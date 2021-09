Anmeldelse: iPad mini (2021)

Den nye iPad mini 2021, også kaldet iPad mini 6, er en kraftfuld enhed med en skarp mindre skærm, understøttelse af 5G og et stilfuldt og kompakt design, der gør det let at lægge den i en taske eller større lommer. Det vil ikke være den bedste iPad for alle, men det er unægteligt den bedste lille tablet, man kan få for penge.

Anmeldelsen på to minutter

Det afgørende træk ved iPad mini (2021) er dens lille størrelse, og ligesom iPhone 13 mini er dette en enhed, der kombinerer et nedskaleret design, der vil være populært blandt mange brugere, med top-end specifikationer og rå processorkraft.

Tænk på den som en iPad Air 4, men skrumpet ned og med et mere kraftfuldt chipsæt indeni. Den har et design, der minder om iPad Air 4 med firkantede kanter, ingen hjem-knap og en USB-C-port i den nederste kant.

Skærmen på 8,3 tommer er skarp, og den er lys nok til udendørs brug samt til alt, hvad du gerne vil bruge din tablet til indendørs. Apple kalder designet et "helskærmsdesign", men vi vil hævde, at de tykkere kanter på denne iPad betyder, at det er en sandhed, man skal tage med et gran salt.

Når det er sagt, er denne iPad mini lettere at holde netop på grund af disse kanter, så de er ikke nødvendigvis et negativt aspekt. Du har valget mellem fire farver - lilla, lyserød, space grey eller stjerneskær.

Apple har sørget for, at iPad mini har fremragende specifikationer, først og fremmest takket være det nye A15 Bionic-chipsæt, som har imponeret os med dets ydeevne under vores test.

Der er også enten 64 GB eller 256 GB lagerplads, afhængigt af hvilken model du vælger.

5G-understøttelse er nu også tilgængelig på iPad mini, og det er ikke set tidligere på Apples mindre tablet. Det betyder, at du kan oprette forbindelse til næste generations netværk, hvis du vælger cellular-versionen og har et abonnement, der inkluderer 5G.

Ændringerne her i forhold til iPad mini 2019 er trinvise, men denne sjette iteration af iPad mini bringer forbedringer på en række områder. Det er ikke den absolut bedste iPad, men det er den bedste tablet, du kan købe, hvis du leder efter en lille enhed.

iPad mini (2021) lanceringsdato og pris

Den nye iPad mini (iPad Mini 6) blev afsløret sammen med iPhone 13 -serien ved Apples lanceringsbegivenhed den 14. september, og den officielle verdensomspændende udgivelsesdato er den 24. september, hvor du kan købe den i Danmark.

Du kan bestille den nu fra Apples websted, og vi har også set den hos en række andre forhandlere.

Du kan se alle priserne på de nye iPad mini-modeller herunder, for både 64 GB og 256 GB lagringsstørrelser og wi-fi eller wi-fi + cellular-muligheder. Det er værd at bemærke, at iPad mini i 2019 kom i 32 GB eller 128 GB muligheder, så lagerpladsen er blevet fordoblet for 2021-modellen.

Priser på den nye iPad mini (2021) Priser på den nye iPad mini (2021) Forbindelser og lagerplads Pris Wi-fi og 64 GB 4.299 kr. Wi-fi+mobilnet og 64 GB 5.599 kr. Wi-fi og 256 GB 5.599 kr. Wi-fi+mobilnet og 256 GB 6.899 kr.

Design

Den nye iPad mini er ikke helt mini nok til enhåndsbrug, men den er mærkbart lettere at bruge end f.eks. iPad Air 4 på grund af sin lille størrelse. Dette føles som det perfekte kompromis, hvad angår formfaktor, mellem iPhone 13 Pro Max og en større tablet som iPad Air 4.

Dens dimensioner på 195,4 x 134,8 x 6,3 mm (dette er mindre end den sidste generation), og det gør den til en af de mindste tablets, vi nogensinde har brugt. Det er er en fornøjelig oplevelse for alle, der ikke har brug for en større skærm til at se video og mere.

Designet her ligner mere iPad Air 4 eller den nye iPhone 13 end den tidligere mini. Den har et fladkantet design, der ser ud og føles premium, med en børstet metaleffekt på bagsiden af ​​tabletten.

Der er fire farveindstillinger: lilla, lyserød og space grey plus en cremelignende farve, som Apple kalder stjerneskær. I denne anmeldelse ser du billeder af den lilla version.

De lilla og lyserøde farver er mere dristige og levende end mulighederne for iPad mini 2019 eller iPad Pro 2021, og vi vil anbefale at vælge en af ​​disse nuancer frem for den mere konservative space grey, hvis du leder efter et mere iøjenfaldende design.

IPad mini vejer 293 gram (lidt mindre end 2019 -modellen), hvilket betyder, at den let glider ned i en taske - og endda en stor jakkelomme - uden at den ekstra vægt er mærkbar.

