DJI Mini 4 Pro-drone lanceret

I et stykke tid har vi anset DJI Mini 3 Pro for at være den bedste drone for de fleste almindelige brugere, og den er nu officielt blevet efterfulgt af Mini 4 Pro. Og mens Mini 3 Pro overvældede os med omfattende forbedringer, er DJI Mini 4 Pro, der kommer 18 måneder senere, en mindre opgradering. Den finjusterer noget, der allerede var fremragende.

Den fjerde generation af flagskibsmodellen i DJI's 'Mini'-serie af droner vejer også mindre end 250 g og forbliver derfor i den laveste risikokategori for droner. I Europa er dette den åbne kategori A1. Piloterne har derfor den størst mulige grad af frihed, når de flyver. Det gør Mini 4 Pro til en fremragende drone for begyndere, med nok funktioner til også at tilfredsstille professionelle piloter.

De, der er fortrolige med denne miniserie af DJI-droner, vil måske finde Mini 4 Pro noget skuffende. Der er ikke sket meget siden Mini 3 Pro, og de fleste forbedringer påvirker flyveoplevelsen snarere end kameraet. De fleste af de nye funktioner er arvet fra det næste trin op ad stigen, nemlig DJI Air 3, hvilket har fået mange DJI-entusiaster til at kalde denne nye drone for en "Air 3 mini".

(Image credit: DJI)

Air 3-egenskaber i en Mini

Dronepiloter, der kan lide at flytte grænserne for, hvor tæt de flyver på objekter, har brug for forhindringssensorer for at undgå dyre kollisioner. Mini 3 Pro er udstyret med trevejs objektsensor forfra, bagfra og nedefra, og dens efterfølger kan prale af omnidirektionel objektsensor, som også dækker alle sider af dronen.

Denne banebrydende sikkerhedsfunktion er den første for en minidrone. Men hvor nødvendig Mini 4 Pros forhindringssensor er for din flyveoplevelse, afhænger uden tvivl af, hvilken slags pilot du er, og hvor tæt på objekter du kan lide at flyve.

DJI Mini 4 Pro: Pris og lanceringsdato DJI Mini 4 Pro blev afsløret den 25. september 2023, og salget af dronen begyndte med det samme. Dronen fås i tre forskellige sæt: DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) koster 6.290 kr. DJI Mini 4 Pro (DJI RC2) koster 7.790 kr. DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) koster 8.990 kr. Det sædvanlige ekstra tilbehør er tilgængeligt, inklusive flybatteriet.

Selv om opgraderingerne i Mini 4 Pro ikke er de vildeste, så er der alligevel kommet en funktion, der måske er værd at opdatere for. Det er en flyfunktion, der er tilføjet til Mini 4 Pro, som hedder Waypoints. Det er en flytilstand, hvor man kan sætte flere punkter på et kort, og så flyver dronen selv ruten imellem de valgte punkter. Så kan du f.eks. koncentrere dig om at optage video eller fotos uden at skulle tænke på at styre dronen.

En anden ny flyfunktion, er 360-graders auto-tracking, hvor piloter kan udføre kamerabevægelser som at cirkle, trække tættere på eller væk ved hjælp af fjernbetjeningens tracking wheel-interface, med hvad DJI siger er "markant forbedret tracking-nøjagtighed".

Mini 4 Pro kan også flyve over større afstande, så længe det er lovligt. Det skyldes DJI's nyeste OcuSync 4.0-teknologi, som først blev lanceret med DJI Air 3. 'O4' Full HD 60fps videotransmissionsrækkevidde er næsten dobbelt så stor som den tidligere generations teknologi - med en rækkevidde på op til 20 km (under de mest optimale forhold). I de fleste områder skal du dog holde dronen inden for dit synsfelt, så det er måske ikke en funktion, du vil bruge særlig ofte.

(Image credit: DJI)

Den nye OcuSync 4.0-teknologi betyder også, at Mini 4 Pro er kompatibel med DJI's nyeste fjernbetjeninger, såvel som RC-N2 og R2. Samlet set er der et pænt antal forbedrede flyfunktioner, men om du har brug for de fleste af dem eller ej, er en anden sag.

Har du en DJI Mini 3 Pro, kan du faktisk bruge batterierne fra denne til den nye Mini 4 Pro, så du altså ikke behøver at indkøbe helt nye ekstra batterier.

Billedmaterialet er som før

Når det gælder billedkvalitet er der sket enkelte forbedringer i denne model. Mini 4 Pro er - ligesom Mini 3 Pro - et fremragende valg til luftfotografer. Den har også det samme 24 mm ƒ/1,7-kamera med en 1/1,3-tommers sensor til billeder på op til 48 MP samt 4K-video.

Slowmotion-videooptagelse i 4K er blevet øget fra 60fps til 100fps, og nu får vi også D-Log M-farveprofilen i stedet for bare D-Cinelike. Det gør det nemmere at matche farver.

Der er en fornemmelse af, at de fleste forbedringer af billedkvaliteten også kan komme DJI Mini 3 Pro til gode via en firmwareopdatering eller DJI's Software Development Kit (SDK), hvor udviklere kan programmere visse Mini 4 Pro-funktioner ind i en Mini 3 Pro.

(Image credit: DJI)

På trods af det, der kan opfattes som en beskeden opdatering - måske blev vi forkælet med Mini 3 Pro - arver Mini 4 Pro titlen som den bedste drone for de fleste mennesker - og for førstegangskøbere er den ekstra udgift sandsynligvis prisen værd. De, der allerede er tilfredse med Mini 3 Pros flyveegenskaber, behøver ikke storme ud og købe denne model, men kan i stedet glæde sig over, at de allerede har en fremragende drone.