Anmeldelse: iPad Air 4 (2020)

Sammenfatning af anmeldelse

IPad Air (2020) er ikke kommet for at revolutionere udvalget af Apple-tablets, men det mange af de funktioner, som før var eksklusive for iPad Pro, kan nu også fås på denne model, som er langt billigere - og det gør det til en interessant enhed!

De brugere, som virkelig vil have et bæst med masser af power, vælger nok ikke at gå væk fra iPad Pro, så tager den mange af de gode funktioner, som du finder i denne serie af tablets, og udbyder det til en langt mere overkommelige pris. De er dog ikke helt så billige som iPad-standardserien.

Vi starter ud med det, som er åbenlyst negativt: Apple har øget prisen på iPad Air til sammenligning med den tidligere model, så den nu koster fra omrking 4999 kroner. Men når man kigger på de ekstra specifikationer, du får her, og det nye og forbedrede design, så virker det helt berettiget fra Apples side.

Ligesom iPad Pro-serien kommer iPad Air 4 med en næsten fuld skærm foran og understøtter Apple Pencil (generation 2), og så har den samme firkantede design.

IPad Air 4 kommer med Apples nye førsteklasses A14-chipset, som også er et af de vigtigste elementer i iPhone 12-serien. Den giver uovertruffen power, der sikrer, at Air-modellen nemt og komfortabelt kan udføre alle opgaver, du kan forstille dig - det gælder alt fra at køre krævende apps til streaming af højkvalitetsvideoer.

Der er to kraftige højttalere (selvom der er fire højttalergitre), der byder på lyd i høj kvalitet, når du ser videoer eller film, og det bageste kamera er blevet opgraderet til en 12MP-shooter.

Alt føles bare mere raffineret på iPad Air 4. Faktisk så meget, at det nu er svært at retfærdiggøre at vælge en iPad Pro, hvis du kan lide designet, men ikke er desperat efter en 120Hz-skærm, der indlæses hurtigt.

Hvis du har brug for mere lagerplads eller en lidt større skærm, bør du måske overveje iPad Pro-serien, men iPad Air 2020 er forbedret på næsten alle tænkelige måder, så her har du virkelig mulighed for at få fingerene i en iPad af højeste kvalitet uden at skulle bruge en masse penge.

iPad Air 4: pris og frigivelsesdato

(Image credit: TechRadar)

Frigivelsesdatoen for iPad Air 4 var den 23. oktober 2020. Og du kan købe den uden de store problemer fra Apples hjemmeside eller fra alle større forhandlere i Danmark.

Prisen på IPad Air 4 starter ved 4999 kroner. Det er en ret stor stigning i forhold til sin forgænger, men som vi nævnte tidligere, får du en væsentlig opgradering i specifikationer her, som vi mener, er med til at retfærdiggøre denne prisstigning.

Den fås i en række konfigurationer med enten 64 GB eller 256 GB lagerplads og med LTE-forbindelse eller bare wi-fi. Du kan se en komplet liste over specifikationer og priser nedenfor.

iPad Air (2020) og priser Land 64GB 64 GB og LTE 256 GB 256 GB og LTE Danmark 4999 DKK 6099 DKK 6399 DKK 7499 DKK

Som du kan se, at den dyrere end iPad Air 3-modellen, der ikke nåede samme niveau.

Design

Billede 1 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 4 (Image credit: TechRadar)

Designet af iPad Air har meget til fælles med iPad Pro-serien. Hjem-knappen er fravalgt til fordel for et helskærmsdesign, som er mere i tråd med Apples Pro-produkter.

Og der er ingent tvivl om, at iPad Air 4 føles meget mere Premium end iPad Air 3. Den tidligere model blev kritiseret med for et gammeldags design, og det ser ud til, at Apple lyttede. Vi har testet brugen af denne tablet sammen med den nye iPad 2020, der har et mere traditionelt iPad-look, og det er bemærkelsesværdigt, hvor meget Air føles anderledes end den tablet på grund af dens lige kanter og design, hvor skærmen dækker hele forsiden.

Der er stadig tykke rammer omkring ydersiden af ​​skærmen, som der er på iPad Pro, men generelt føles det som en kæmpe opgradering i forhold til designet af sidste års Air-model.