Apple har flyttet knapperne lidt på den nye iPad mini, og nu sidder lydstyrkeknapperne øverst i øverste højre hjørne. På tidligere versioner finder du disse på enhedens højre kant.

Der er heller ingen hjem-knap på iPad mini 2021, hvilket var kendetegnende for tidligere versioner af denne tablet. I stedet er der en tænd/sluk-knap på den øverste kant i venstre hjørne, og det er også her, du finder Touch ID-sensoren, der giver dig mulighed for at bruge dit fingeraftryk til at låse tabletten op.

Vi anbefaler, at du indstiller Touch ID med fingre på begge hænder, så oplåsningsknappen altid er tilgængelig, uanset om du bruger tabletten stående eller liggende.

På den nederste kant af tabletten sidder USB-C-porten, som bruges til genopladning af enheden samt tilslutning af tilbehør. IPad mini understøtter en række tilbehør som f.eks. Apple Pencil, selvom den ikke er så funktionel som iPad Pro 2021 med sit Thunderbolt-stik.

Den højre kant huser opladeren til Apple Pencil (anden generation) samt SIM-bakken. Bemærk, at Apple Pencil ikke følger med tabletten, så du kommer til at betale mere, hvis du vil have en Apples stylus.

IPad mini har også opgraderede stereohøjttalere, og de har en fyldig og klar lyd, når man lytter til musik eller ser video på tabletten.

Skærm

IPad mini har en 8,3-tommer Liquid Retina-skærm, som giver god billedkvalitet.

Apple siger, at det er et "helskærmsdesign", men vi vil hævde, at det strengt taget ikke er tilfældet, da der er tykke kanter omkring ydersiden af skærmen. Disse kanter er dog ikke nødvendigvis et problem, da de giver dig mulighed for lettere at holde tabletten uden at røre skærmen. Det er dog langt fra et "helskærmsdesign"-udseende.

Opløsningen er 2266 x 1488, hvilket svarer til 326 pixels per tomme. Det er godt for en tablet, men det er ikke den bedste opløsning, vi har set på en tablet, og - mest mærkbart, når du ser video - opløsningen er ikke så god som på nogle Android-tablets eller endda iPad Pro 2021-serien.

Det er dog usandsynligt, at du vil synes, at dette er et problem, og skærmen er passende lys og billedkvaliteten er klar. I modsætning til 120 Hz iPad Pro-serien (og iPhone 13 Pro-modellerne) har iPad mini en standard 60 Hz opdateringshastighed på skærmen, så du får ikke en silkeglat oplevelse, når du ruller sociale feeds eller spiller spil.

Hvis du leder efter en tablet med en mindre skærm, passer skærmen her meget godt til dig; vi så gerne en opdateringshastighed på 120 Hz, men det er ikke en væsentlig mangel.

Specifikationer, ydeevne og kamera

IPad mini 2021 drives af Apples nye A15 Bionic-chipsæt. Det er den samme processor som i iPhone 13-serien, og den er kraftig nok til at køre enhver app eller spil, du finder i App Store, samt til multi-tasking .

Den er ikke så kraftfuldt som iPad Pro's M1-chipsæt, men vi fandt dog, at den var i stand til alt, hvad vi ønskede at bruge vores iPad mini til. Hvis du har brug for masser af rå processorkraft, kan du i stedet vælge iPad Pro-serien, men de fleste vil være fuldt ud tilfredse med, hvad der tilbydes her.

Vi ved endnu ikke, hvor mange RAM der er inde i iPad mini, men i vores test viste det sig at være mere end tilstrækkeligt til daglig brug.

Geekbench 5 benchmarking-softwaren gav os en multi-core score på 4700, hvilket svarer til det, vi har set for iPhone 13. Det er betydeligt bedre end iPad mini (2019), der scorede 2680, men ikke nær så højt som iPad Pro 2021 på 7297.

Førnævnte iPad Pro 2021-score er bemærkelsesværdig høj, og vi havde aldrig forventet, at iPad mini kunne konkurrere med M1-chipsættet. Gennemsnitsbrugeren har ikke brug for den slags ydelse, selv ikke hvis de bruger meget krævende apps.

Du kan købe tabletten med 64 GB eller 256 GB lagerplads. Som sædvanlig er der ingen microSD-understøttelse, så du vil bruge den indbyggede lagerplads plus alt det iCloud-lager, du har. Hvis du planlægger at gemme en rimelig mængde medier på din enhed, vil du sandsynligvis gå efter 256 GB-modellen.

Når det er sagt, vil der muligvis være dem, der ikke får dækket deres pladsbehov med 256 GB. Den nye iPad Pro går op til 1 TB lagerplads, så det kan være værd at se på den model, hvis du har tænkt dig at fylde din tablet med apps og medier.

Der er ogs 5G-understøttelse på iPad mini for første gang - selvom tabletten ikke er kompatibel med mmWave 5G.

