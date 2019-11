Anmeldelse: iPad mini (2019)

iPad Mini (2019) er Apples mest håndterbare iPad og byder på flere kræfter end man skulle tro. Den har en lysstærk 7.0-tommer skærm, som fungerer sammen med Apple Pencil og et chipsæt som slår alle konkurrenterne. Samtidig er den også dyrere end man skulle tro og koster faktisk mere end iPad 9.7. Til denne pris burde der have været tale om en iPad mini Pro, med undersøttelse af anden generation af Apple Pencil, men det er alligevel en charmerende lille tablet.

Tag ikke fejl, iPad mini 2019 er den iPad mini 5 du har ventet på fra Apple og vil indfri alle dine forventninger – så længe du ikke forventer en dramatisk opgradering. Her er tale om Apples mest håndterbare tablet, men den beviser også, at ting ikke forandrer sig, så længe konkurrenterne glimrer ved deres fravær i 2019.

Det velkendte design på 7.9 tommer passer godt til én hånd, præcis som det gjorde for fire år siden, da iPad Mini 4 udkom. På ydersiden er meget lidt forandret.

Indvendigt har Apple dog ændret hvad de skulle, for at iPad mini 2019 nu også fungerer med første generation af Apple Pencil. Det er vældig enkelt at samle iPad mini op, fjerne det smarte cover og begynde at skrive notater. Den er transportabel, enkel at bruge og passer godt i tasken.

Den er tilmed overraskende hurtig, takket være det indbyggede chipsæt, som også sidder i iPhone XS . Den lille skærm betyder, at den egner sig bedre til læsning og videokiggeri end skrivning og anden produktivitet, men ydelsesmæssigt tackler den redigering i Adobe Lightroom akkurat så godt som iPad Air 2019 .

Vi er desuden blevet imponeret over batteriet, som leverer mere end de 10 timer Apple lover. Den understøtter hurtig opladning, så det går relativt hurtigt at få den ladet op, hvis den skulle løbe helt tør for strøm. Desværre er iPad mini (2019) også overraskende dyr. Faktisk koster den mere end den større iPad 9.7, meget vel på grund af den hellaminerede skærm, den hurtigere processor og ladeteknologi. Apples mindste hører med andre ord mere hjemme i mellemklassen, når det kommer til prisen.

De brede kanter på skærmen og den manglende undersøttelse af Apple Pencil 2 afslører også, at dette ikke er den nedskalerede udgave af iPad Pro, som vi havde håbet skulle komme i 2019. I stedet er der tale om en mindre opgradering, som bringer iPad mini ind i nutiden.

Pris og lanceringsdato

iPad mini (2019) er måske mindre end konkurrenterne, men det er ikke den billigste iPad du kan købe. Den ære tilfalder iPad 9.7 (2018) , hvor priserne begynder på 2.799 kroner, og kan ofte findes på udsalg.

Den nye iPad mini (2019) begynder på 3.399 kroner for udgaven med 64GB lagerplads og Wi-FI, imens topmodellen med 256GB og 4G koster 5.899 kroner. Dertil bør du købe et Smart Cover, men det er stadig billigere end den nye iPad Air (2019).

Design og skærm

Apple har endnu ikke lanceret en tablet-telefon , men hvis de gør, håber vi, at den folder sig ud til en iPa mini. Vi oplever, at skærmen på 7.9 tommer ligger perfekt i hånden, og det er nemt at nå hele skærmen med tommelfingeren, når du sidder med den i to hænder.

Hvad designet angår, er meget lidt forandret. Dette kan ses fra to perspektiver. Det første er, at Apple ikke har gidet at ændre det gamle og forstørrede iPhone-design. Det ser noget dateret og gammelt ud. Det andet perspektiv er, at de ikke behøvede at ændre noget. Folk elsker jo iPad mini, og det med god grund. Du kan tage den med dig hvor som helst, noget som bestemt ikke er tilfældet med iPad Pro 12.9.

Men en iPad Pro mini er det så absolut ikke, og vi må sige, at den har både positive og negative sider. Det er godt, at den stadig har en hovedtelefonudgang og Touch ID, men den understøtter ikke anden generation af Apple Pencil, og skærmkanterne er temmelig brede.

Den har også samme fuldlaminerede retina-skærm som iPad mini 4. Det betyder, at beskyttelsesglasset er ekstremt tynd og at skærmens såkaldte digitizer er presset op imod dette, i modsætning til iPad 9.7, hvor det tykkere glas synliggør et mellemrum imellem lagene. I praksis betyder det, at tegning med Apple Pencil ser mere naturligt ud, fordi du tegner direkte på skærmen.

Den nye iPad min har også bredt p3-farvespektrum og Apples True Tone-teknologi. Sidstnævnte justerer automatisk farvebalancen efter forholdene, så du då får en mere blå skærm udendørs, og et gulere skær, som er bedre mod øjnene, når du er inde.