Kanterne er mere kvadratiske med skarpere kanter end på tidligere tablets fra dette mærke, og hvis du opgraderer fra en ældre enhed, kan det tage lidt tid at vænne sig til, da da kanterne måske ikke vil opfattes helt så behagelige.

Når det er sagt, følte vi, at designet gav også et bedre greb, og det giver tabletten som helhed et specielt look, der er mere i tråd med den nye iPhone 12-familie og iPad Pro-serien.

(Image credit: TechRadar)

Der er fire højttalere, to styk på den øverste og nederste kant, og en låseknap til venstre for den øverste kant. Låseknappen fungerer også også Touch ID-scanneren, hvis du vil låse din tablet med dit fingeraftryk.

I den tid, hvor vi testede den, fungerede det egentlig ret god, og vores tommelfinger kunne nemt og naturligt nå punktet, så det krævede ikke nogen ekstra indsats. På den højre kant af tabletten er knapperne for lydstyrke, så du kan skrue op og ned, og der er en magic connector neden under disse, hvor du fastgør Apple Pencil-stylus til opladning.

(Image credit: TechRadar)

Der er en anden Smart Connector på bagsiden, og du kan bruge denne til at forbinde Apples Smart Keyboard og andre produkter til din tablet. IPad Air 4 understøtter nyt tilbehør, bl.a. 2. generations Apple Pencil, som er en anden vigtig opgradering.

Hvis du leder efter en tablet, som skal kunne bruges med en stylus eller tastatur, så iPad Air (2020) dækket dig godt ind. Vi syntes, at Smart Keyboard var fantastisk til tekstbehandling, mens Apple Pencil var praktisk, når du ville tegne på din tablet, tage noter eller bare underskrive dokumenter med din egen håndskrift.

Versionen af tabletten, som kun har wi-fi, vejer 458 gram, mens LTE-versionen er lidt tungere med 460 gram. Dimensionerne på begge modeller er 247,6 x 178,5 x 6,1 mm.

Måske en af de største ændringer ved introduktionen af iPad Air 4, at du nu kan vælge mellem farver. Tidligere var de fleste iPads kun tilgængelige i en enkelt farve, og du skulle købe et cover, hvis du ville tilpasse din enhed. Denne gang byder Apple dog på flere flotte farver.

Du har valget mellem Silver, Space Grey, Rose Gold, Green eller Sky Blue. Vi fik kun mulighed for at gennemgå Silver-udgaven af ​​tabletten, hvilket er lidt ærgeligt, da vi gerne ville se, hvordan Sky Blue så ud i virkeligheden.

Skærmen

Billede 1 af 2 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 2 (Image credit: TechRadar)

IPad Air 4 kommer med en 10,9-tommers Liquid Retina-skærm, og det føles som den optimale størrelse for en tablet ifølge os. Du får en stor skærm, men som ikke føles gigantisk, når du holder enheden med begge hænder.

Opløsningen er imponerende ved 2360 x 1640 (svarerende til 264 pixels per tomme). Vi syntes, at skærmen var fænomenal, når vi så videoer med livlige farver og en stærk lysstyrke. Du får med garanti en førsteklasses seeroplevelse, når du ser Netflix eller andre streamingtjenester.

Der er tykke sorte kanter omkring ydersiden af skærmen, og det føles måske lidt mindre premium end, hvad vi har oplevet på nogle Android-tablets som Samsung Galaxy Tab S7 Plus – men denne tablet er dog også meget dyrere end iPad Air 4.

Det er en typisk 60Hz-skærm: Du får altså den højere 120Hz-opdateringshastighed, som Apple har introduceret til sin førsteklasses serie af iPad Pro. Derfor kommer det altså ikke til at føles helt så smooth, når du scroller gennem nyhedsartikler eller dine apps på denne tablet, som på en pro.

Hvis du ikke har brugt en 90Hz eller 120Hz skærm før, så er det måske ikke noget, som du ville lægge mærke til her, men vi gad godt, at Apple inkluderede det på iPad Air, da denne tablet ville have fået en endnu mere eksklusiv følelse, end den allerede har.

