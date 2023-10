iPad mini (2023): Alt, hvad vi ved indtil videre, og hvad vi gerne vil se

Her er alt, hvad vi indtil videre har hørt om iPad mini (2023), og hvad vi håber at se.

Kommer der rent faktisk en iPad mini (2023), eller må vi vente til 2024 med at se en ny kompakt tablet fra Apple?

Det er det største spørgsmål, vi har lige nu, for det er cirka to år siden, at iPad mini (2021) blev lanceret, så en ny model burde være på vej, men der er uenighed om, præcis hvornår vi får den at se.

iPad mini (2023) eller (2024) bliver den syvende model i rækken, altså iPad mini 7 med andre ord, selvom et læk antyder, at den kan blive lanceret som en iPad mini Pro.

Uanset hvad den kommer til at hedde, og hvornår den udkommer, er vi begyndt at høre nogle rygter om den. Du finder dem nedenfor, sammen med vores tanker om den sandsynlige udgivelsesdato og pris.

Længere nede har vi også inkluderet en liste over ting, vi ønsker at se fra Apples næste kompakte tablet, for at gøre den endnu bedre end iPad mini (2021).

Senaste nytt Det seneste læk tyder på, at iPad mini 7 vil blive udgivet engang mellem nu og juni næste år, og at den vil komme med et nyt chipsæt, men et velkendt design.

iPad mini (2023): Udgivelsesdato og pris

Om iPad mini (2023) udkommer i 2023 eller 2024, er i øjeblikket uklart, og det seneste rygte om udgivelsesdatoen for iPad mini 7 peger på en lancering et sted mellem oktober 2023 og juli 2024.

Det er stort set i tråd med andre lækager, da vi for nylig hørte fra en anden kilde, at iPad mini (2023) kunne udkomme inden udgangen af 2023, mens en anden lækage tidligere på året hævdede, at den næste iPad mini ville komme sammen med Apple Watch 9. Det skete selvfølgelig ikke, men det er ikke så længe siden, at Apples seneste wearable blev lanceret, så vi kan stadig se en iPad mini (2023) dukke op snart.

Tidligere hævdede den kendte Apple-analytiker Ming-Chi Kuo, at iPad mini (2023) ville komme i slutningen af 2023 eller i første halvdel af 2024, hvilket han senere fulgte op med en påstand om, at begyndelsen af 2024 var mest sandsynlig, og at den måske ville blive lanceret sammen med en foldbar iPad.

Eftersom 2023 næsten er forbi, og vi ikke har hørt så mange lækager om iPad mini (2023) endnu, vil vi sige, at 2024 ser mest sandsynligt ud.

Hvad angår prisen, hævder en kilde, at iPad mini (2022) bliver en smule dyrere end iPad mini (2021), som koster fra 4.999 kroner. Men vi tror ikke, at Apple vil presse prisen meget højere op.

iPad mini (2023) kan koste lidt mere end iPad mini (2021). (Image credit: TechRadar)

iPad mini (2023): Nyheder og lækager

Et meget tidligt læk om iPad mini (2023) beskriver mange af de mulige specifikationer. Tilsyneladende vil tabletten få en 8,3-tommers 120Hz-skærm, et A15 Bionic-chipsæt (ligesom den nuværende model, dog med en lidt højere clockhastighed på 3,23 GHz), 4 GB RAM og en startkapacitet på 128 GB, hvilket er et skridt op fra 64 GB på den nuværende model.

Men da kilden til dette læk ikke er særlig kendt endnu, og da dette nu er en ret gammel lækage, vil vi tage dette med et gran salt.

For nylig har vi hørt, at iPad mini (2023) kan få et nyt chipsæt, men et lignende design som den nuværende model, så det er ikke sikkert, at der er tale om en stor opgradering.

Den anerkendte analytiker Ming-Chi Kuo har tidligere fremsat en lignende påstand om iPad mini (2023), og vi har også hørt andre steder, at iPad mini (2023) blot vil være en mindre opgradering af specifikationerne.

iPad mini (2023): Hvad vi gerne vil se

iPad mini (2021) er en fantastisk tablet, men med de følgende ændringer ville iPad mini (2023) være meget bedre.

1. Bedre batterilevetid

I vores anmeldelse fandt vi, at batterilevetiden på iPad mini (2021) var anstændig, men ikke fantastisk. Den formåede at holde sig i gang i omkring 8 timer ved intensiv brug og potentielt endnu mindre, når Apple Pencil blev tilføjet til ligningen.

Størrelsen på tabletten kan være en begrænsende faktor her, da der simpelthen ikke er plads til et meget større batteri, men modeller som iPad Pro 11 (2021) tilbyder meget bedre batterilevetid, så vi ville gerne have set Apple lave nogle forbedringer på denne front til iPad mini (2023).

2. Mere power

iPad mini (2021) mangler ikke ligefrem kræfter. Den har trods alt det samme chipsæt som iPhone 13. Men den har kun 4 GB RAM, og selvom chipsættet er godt, kan det ikke måle sig med M1-chippen, der bruges i de nyeste iPad Pro-modeller.

Det er selvfølgelig en balance for Apple - hvis de giver iPad mini for mange kræfter, vil prisen uundgåeligt stige, men vi forestiller os, at der må være et marked for en kraftfuld tablet med en lille skærm, så vi vil gerne se Apple læne sig i den retning for den næste model, selvom de måske også lancerer en mindre kraftfuld version.

3. En stylus med i købet

Vi ønsker, at den næste iPad mini skal leveres med en Apple Pencil ved køb. (Image credit: TechRadar)

Apple Pencil er et vigtigt tilbehør til iPad mini, og 2021-modellen har endda en dedikeret plads til den på højre kant af tabletten, men på trods af dette følger Apple Pencil faktisk ikke med tabletten, når du køber den.

I stedet skal du købe den separat og til en ret høj pris. Det er ikke overraskende, når man tænker på, at ingen af Apples tablets leveres med en stylus i æsken, men behovet for at købe en gør den samlede pris for iPad mini (2021) meget mindre tiltalende.

Desuden kommer nogle konkurrerende tablets som Samsung Galaxy Tab S7 med en stylus, så vi ville elske at se Apple gøre det samme med iPad mini (2023).

4. Face ID

Selvom iPad mini (2021) har et ret moderne design (uden home-knap), er den stadig afhængig af en fingeraftrykslæser - en, der er indbygget i tænd/sluk-knappen på den øverste kant.

Det er ikke en dårlig løsning, men vi ville elske at se Apple tilføje Face ID til iPad mini (2023). Hvis de også kan beholde fingeraftrykslæseren, så brugerne har flere muligheder, er det endnu bedre, men det er usandsynligt, at det sker.

5. mmWave-understøttelse

iPad mini (2021) kan købes med og uden 5G-understøttelse, men den har ikke mmWave-understøttelse. Det er en højfrekvent form for 5G, som giver meget højere download-hastigheder, og det er måske ikke overraskende, at den ikke understøttes, da de fleste lande kun har lidt eller slet ingen mmWave-infrastruktur.

Men understøttelse af det ville være praktisk i de områder, der har det, og det ville hjælpe med at fremtidssikre tabletten, da mmWave-dækningen sandsynligvis vil blive bedre med tiden. Så vi ville elske at se denne funktion med iPad mini (2023).