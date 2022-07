Anmeldelse: DJI Mini 3 Pro er simpelthen fantastisk

Anmeldelsen kort

Den lille og lette DJI Mini 3 Pro tager DJIs populære Mini-drone-serie til nye højder. Den oprindelige DJI Mavic Mini kom i 2019 og blev i 2020 fulgt op af Mini 2, som sammen med andre forbedringer øgede videoopløsningen fra 2,7K til 4K; men det er Mini Pro 3, der virkelig bringer "wow"-faktoren til Mini-serien på under 250 g.

Det mest imponerende ved Mini 3 Pro er, at DJI har formået at inkludere et trevejs-system, der automatisk opdager og undgår forhindringer. Men det er langt fra den eneste forbedring i forhold til forgængeren.

Den nye drones kamera sensor er større - det er nu en 1/1,3-tommers CMOS-chip; objektivets maksimale blænde er blevet øget til en lysstærk f/1,7; dens videofunktioner er blevet væsentligt forbedret; og kameraet kan drejes 90 grader, så du kan optage stillbilleder og video i både landskabs- og portrætformat.

DJI Mini 3 Pro ligger godt i hånden (Image credit: Peter Hoffmann)

Listen over forbedringer er lang og berettiger "Pro" i navnet. Kort sagt får du med Mini 3 Pro mange af de funktioner og muligheder, der findes i droner med højere specifikationer som DJI Mavic Air 2. Men DJI Mini 3 Pro er en maskine, der holder sig inden for vægtkategorien under 250 g, hvilket betyder, at den ikke skal registreres i Danmark. Det er en imponerende bedrift, som eller kun er lykkedes for Autel Evo Nano.

Disse nye funktioner sammen med den nye DJI RC Smart Controller, der er tilgængelig i den dyre version af denne drones kit, betyder at Mini 3 Pro er en overvejelse værd, hvis du arbejder med luftoptagelser eller skabelse af indhold. Den største ulempe er det store spring i pris i forhold til DJI Mini 2.

Det er dog forventeligt, når man tager alle de nye funktioner i betragtning, men hvor de tidligere versioner havde en pris, der også appellerede til nybegyndere, er den nyeste version nu prissat tættere på DJI Air 2S, en drone, der har en 1-tommers sensor og i øjeblikket ligger øverst på vores liste over de bedste droner, du kan købe. Det er et svært valg mellem de to, men DJI Mini 3 Pro er et glimrende valg for alle, hvis prioritet er bærbarhed og/eller en kompakt drone, der kan bruges som supplement til andet kameraudstyr.

DJI Mini 3 Pro pris og lancering

Kan bestilles i dag til en pris på hhv. 6.499 kr. eller 7.799 kr.

Det ene kit er uden controller med skærm og den dyre version er DJI Mini 3 Pro inkl. DJI RC

Du kan købe DJI Mini 3 Pro nu i to versioner hos autoriserede forhandlere. Den billigste løsning er en DJI Mini 3 Pro drone uden controller, hvor du så bruger mobilen i stedet for. Her er prisen 6.499 kr.

Den dyreste version kommer med en fjernbetjening med indbygget med skærm, som giver dig det fulde overblik og gør det nemt at styre dronen. Her er prisen 7.799 kr., som efter vores mening er pengene værd, hvis du vil have mest muligt ud af denne fremragende drone.

DJI Mini 3 Pro fylder ikke meget, når den er klappet sammen (Image credit: Peter Hoffmann)

Begge sæt indeholder ekstra propeller, en skruetrækker, et cover til at beskytte gimbal-kameraet og et USB-C-kabel til opladning og dataoverførsel.

Det er muligt at tilkøbe et Fly More Kit og det giver fremragende værdi for pengene. Dette indeholder to Intelligent Flight Batteries, en opladningshub til tre batterierr, to sæt propeller med skruer og en skuldertaske. Fly More-sættet koster 1.699 kr.

DJI Mini 3 Pro: Design og fjernbetjening

Mavic-foldedesign

Kan optage både liggende og stående video og fotos

Med sit foldebare design og den lysegrå finish har Mini 3 Pro et genkendeligt udseende, hvis du kender DJI Mavic-serien. Men Mini 3 Pro er klart mere afrundet end tidligere modeller.

Tilføjelsen af sensorer, der kan opfange forhindringer, og de afrundede fæstninger til gimbalen bidrager yderligere til det mere kurvede udseende. Der er også kommet designjusteringer af propelarmene, der er blevet gjort mere aerodynamiske, og propeller, der er større end dem, der anvendes af Mini 2, for at bidrage til at øge flyvetiden.

Controlleren ligger godt i hånden og giver virkelig god styring af dronen De to "joysticks" som du styrer dronen med kan skrues af og gemmes af vejen under transport.

Gimbal'en er monteret i begge sider af dronens ramme, hvilket hjælper med at støtte kameraet med sensoren på 1/1,3-tommer. Dette kamera kan drejes 90 grader for at optage stillbilleder og video i både stående og liggende format. Det er en funktion, der uden tvivl er blevet inkluderet for at skabe indhold på sociale medier takket være populariteten af TikTok og Instagram Stories, men det er en yderst nyttig funktion til alle indholdsskabere.

