Her er de 7 mærkeligste gadgets, vi så på CES 2025

En del af charmen ved den store CES-messe hvert år er, at vi får lov til at se en masse usædvanlige og innovative produkter, der bliver vist frem side om side med de virkelig spændende teknologitrends og gigantiske fjernsyn. CES 2025 skuffede ikke, når det gjaldt lanceringer og kreationer, der var lidt ud over det sædvanlige.

Her har vi samlet de mest opsigtsvækkende oplevelser, vi stødte på under CES 2025 i Las Vegas. Det omfatter søde små robotter, mærkeligt formede ansigtsmasker, systemer, der projicerer makeup direkte på dit ansigt og meget mere.

Selv om du måske ikke er klar til at stå i kø for at købe alle (eller nogen) af disse produkter, er de bestemt et kig værd, hvis du er interesseret i teknologi. De viser også, at teknologivirksomheder stadig er i stand til at innovere og overraske os, sammenlignet med de bedste iPhones, der stort set har set ens ud i det sidste årti.

1. Mirumi-roboten

(Image credit: Yukai Engineering)

Små robotter er ikke noget nyt for os på TechRadar, men det er sjældent, at man ser krammevenlige robotter, der er designet til at blive fastgjort til ens taske - og det er præcis, hvad Mirumi-robotten fra Yukai Engineering er. Det er måske den mærkeligste ting, vi så på CES 2025, selv om det var et særligt stærkt år for mærkelig teknologi.

Robotten kan egentlig kun ét trick: at kigge på forbipasserende takket være de bevægelsessensorer, der er indbygget i den. Ideen - tror vi - er, at den fungerer som en lille nysgerrig følgesvend, ligesom når man har et barn eller et kæledyr med sig, for det er svært at se, hvordan den kan have en praktisk funktion.

2. Digital saltske - forstærker smagen af salt

Hvis du ikke allerede vidste det: For meget salt er dårligt for dig. Men den smag og det krydderi, som salt tilfører maden, gør det svært at reducere eller undvære. Det er her, den digitale saltske kommer ind i billedet: Det er et produkt, der i øjeblikket kun sælges i Japan, og det har en smart måde at få maden til at smage mere salt på uden at tilsætte mere salt.

Det, den gør, er at samle natriumionerne i maden, så de bliver mere koncentrerede på skeen. Det får maden til at smage mere salt, selv om der ikke er tilsat ekstra salt. Vi har ikke selv haft mulighed for at teste dette smarte bestik, men vi er bestemt imponerede over ideen.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

3. Willo AutoFlo Plus - Automatisk tandbørste til børn

Alt, hvad der kan få børn til at børste tænder oftere og i længere tid, er godt, og det er præcis, hvad Willo AutoFlo Plus er designet til at gøre. Den automatiserer så meget af tandbørstningsprocessen som muligt, herunder fordeling af tandpastaen og tilføjelse af bevægelse for at rense tænderne ordentligt.

Apparatet tager sig endda af skylningen for dig, så det er endnu en ting, du ikke behøver at bekymre dig om. Den medfølgende app holder styr på dine børstevaner. Prisen starter ved $249, og du kan vælge mellem forskellige børstestørrelser og tandpastasmage, når du bestiller.

4. Wonder Blocks and Petal - Avanceret AI-insektkamera

Insektelskere kan tage deres hobby til et helt nyt niveau med Wonder Blocks og Petal-kameraet. Det er et højteknologisk system, som tiltrækker insekter, sommerfugle og bier, og som giver dig mulighed for at overvåge dem via en app på din telefon. Der er endda indbygget AI, som identificerer de små væsener, du ser på enhederne.

Systemet er modulopbygget, så du kan kombinere blokke og kameraer efter behov, så det passer til den plads, du har (og du kan selvfølgelig tilføje dine egne planter og andet tilbehør). Petal-kameraet, som ligner en blomst, har også et solpanel, der reducerer behovet for genopladning.

5. Kosé Mixed Reality Makeup - Digital AI makeup projektor

Forestil dig at kunne se, hvordan din makeup ville se ud, før du rent faktisk lægger den: Det er løftet i Kosés nye Mixed Reality Makeup-system, som bruger højteknologisk projektion til virtuelt at »male« dit ansigt og giver dig mulighed for at prøve en række forskellige stilarter for at finde ud af, hvad du bedst kan lide.

Teknologien gør mere end bare at projicere et billede - den analyserer og måler faktisk dit ansigts konturer i realtid for at skabe en realistisk effekt, helt uden makeup. Indtil videre er dette system kun tilgængeligt i Japan, men vi håber, at det snart når de internationale markeder.

6. Nanoleaf LED Light Therapy Face Mask

A fashionable look (Image credit: Nanoleaf)

Det er ikke en gadget, du har lyst til at gå med offentligt, men Nanoleaf LED Light Therapy Face Mask kan tilsyneladende gøre underværker for din hud. Som navnet antyder, bruger den lys (både rødt og nærinfrarødt) til at forynge huden og behandle en række hudlidelser.

Masken er designet til at tackle syv forskellige hudproblemer, og du kan skifte mellem dem efter behov. Apparatet har fået FDA-godkendelse i USA, hvilket tyder på, at den rent faktisk kan fungere til hudpleje og velvære. Prisen er 149,99 dollars i USA, men vi har endnu ikke officielle oplysninger om globale priser og tilgængelighed.

7. Nékojita FuFu

Hold dine drikkevarer og din mad kølig. (Image credit: Yukai Engineering)

Fra det samme firma, Yukai Engineering, som gav os Mirumi-robotten (se ovenfor), kommer Nékojita FuFu. Denne lille robot er designet til at sidde på siden af din kop, skål eller tallerken og forsigtigt puste på din mad eller drikkevarer, så det afkøles hurtigere, og du kan nyde det i ro og mag.

Der er mere teknologi indbygget, end man skulle tro, bl.a. syv forskellige blæsefunktioner, som er tilfældige for at gøre robotten lidt mere naturlig og spontan i sin adfærd. Kan du lide idéen? Der kommer snart en crowdfunding-kampagne for at gøre denne lille robot til et rigtigt produkt.