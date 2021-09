Apples miniature iPhone er tilbage i 2021, hvor iPhone mini 13 har de samme specifikationer som den almindelige iPhone 13. Specifikationerne kommer dog i en mindre pakke, der er mere velgnet til dem, der ønsker sig en lille telefon.

Den er faktisk ikke så lille i forhold til den almindelige model, men den har en skærm på 5,4 tommer i et mere kompakt design end de andre nye iPhones, der blev introduceret i 2021.

Hvis du leder efter premium-specifikationer, men du heller ikke vil have en 6,1 tommer iPhone 13, er iPhone 13 mini muligvis den mobil, du bør overveje.

iPhone 13 mini lanceringsdato og pris

Apple annoncerede den nye iPhone 13 mini den 14. september 2021, og du kan forudbestille mobilen nu. Hvis du køber en, kan du hente den eller modtage den 24. september sammen med alle andre iPhone 13-modeller.

IPhone 13 mini-prisen starter ved 6.199 kr. for modellen med 128 GB lagerplads - dagene med 64 GB er heldigvis væk, og den nye iPhone 13-serie starter med 128 GB som standard.

Du kan også få iPhone 13 mini med 256 GB lagerplads til 7.099 kr. eller en 512 GB model til 8.899 kr.

Design og skærm

IPhone 13 mini er bygget til at være premium, men med en mindre krops og dermed skærm. Den er designet til dem, der ønsker sig en mindre enhed, hvor Apples smartphones er vokset i størrelse i løbet af de seneste fem år.

Den har en skærm på 5,4 tommer med en opløsning på 1080 x 2340. Det betyder, at den har det højeste antal pixel per tomme, nemlig 476ppi for at være helt præcis, i hele iPhone 13-serien.

Da skærmen er mindre, er det sværere at sætte pris på denne højere opløsning, men det er en Super Retina XRDR OLED-skærm i topklasse med stærke lysstyrkeniveauer. Du får al den samme skærmteknologi som iPhone 13 her, men der er bare mindre af den.

Telefonen ligger behageligt i hånden, og den er også nem at bruge med kun en hånd. Vi fandt ud af, at vi let kunne skrive på telefonen og nå alle områder af tastaturet med vores tommelfinger.

Tænd/sluk -knappen er på telefonens højre kant, mens venstre kant er hjemsted for sluk-lyd-knappen, lydstyrkeknapperne og SIM-bakken. Der er en Lightning-port mellem telefonens højttalere i bunden af ​​telefonen.

Apple har igen inkluderet et skærmhak på iPhone 13 mini, og resten af ​​iPhone 13-serien. Apple var åbenbart ikke klar til at skifte til et kamera under skærmen på sine telefoner i år-men hakket her er 20 % mindre end på iPhone 12 mini.

Vi kan ikke sige, at vi virkelig har bemærket forskellen på størrelsen på dette skærmhak i vores testtid, men det giver dig et lidt større skærmområde.

Skærmen har 'standard' 60 Hz opdateringshastighed, som på sidste års mini. Det betyder, at du ikke får den mere flydende oplevelse, som du ellers kan nyde på iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max med deres 120 Hz-skærme. Det er dog ikke sandsynligt, at det er noget, du bemærker, med mindre du skifter fra en smartphone med en højere opdateringshastighed.

Kamera og batteri

Apple har inkluderet to kameraer på iPhone 13 mini - et 12 MP f/1,6 vidvinkelkamera med 1,7 µm pixels for bedre ydeevne i svagt lys og et 12 MP f/2,4 ultravidvinkelkamera med 120 graders synsfelt.

Vi har endnu ikke ordentligt sat disse kameraer på prøve, men de er nøjagtigt de samme som kameraerne på iPhone 13, som vi har testet ret omfattende - du kan læse kamerasektionen i vores komplette iPhone 13-anmeldelse for at se vores dybdegående konklusioner. Den korte version er, at du ikke kan klage over den billedkvalitet, kameraerne kan producere.

Ifølge Apple, er batterilevetidenblevet forbedret på iPhone 13 mini. Vi kan ikke bekræfte denne påstand endnu, da vi ikke har testet smartphonen længe nok, men vi har fundet ud af, at batterilevetiden på iPhone 13 er dramatisk forbedret i forhold til iPhone 12.

Det skyldes blandt andet forbedrede optimeringer af chipsættet, mens lækket information også har antydet, at Apple har øget størrelsen på battericellerne i hver iPhone 13-model i forhold til de tidligere modeller.

Vi giver dig vores fulde dom over iPhone 13 mini batterilevetid i vores komplette anmeldelse. IPhone 12 mini blev ikke bedømt helt så god på grund af dens dårligere batterilevetid (sandsynligvis fordi den har en mindre battericelle indeni), så vi håber på en stor forbedring her.

Specifikationer og ydelse

IPhone 13 mini drives af Apples eget A15 Bionic-chipsæt. Det er den samme processor som i resten af 2021 iPhones, og i iPhone 13 har vi oplevet, at den er meget kraftfuld og let kan indlæse og køre flere apps.

Vi forventer, at chippen vil fungere på samme måde i iPhone 13 mini, selvom vi endnu ikke endnu har haft tid nok med telefonen til at teste dette grundigt - vend tilbage for at læse vores samlede anmeldelse og endelige vurdering af telefonens ydeevne.

Dine lagerpladsmuligheder her er 128 GB, 256 GB eller 512 GB. Hvis du vil have mere lagerplads end dette, skal du vælge en 1 TB iPhone 13 Pro eller iPhone 13 Pro Max.

5G-understøttelse er også blevet tilføjet til iPhone 13 mini, så du nemt kan oprette forbindelse til næste generations netværk, så længe din udbyder og dit abonnement tilbyder 5G, og du er i et område med 5G-dækning.

Foreløbig bedømmelse

Vi kan endnu ikke foretage en endelig og samlet vurdering af iPhone 13 mini, men vores erfaring med iPhone 13 tyder på, at Apples mindre iPhone vil være en god og kraftfuld mobiltelefon med stærk batterilevetid.

Hvis du leder efter en iPhone med en mindre skærm, kan den forbedring af batterilevetiden, vi forventer at se på iPhone 12 mini, være dert, der får dig til at vælge denne mobil.

Vi glæder os til at teste denne telefon mere indgående, men ud fra, hvad vi har set hidtil, ser Apples mindste iPhone fra 2021 ud til at blive endnu et lille vidunder.