Vigtigste specifikationer for DJI Mini 3 Pro Sensor: 12.1MP 1/1.3in CMOS

Video billeder i sekundet: 4K/60p, 2.7K/60p, 1080/120p

Bit-rate: 150Mbps

Stabilisering: 3-axis gimbal

Transmission: Ocusync 3

Flyvetid: 34 minutter

Vægt: 249g

Mål (foldet): 145 x 90 x 62mm

Mål (slået ud): 171 x 245 x 62mm

Med hensyn til styring, leveres den billige version herhjemme med DJI RC-N1, som er den samme controller, som du får sammen med Mavic 3, Air 2S, Mavic Air 2 og Mini 2. Denne controller har en telefonholder og ingen skærm af nogen art.

En væsentlig, men dyrere, opgradering af RC-N1 er den nye DJI RC Smart Controller, som vi brugte til denne anmeldelse. Den har en stor, lys 5,5-tommers touchscreen med en lysstyrke på 700 nit og vejer 390 g. Det er kun ca. 5 g mere end kombinationen af en RC-N1 Controller og en smartphone, og med den er du hurtigt ude på din første flyvetur.

DJI Mini 3 Pro: Funktioner og flyvning

Sensorer sporer forhindringer i tre retninger

Funktion til objektsporing med kameraet

Forlænget batterilevetid i forhold til Mini 2

Mini 3 Pro tre har tre forskellige indstillinger, når det gælder flyvning - Cine, Normal og Sport - hvilket er en DJI-standard på de fleste forbruger- og prosumer-modeller.

Cine, som har en maks. hastighed på 20 km/t, giver en langsommere flyvehastighed med mindre følsom styring for at opnå mere rolige og glidende, filmiske videooptagelser. Normal-tilstand med en tophastighed på 35 km/t er den mest almindeligt anvendte tilstand, mens Sport er den hurtigste tilstand, hvor dronen kan nå op på cirka 60 km/t, og hvor funktionen med at registrere forhindringer er slået fra.

På trods af den lille størrelse og lette konstruktion kan Mini 3 Pro modstå vindhastigheder på lige under 38 km/t, og den klarer sig rimeligt godt under disse forhold, især når du flyver i den mere kraftfulde Sport-tilstand. Generelt set er reagerer dronen hurtigt på input, og forbindelsen mellem drone og controller var pålidelig.

Mini 3 Pro er udstyret med et 2.453mAh Intelligent Flight Battery, der kun vejer 80,5 gram og giver en flyvetid flyvetid på op til 34 minutter.

Det må være under de mest optimale forhold. Når du både skal have strøm til ud og hjemturen bliver påvirket af både temperatur og vind, ligger flyvetiden i vores test nærmere omkring 20-25 minutter. Men det er også ganske fint, når man tænker på, hvor god dronen er til at stå fuldstændig stille i luften. området, og det er stadig en anstændig forbedring sammenlignet med den originale DJI Mavic Mini.



Det vigtigste forbedringsområde må være tilføjelsen af såkaldte Avoidance sensorer, som har sensorer, der kigger fremad, bagud og nedad, så du undgår at støde ind i ting. Sammen med Advanced Pilot Assistance Systems 4.0 (APAS 4.0) mulighed for at undgå at komme for tæt på objekter og mennesker, og samtidig mulighed for at slå funktionen fra, hvis det bliver nødvendigt. Du kan også indstille den til at stoppe dronen eller flyve autonomt uden om en forhindring, når den registreres. Dette er et stort spring for Mini-serien og åbner døren til nogle praktiske funktioner - og gør det nemmere for uerfarne dronepiloter at undgå at smadre deres drone på første dag.

QuickShots er automatiserede flyvemønstre, som gør det nemt at optage dynamisk video, og på Mini 3 Pro er de nu for første gang tilgængelige på en drone i Mini-serien. Endnu bedre er det, at der nu også er mulighed for at spore motiver takket være FocusTrack Suite, som giver dig muligheder for at spore motiver i bevægelse, flyve autonomt rundt om statiske motiver eller holde et motiv i billedet, mens du flyver dronen manuelt. Alle de funktioner fungerer godt og giver igen nye muligheder for dronepiloterne.

DJI Mini 3 Pro: Billede- og videokvalitet

1/1,3-tommers sensor er større end Mini 2's

12.1MP og 48MP i RAW og JPEG

Optager video i op til 4K/60p

Takket være den nye 12,1 MP 1/1,3-tommers sensor, som kan tage 48 MP billeder, er billedkvaliteten utrolig god for en så lille og let drone.

Der er et lille tab af skarphed mod kanterne af billedet, når der optages stillbilleder, hvilket er typisk for de fleste forbrugerdroner, og der kan være nogle farvemæssige afvigelser langs kanter af motiver med høj kontrast, men det er ikke et stort problem.

