteringen, når man optager video i svagt lys.

Videooptagelse er blevet forbedret på flere områder med introduktionen af 4K-optagelse med op til 100 fps til slowmotion, mens 1080p kan optages med op til 200 fps. Video kan optages i Normal, HLG (HDR) og den flade D-Log M-profil i stedet for D-Cinelike. D-Log M er tilgængelig på Mavic 3-droner, og at det nu også er tilgængeligt i Mini 4 Pro vil utvivlsomt gøre livet lettere for professionelle brugere, der ind imellem skal bruge droner på under 250 g. Du kan nu også styre skarpheden og støjreduktionen i video, hvilket er en praktisk funktion for mere avancerede brugere, der går efter at lave mere filmiske optagelser.

Men selv hvis du bare bruger dronen som hobby, er det fantastisk at have alle disse funktioner lige ved hånden, for det betyder, at du kan udvikle dig imens du bruger dronen. Så du slipper altså for at opdage begrænsninger i takt med at du bliver bedre til at bruge dronen - i stedet finder du nye muligheder. Fotofunktionen er stort set den samme som i Mini 3 Pro, men det er også fint, for det fungerer rigtig godt.

Skal du købe DJI Mini 4 Pro?

Køb den, hvis...

Du vil have markedets bedste drone under 250 g

DJI Mini 4 Pro er den bedste drone under 250 g, der findes i øjeblikket, og den har fremragende billedkvalitet, kan flyve uden om forhindringer og giver dig en høj grad af kontrol over den måde, video optages og behandles på i kameraet.

Du er en professionel dronepilot

Hvis du er en professionel dronepilot, der primært optager med en model i Mavic 3-serien, kan du opnå større ensartethed i din videooptagelse, når du har brug for en drone på under 250 g, ved at optage i D-Log M-profilen med begge droner.

Det er din første drone i DJI Mini-serien

Hvis du aldrig har ejet en DJI Mini-drone, eller hvis du har en ældre model og ønsker at opgradere, er Mini 4 Pro en fantastisk drone, som du vil blive meget glad for. Tænk på den som en Mavic 3 Classic i lille format på under 250 g.

Køb den ikke, hvis...

Du er tilfreds med Mini 3 Pro

Hvis du allerede ejer en DJI Mini 3 Pro, synes du måske ikke, at de nye funktioner i Mini 4 Pro, hvor imponerende de end er, retfærdiggør en opgradering. Det er altid en svær beslutning, for nyt udstyr er altid sjovt, men Mini 3 Pro er ikke meget anderledes.

Du har ikke brug for ofte at undgå forhindringer

Omnidirectional Obstacle Avoidance er utvivlsomt nyttigt at have, men hvis du ikke har tænkt dig at flyve tæt på forhindringer, kan du vælge DJI Mini 3 Pro eller endda DJI Mini 3 i stedet.