Man kan dog sige, at Apple bliver nødt til at holde nogle af funktioner mere eksklusive for at kunne retfærdiggøre prisforskellen. Skærmen på iPad Air 4 har en rigtig god størrelse og fantastisk kvalitet, og hvad end du skal bruge denne tablet til, så bliver du ikke skuffet.

Specifikationer, ydeevne og kamera

(Image credit: TechRadar)

IPad Air 4 har noget af det nyeste og bedste hardware, der er tilgængelige i en tablet, og på papiret slår den endda iPad Pro med det nyeste A14-chipsæt, hvor den nyeste Pro har den tidligere A13-processor.

A14 Bionic-chippen fungerede helt perfekt med iPad Air (2020), der åbnede apps på rekordtid og let håndterede multitasking samt andre komplekse opgaver.

Vi ved ikke, hvor mange RAM der er inde i iPad Air 4, da Apple aldrig afslører dette på sine nye produkter, men vi håber, at vi finder ud af det, efterhånden som der kommer flere fyldestgørende anmeldelser af tabletten.

På papiret kan A14-chipsættet lyde bedre end A12Z, som du finder i iPad Pro, og den fungerer da også bedre, når det kommer til udvalgte opgaver. Men hvis du er til multitasking eller har brug for en masse rå power, er A12Z den bedste chip, da den har 8 kerner sammenlignet med A14's 4, og forskellige tests viser, at den bare er bedst, når det kommer til mere krævende opgaver.

Men hvis du ikke redigerer video eller laver andre lignende intensive opgaver - eller hvis du ikke har noget imod at vente lidt længere, når din tablet gennemfører en handling - så er iPad Air 4 mere end nok!

Du kan vælge mellem lagerplads på 64 GB eller 256 GB, og det kan selvfølgelig være et problem for dem, som har brug for mere plads, men man kan ikke forvente meget mre for prisen.

64 GB er ikke nok plads for de fleste mennesker på en tablet nu til dags, og der er ingen microSD-understøttelse her, så mange gange kan det måske være bedre med en tablet, der har 128 GB plads eller mere.

Det er også værd at bemærke, at 256 GB muligvis ikke nok plads, hvis du bruger den meget. Nogle iPad Pro-produkter tilbyder op til 1 TB plads ombord, men det er ikke en mulighed på Air 4 - og derfor vil flere måske ikke overveje den.

Virksomheden siger selv, at du kan bruge deres cloud-baserede opbevaringssystem til at gemme store mængder af billeder, video og andre filer, men hvis du forventer, at du downloader en masse apps, anbefaler vi, at du vælger den større mulighed, hvis du ikke vil fylde den op for hurtigt.

(Image credit: TechRadar)

På bagsiden af ​​iPad Air 4 er der en 12MP-shooter med en f/1.8 blænde, der fungerer som dit primære kamera, og som også er rigtig praktisk, når du bruger funktioner som augmented reality.

Det er usandsynligt, at du bruger dette kamera til at tage 'seriøse' biller med, men den gør det helt fint, hvis du gerne vil tage billeder og uploade til sociale medier eller andre apps.

På forsiden af ​​tabletten er der et 7MP selfiekamera, som, vi mener, gjorde det okay, men det er ikke særlig imponerende fra Apple, når man tænker, at mange Android-tablets nu byder på bedre kameraer til frontvendt videooptagelse.

Der er efterhånden flere og flere af os, som gør brug af apps til videoopkald eller videochats i 2020, så det havde set godt ud, hvis Apple havde forbedret selfie-kameraet her, men det er den samme sensor, som virksomheden tidligere har brugt.

Et mindre problem er, at videokameraet sidder øverst på tabletens skærm, og når du foretager videoopkald, mens du ligger ned, kan det være en ret akavet position. Vi har set, Samsung og Amazon adresserer dette på deres tablets ved at flytte deres frontvendte kameraer til toppen af ​​tabletten, når de er i liggende tilstand. Vi kunne godt tænke os, at Apple overvejede dette til fremtiden.

