iPad mini 7 er lanceret - og den er skræddersyet til Apple Intelligence

Lidt mere end tre år efter iPad mini (2021) Apple har endelig genoplivet den lille tablet ved at annoncere den nye iPad mini 7 - og den er udstyret med en A17 Pro-chip til Apple Intelligence.

Den nye chip er ikke den eneste nyhed for den 8,3 tommer store tablet. Apple har præsenteret to nye farver - blå og lilla - sammen med starburst og space grey, og har også udvidet lagermulighederne.

iPad mini 7 starter med 128 GB lagerplads og fås nu også med 256 GB og 512 GB. Den kører selvfølgelig også det nyeste iPadOS 18. Du kan forudbestille iPad mini 7 fra i dag, og priserne starter ved 4.499 kroner (for Wi-Fi-modellen) og 5.999 kroner for Wi-Fi- og Cellular-modellen.

En anden stor fordel ved mini 7 er, at den understøtter Apple Pencil Pro, hvilket gør den til en fristende lille digital notesbog for kreative brugere. Apple siger, at A17 Pro-chippen - som debuterede i iPhone 15 Pro og 15 Pro Max - fordobler hastigheden på tablettens Neural Engine i forhold til mini 6 og giver en hurtigere CPU og GPU.

Ligesom tidligere har iPad mini 7 et 12 MP-kamera på bagsiden, men denne gang er det blevet opgraderet med Smart HDR 4-behandling. Den understøtter nu også Wi-Fi 6E for hurtigere trådløs forbindelse.

iPad mini 7 (ovenfor) fås i fire forskellige farver - lilla, space grey, starburst og blå. (Image credit: Apple)

Men de største softwareforbedringer kommer fra understøttelse af Apple Intelligence, som vil blive fuldt udrullet »senere på måneden«, i hvert fald i nogle regioner som USA - i Europa kommer vi nok til at vente noget længere. Apple Intelligence omfatter nye AI-drevne skriveværktøjer i apps som Mail, Noter og tredjepartsapps samt billedbehandlingstricks som Apples Clean Up-værktøj.

Hvis du tålmodigt har ventet på iPad mini 7, kan du endelig bestille en nu fra Apple Store. Vi vil snart give vores anmeldelse af, hvor den lille tablet placerer sig på vores topliste over de bedste iPads.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Pris og tilgængelighed

Prisen på iPad Mini 7 begynder ved 4.499 kroner for wi-fi modellen med 128GB lagerplads. Den dyreste version koster 8.999 kroner for modellen med

Wi-Fi + Cellular.

Du kan forudbestille iPad Mini 7 nu i Apple Store og forsendelsen begynder den 23. oktober.

Er det værd at vente på?

(Image credit: Apple)

Eftersom vi næsten havde opgivet håbet om, at Apple ville lancere en ny iPad mini, er det meget rart endelig at se en opdatering af den lille tablet - og den nye model har alt, hvad vi kunne ønske os.

Den største fordel er den nye A17 Pro-chip, som ikke kun fremtidssikrer den til fremtidige iPadOS-opdateringer, men også til Apple Intelligence. Selv hvis du ikke har været særlig imponeret over Apple Intelligence-funktionerne indtil nu og ikke bryder dig om dem, har det på det seneste været svært at anbefale at investere i en iPad mini 6 på grund af dens noget forældede specifikationer.

Understøttelsen af Apple Pencil Pro er også en velkommen bonus. Mens den tidligere iPad mini (2021) understøtter Apple Pencil, giver Pencil Pro store fordele for digitale kunstnere, herunder understøttelse af haptisk feedback. Den eneste ulempe er, at Pro-pennen ikke følger med tabletten og koster hele 1.199 kroner.

Selvom Apple lover »batterilevetid hele dagen« med iPad mini 7, har vi endnu ikke haft mulighed for selv at teste den nye tablet for at se, hvor længe batteriet rent faktisk holder. Det var en åbenlys svaghed ved den forrige model, så vi ser frem til at teste den.

På papiret har iPad mini 7 gode chancer for at blive den bedste 8-tommers tablet, du kan købe, og det er glædeligt at se, at Apple holder fast i dette mindre format.