Bagsidekameraet på iPad mini er et 12 MP vidvinkelkamera med en f/1.8 blænde og digital zoom op til 5x. Det er fint, og selvom det ikke er en fuldgod erstatning for dit smartphone-kamera, hvis du bruger det til augmented reality-oplevelser eller med andre apps, der skal bruge bagkameraet, vil det være tilfredsstillende.

På forsiden af tabletten er et 12 MP ultravidvinkelkamera med et 122-graders synsfelt og en f/2.4 blænde. Dette er et meget effektivt kamera til videoopkald, og vi fandt, at kvaliteten her er bedre end fra kameraet på bagsiden af enheden.

Apple har også implementeret sin Center Stage-funktion fra iPad Pro 2021 på iPad mini. Dette gør det muligt for kameraet at følge dig, når du er på et videoopkald, og funktionen sørger for, at du altid er i midten af billedet.

Vi fandt, at dette fungerer godt, og det er især nyttigt, når en anden kommer ind i billedet, og du vil have dem også med i videoen.

Fotoeksempler

Software

IPad mini kommer med iPadOS 15, og Apples tabletoptimerede styresystem fungerer godt på Apples tablet med den mindre skærm.

iPadOS 15 bringer opdateringer såsom widgets til din startskærm, hvilket er meget velkomment på den nye iPad mini. Der er også en ny måde at aktivere split-screen-tilstand på med blot et tryk, hvilket er en anden god forbedring.

Både iPad mini 2015 og iPad mini 2019 kan opgraderes til iPadOS 15, så det er sandsynligt, at du vil se mange års software-support, hvis du køber denne tablet. Vi giver dog ingen garantier, men som det ses, har Apple for vane at opdatere selv meget gamle enheder.

Batterilevetid

Forvent ikke en super lang batterilevetid fra iPad mini 2021, men batteriet er godt nok til en hel dag med almindelig brug. Vi kender endnu ikke størrelsen på battericellen inde i iPad mini, da Apple ikke afslører disse detaljer. Vi bliver dog ikke overrasket, hvis en driftig sjæl finder ud af det inden alt for længe.

Apple vurderer, at du får op til 10 timers brug, når du surfer på internettet eller ser video over wi-fi, og vi fandt ud af, at det er nogenlunde korrekt. Din iPad mini holder sandsynligvis ikke så længe, ​​hvis du bruger tabletten med fuld lysstyrke og skifter mellem flere apps - vi fik omkring otte timers batterilevetid ved mere intensiv brug.

Så batterilevetiden er i orden, men den rykker altså ikke helt vildt. Vi fandt ud af, at ting som at skitsere med Apple Pencil også drænede batteriet hurtigere, og det vil sandsynligvis gå endnu hurtigere, hvis du også bruger mobilforbindelser.

En USB-C oplader og et kabel følger med i æsken til genopladning af din tablet. Der er 20 W hurtig opladning her, hvilket vi oplevede var i stand til at genoplade tabletten ret hurtigt. Det tager dog stadig mere end halvanden time at genoplade din tablet fuldt ud.

I vores test genopladede iPad mini fra nul til 17 % på 15 minutter, og efter en halv time var den oppe på 36 %.

Der er ingen trådløs opladning, og iPad mini er ikke kompatibel med Apples MagSafe-tilbehør, der fungerer med en række forskellige iPhone-modeller.

Skal jeg købe en iPad mini (2021)?

Køb den, hvis…

Du vil have lille, men præmium Det kan virke indlysende, men iPad minis definerende funktion er dens størrelse. Hvis du vil have en tablet, som du kan lægge ned i en taske eller stor lomme, eller bare foretrækker en mindre enhed i hånden, er dette et glimrende valg.

Du har brug for masser af kraft Selvom iPad mini 2021 ikke kan matche ydelsen på iPad Pro 2021, tilbyder den imponerende dagligdags ydeevne og håndterer let forskellige opgaver.

Du ejer en ældre iPad IPad mini kan være det perfekte valg, hvis du ønsker at opgradere fra en ældre iPad-model. Der er nok nyheder til, at en opgradering fra 2019-modellen kan retfærdiggøres, men den nyeste mini kan være et godt valg, hvis din iPad er ældre end det.

Køb den ikke, hvis…

Du har brug for specifikationer i topklasse IPad Pro 2021 og dens M1-chipsæt er ikke for alle, men hvis du har brug for noget af det mest kraftfulde og masser af lagerplads, bør du se på den enhed frem for iPad mini.

Du har brug for en stærk batterilevetid IPad minis batterilevetid er god, men den er ikke den bedste, du kan få på en tablet. Hvis du vil have en tablet, der holder rigtig længe, så er en større iPad eller en Android-tablet sandsynligvis et bedre valg.

Du allerede har en nyere iPad IPad mini har mange af de top-end funktioner, vi har set debutere på iPads i løbet af de sidste par år, men de kommer i en mindre indpakning. Hvis du allerede ejer en nyere iPad, er det nok usandsynligt, at den nye mini er noget for dig.

Først anmeldt: September 2021