Software

(Image credit: TechRadar)

IPad Air (2020) leveres med Apples nyeste iPadOS 14-software, og det er uden tvivl den bedste software, du finder på en tablet. Android er ikke så optimeret til tablets, som Apples dedikerede software.

Alle større apps er optimeret til tabletens skærm, og der er kun få apps som bl.a. Instagram, der ikke fungerer helt så godt, som du kunne have forventet. iPadOS 14 bringer også widgets og andre nye funktioner til tabletten.

Hvis du har en iPhone, er det ikke svært at forstå iPadOS, men hvis du indtil nu har brugt Android-tablet, så er der selvfølgelig nogle få ting, som man skal lære eller vænne sig til.

Når det er sagt, har hver app, vi har brugt i iPadOS-software, fungeret godt, og vi stødte ikke på problemer. Dette er den mest sofistikerede og mest praktiske software, Apple har lavet til sine tablets, og vi er virkelig imponerede.

Batteritid

Vi ved ikke endnu, hvor stort batteriet i iPad Air 4 er - da det heller ikke er en oplysning, som Apple bare deler - men batteriets ydeevne virker til at være lige så god som på tidligere iPads. Det lykkedes os at bruge tabletten i omkring 10 timer, før du skulle finde opladeren frem.

En enkelt opladning holdte til ca. 9 timers brug af standardapps, webbrowsing og videoafspilning overalt på wi-fi, og hvis du kun bruger din tablet let, forventer vi, at den varer endnu længere.

Ifølge Apple er tabletten designet til at holde strøm til 10 timers søgning på nettet eller videoafspilning via wi-fi, og efter den erfaring vi samlet her, så ser det ud til at være en rimelig estimering.

(Image credit: TechRadar)

If you opt for the LTE-ready version of the iPad Air 4 you’ll likely find the battery drains slightly faster when you’re connected to mobile networks, as using these can be more of a drain than using Wi-Fi.

This isn’t the best battery life we’ve ever seen on a tablet, but it’s still very good, and most users should be perfectly happy.

You get a 20W charger in the box – Apple has stopped including chargers in the box with the iPhone 12 range, but has chosen not to do so here – and you’ll find that can charge up your tablet quicker than an iPad Air 3. We found it was able to charge the tablet from zero to 27% in half an hour.

Skal jeg købe en iPad Air 4?

(Image credit: Apple)

Køb den, hvis...

Du har en ældre iPad, og du har brug for en opgradering IPad Air 4 introducerer ikke mange nye funktioner til iPad-familien, men den gør nogle af de bedste nuværende funktioner, som fx raffinerede design og Apple Pencil-support, mere tilgængelige. Hvis du har en ældre iPad, så er det et perfekt valg til din næste tablet.

Du har brug for førsteklasses specifikationer Denne tablet er ikke så god til multitasking som en iPad Pro, men hvis du ikke har brug for den allerbedste ydeevne, men stadig vil have en anstændig power, skal du vælge Air 4 over standard iPad- eller ældre iPad-modeller.

Du vil have en farverig tablet Det er ikke hver dag, at man finder tablets, som ikke bare kommer i standardfarverne sølv og grå. iPad Air 4 er den første tablet, som Apple har udgivet i farver i et godt stykke tid. Hvis du vil have en tablet med et andet look, er iPad Air sandsynligvis noget for dig.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have den ultimative iPad-oplevelse Den titel gøres stadig krav på iPad Pro-serien, som giver en lidt bedre oplevelse inden for en række vigtige omrpder. En skærm med 120Hz er vigtig for flere mennesker, og den oplevelse får du ikke med iPad Air.

Du har brug for en billigere iPad IPad Air 4 er ikke så billig, som flere havde håbet på, og derfor er dette ikke et alternativ til virksomhedens billigste tablets. Den billigste Air 4-model er 64 GB-varianten, og det er ikke nok lagerplads til de fleste mennesker.

Du har brug for masser af lagerplads iPad Air-serien leveres ikke med lagerplads på 512 GB eller 1 TB, som iPad Pro gør. Hvis du typisk fylder din tablet fuld op med apps, spil og mere, skal du nok vælge en Pro, selvom 256 GB burde være nok for de fleste mennesker.

Først gennemgået: Oktober 2020