Jesuskirken i Valby set fra luften Du kan få nogle fantastiske billeder af byen - Her er det Carlsberg Byen og København set fra luften. Her samme foto med zoom Selv i når lyset er ved at forsvinde, bliver billederne gode og detaljerede. Her er det Zoo med den utroligt grimme Zoo Skyliner i forgrunden.

Mini 3 Pro er god til at håndtere ISO. Der er stort set ingen yderligere støj synlig i råfiler i nogen af indstillingerne over ISO 100, helt op til den maksimale ISO 6400. Den naturlige farvegengivelse er også opretholdt, hvilket betyder, at du trygt kan fotografere ved alle ISO-indstillinger.

Mini 3 Pro-kameraet anvender dobbelt ISO-optagelsesteknologi, og det fungerer godt. Når denne ISO-teknologi kombineres med den hurtige blænde på f/1,7, er Mini 3 Pro også virkeligt god i svagt lys



Ved stillbilleder kan du optage RAW- og JPEG-filer i to opløsninger. Mens Mini 3 annonceres som havende en opløsning på 50 MP, er "standard" RAW-filer på 12,1 MP. For at få større filer skal du optage i 48MP-tilstand, som optager filer i denne opløsning. Men sammenlignet med standardfilerne på 12,1 MP virker billeder, der er optaget i 48 MP-tilstand, mindre skarpe, selv om dette blot kan være en illusion, fordi detaljerne naturligt ser skarpere ud i mindre billeder.

48MP-optagelse er uden tvivl en velkommen funktion, der udvider kameraets muligheder, men når du optager i denne tilstand, ikke kan bruge AEB (Auto Exposure Bracketing), Burst eller Timed Shot-tilstand. Når du bruger disse, er opløsningen indstillet til standard 12,1 MP, men du kan bruge Adobes Super Resolution i Lightroom og Adobe Camera RAW til at øge størrelsen af disse RAW-filer, hvis du har brug for det.

Generelt er videooptagelserne med Mini 3 Pro fremragende. De videoer, der blev optaget til vores test, blev optaget uden ND-filtre (neutral density), da disse ikke var tilgængelige på det tidspunkt. ND-filtre sørger for at gøre billedet lidt mørkere, så du kan justere sætte en lavere lukkerhastighed, uden at billedet bliver overbelyst. De giver mere glidende bevægelser ved 4K-optagelser, og med en fast blænde på f/1,7, vil vi anbefale ND-filtre, hvis du vil optaget fotos med lang lukkertid eller 4K-video. Du finder dem i de store elektronikbutikker herhjemme - selv om der er ventetid på dem lige nu.

Video kan optages i tre opløsninger: 4K (op til 60p), 2,7K (op til 60p) og FHD op til 120p. Sidstnævnte giver slowmotion-video, når den optages med 120fps. Den maksimale videobitrate er 150 Mbps, og med normale og D-Cinelike-farveprofiler til rådighed er Mini 3 Pro velegnet til både amatør- og professionel videooptagelse.

Der er også en digital zoomindstilling, der giver 2x zoom ved 4K-opløsning, 3x zoom ved 2,7K og 4x zoom ved FHD. Dette skal bruges sparsomt på grund af tabet af kvalitet.

Skal du købe DJI Mini 3 Pro?

DJI Mini 3 Pro står bomstille i luften, når du slipper controlleren (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb den, hvis..

Du er nybegynder med droner

Selv om prisen er højere end på tidligere Mavic Mini-modeller, så er Mini 3 Pro et fremragende valg for begyndere. Med sin lille størrelse, den lave vægt og det funktionen til at undgå forhindringer, er dette en meget begyndervenlig drone, der er nem at flyve med.

Du vil supplere andre optagelser med drone-film eller -fotos

Mange fotografer og -videofolk har masser af udstyr med sig, så det kan være en udfordring at slæbe en stor tung drone med sig også. Her er Mini 3 Pro lommeformat og lave vægt et plus, og det samme gælder mulighederne for at optage video i ret professionel kvalitet.

Du har brug for at optage i lav belysning

Takket være blændeåbningen på f/1,7 og den fremragende håndtering af støj ved høje ISO-værdier er Mini 3 Pro et godt valg, hvis du ofte optager stillbilleder eller video i situationer med lavt lys. Billedkvaliteten er fantastisk selv ved ISO 3200, så du kan trygt fotografere ved alle ISO-indstillinger.

Køb den ikke, hvis...

Du skal have den bedste billedkvalitet i luften

Hvis du er på udkig efter den bedste billedkvalitet, der i øjeblikket er tilgængelig i en sammenklappelig drone, er DJI Mavic 3 og dens Four Thirds-sensor præcis, hvad du leder efter. Den vejer lige under 900 g, så den er betydeligt tungere end Mini 3 Pro, men billedkvaliteten er så også betydeligt bedre.

Du allerede ejer en DJI Mavic Air 2

Selvom Mini 3 Pro har en større sensor end Mavic Air 2 og mulighed for at optage i portrætformat, er opgraderingen måske ikke det værd for dig. Air 2 er stadig en yderst kompetent drone, og den kan stadig klare sig i sammenligning med Mini 3 Pro på trods af nogle få mangler.