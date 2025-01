Den næste generation af Google TV er på vej med en forbedret Gemini, der bliver smartere og bedre

Google har annonceret den næste generation af Google TV på CES 2025

Det får en kraftig opgradering med Gemini for at blive smartere

Med nærhedssensorer får den også en unik version af »Ambient Mode«

Google TV-platformen driver ikke kun Google TV Streamer-boksen, men også utallige tv, der bruger den som deres indbyggede operativsystem. Som efterfølger til Android TV har Google TV introduceret en mere stilfuld grænseflade med bedre anbefalinger til større streamingtjenester - samt understøttelse af flere af dem - og en stor dosis stemmestyring takket være »Hey Google«.

Ligesom mange andre annonceringer på CES 2025 giver Google os nu et glimt af den næste generation af Google TV, og den har selvfølgelig et AI-tema. Ligesom de seneste Pixel-telefoner vil den næste generation af Google TV have Gemini og måske vigtigst af alt muliggøre meget mere naturlige talekommandoer. Dybest set handler det om at integrere Gemini, dens modeller og forbedringer i den eksisterende Google Assistant, men det indebærer stadig en større opgradering.

Når den næste generation af Google TV-enheder forventes at komme i slutningen af 2025, vil det desuden være en blanding af software og noget hardware, der vil muliggøre en omgivende oplevelse på et helt nyt niveau. Takket være nærhedssensorer i kommende tv kan tv'et automatisk aktivere et lysbilledshow, når du kommer ind i rummet, og derefter skifte til en slags instrumentbræt, når du kommer tættere på. Det lyder jo ret sejt.

Dette er helt klart Google TV's version af interaktiv oplevelse, der efterligner Nest Hub, Nest Hub Max og endda den nyeste Nest Thermostat ved at tilpasse det indhold, der vises, ud fra hvor du er i rummet. Fotogalleri-aspektet, herunder muligheden for at vælge billeder skabt med generativ AI, minder om både de statiske sider på Chromecast og kunst-tv-modeller som Samsungs Frame eller Hisense's Canvas TV.

For at denne interaktive nærhedsoplevelse skal fungere, ser det ud til at være nødvendigt med en nærhedssensor på tv'erne. Det kan dog være, at det i fremtiden bliver muligt at udløse dette dashboard via fjernbetjeningen - det må vi se. Som med en smart højttaler eller smart skærm vil næste generation af Google TV have indbyggede mikrofoner, så du kan stille ubegrænsede spørgsmål til Gemini eller sige »Hey Google«.

Fordi det handler om en større skærm, optimerer og finjusterer Google sin Gemini LLM (Large Language Model) til disse enheder. Ud over at besvare spørgsmål som »Hvor stor er vores galakse?« eller hjælpe med at planlægge en rejse, kan den også foreslå YouTube-videoer for at lære mere om svarene. Dette bygger på en tendens, vi har set med andre AI-drevne assistenter, hvor kraften i AI er tilpasset den specifikke enhed, du bruger.

(Image credit: Future) TechRadar vil dække alt fra dette års CES og vil bringe dig alle de store nyheder, når de sker. Gå over til vores CES 2025-nyhedsside for de seneste nyheder og vores første indtryk af alt fra 8K-tv og foldbare skærme til nye telefoner, bærbare computere, smart home-gadgets og det nyeste inden for AI. Glem ikke at følge os på TikTok og WhatsApp for det seneste fra CES-begivenheden!

Da det er Google TV og fungerer med mange af Googles tjenester, vil du også kunne styre smart home-enheder via platformen. I modsætning til den nuværende Google Assistant vil du kunne tale på en mere naturlig måde i stedet for tidligere tiders mere stive stemmekommandoer.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Det gælder også, når du har brug for hjælp til at finde noget at se; du kan være så specifik som at bede om en animeret film fra Disney, der passer til alle aldre, eller komme med en bredere anmodning for at få flere forslag. Som vi så det med Google TV Streamer (4K), vil Gemini opsummere de vigtigste anmeldelser og brugernes meninger om den valgte titel, når du åbner en film.

Baseret på et tidligt kig virker dette som en ret imponerende AI-opgradering for Google TV som platform. Men det hele afhænger selvfølgelig af hardwarepartnere. Vi har allerede en idé om, hvilke tv-producenter der tidligere har valgt Google TV, men det er stadig uvist, hvilke der vil inkludere denne næste generations oplevelse. Det er dog annonceret, at vi vil se disse funktioner på ny hardware inden udgangen af 2025.

Det er også værd at bemærke, at da der kræves yderligere funktioner som fjernfeltmikrofoner og nærhedssensorer, er det usandsynligt, at denne opdatering vil komme til den nuværende Google TV Streamer (4K).