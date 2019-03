Ny iPad Air og iPad Mini 5 afsløret: Apple trækker på gammel erfaring

Apple har i dag afsløret sine nye iPad Air og iPad Mini-modeller, og især sidstnævnte ligner noget vi har hørt rygter omkring i flere år: iPad Mini 5 .

Begge har ens specifikationer og funktioner, hvilket er uvant for den mindste tablet i Apples portefølge. Der er dog få kerneforskelle imellem de to produkter.

Den nye iPad Air har en Retina-skærm på 10.5 tommer, med en opløsning på 2224 x 1668, hvilket svarer til 264 pixels per tomme.

Den nye iPad Mini har en skærm på 7.9-tommer og en opløsning på 2048 x 1536. Dette svarer til 326 pixels per tomme. Begge modeller understøtter desuden Apple Pencil. Det er første gang, vi ser dette på den lille udgave.

Vær dog opmærksom på, at der her er tale om den originale Apple Pencil og ikke den nyeste, som har trådløs opladning og udkom sidste år – hvilket er naturligt ok, når du ser de afrundede kanter.

Begge modeller kommer modeller på 64 eller 256GB. DU kan vælge imellem farverne sølv, space grey og guld.

Den nye iPad Air. Image Credit: Apple (Image: © Apple)

Inden i de nye iPads sidder samme A12 Bionic-chipsæt, som vi så sidste år i iPhone XS -serien. Dette skulle give en særdeles god ydelse, men dette ved vi ikke med sikkerhed, før vi har fået testeksemplarer i hænderne og får anmeldt produkterne.

Begge tablets har desuden samme kamera-setup. Du får et 8MP-kamera med en f/2.4 blænde på bagsiden. Frontkameraet er på 7MP.

Vi ved endnu ikke hvor store batterierne er i de to modeller, men Apple hævder, at begge tablets, kan holde op til 10 timer, hvis du ”surfer på nettet via Wi-Fi, ser video eller lytter til musik”.

Et friskt pust

Modsat sidste generation af iPad Pro, har disse nye tablets stadig indbygget Touch ID-fingeraftrykslæser, hvilket samtidig betyder, at de ikke understøtter Face ID. Begge modeller har 3.5mm-udgang til hovedtelefoner

Apple holder desuden fast i sin Lightning-port til opladning og dataoverførsel, i stedet for at skifte til USB-C, som vi så det på den seneste iPad Pro-serie.

Er du på udkig efter en tablet, som er kompatibel med Apples smart keyboard, bør du vælge iPad Air fremfor iPad Mini, idet kun den større udgave understøtter dette.

Hvor meget vil du så ofte på disse nye tablets?

Kan du nøjes med den billigste udgave af iPad Air med 64GB og Wi-Fi, vil den koste dig 4.299 kroner. Vil du have den større model med 256GB, vil den koste dig 5.699 kroner.

Vil du også have indbygget dataforbindelse, vil den koste dig henholdsvis 5.399 og 6.799 kroner.

Den nye iPad Mini er noget billigere og koster i udgaven med 64GB og Wi-Fi 3.399 kroner. Den større udgave med 256GB koster 4.799 kroner.

Vil du også have indbygget dataforbindelse, vil iPad Mini koste dig henholdsvis 4.499 og 5.899 kroner.

Begge tablets kan forudbestilles allerede nu, og skulle være tilgængelige fra næste uge. Vi gætter på d. 25. marts.