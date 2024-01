CES 2024: De 9 bedste gadgets, vi har set, fra LG C4 OLED til neurale hovedtelefoner

Det er allerede tredje dag på CES 2024, og nyhederne fortsætter med at komme i massevis.

Vores amerikanske kolleger har allerede samlet den bedste smart home-teknologi fra CES 2024 og den bedste wearable fitness-teknologi fra messen, men hvad med nogle af de lidt anderledes produkter? Du finder nogle af de bedste nedenfor, herunder et af de bedste stykker AI-hardware indtil videre, nogle fascinerende neurale hovedtelefoner og en bærbar ovn (ja, virkelig).

Det hele har dog ikke været tekniske excentriciteter; vi har også fundet tid til at se nærmere på LG C4 OLED TV (spoiler: det bliver sandsynligvis et af 2024's bedste TV) og en lovende overkommelig 100-tommers skærm fra Hisense. Vi har også set en smart og miljøvenlig hårtørrer fra Loreal.

For at få et første kig på noget af den mest spændende teknologi, vi har fundet, kan du læse videre om vores højdepunkter fra dag tre på CES 2024.

1. LG C4 OLED TV

(Image credit: Future)

Gennemsigtige OLED-tv'er er kommet fra flere producenter på CES 2024, men de fjernsyn, vi rent faktisk kommer til at købe, er mere som det nye LG C4 OLED - og C4 ser ud til at være et af de fjernsyn, det er værd at holde øje med i år.

LG hævdede i sin CES-meddelelse, at LG C4 er lysere end sidste års LG C3, på trods af at den bruger det samme OLED-panel. Det lyder vildt, men vores kollega har kigget på fjernsynet (som du kan læse om i hans første kig på LG C4), og han bekræfter, at den boostede lysstyrke faktisk fungerer.

Kombiner dette med forbedringer i processerne, herunder tilføjelsen af LGs lossless trådløse Dolby Atmos-lyd, og du har et TV, som vi glæder os til at teste ordentligt i år for at se, hvordan det klarer sig i forhold til de bedste OLED-TV'er.

Læs mere om LG C4: Første hands-on med LG C4 OLED TV

2. Rabbit R1

(Image credit: Rabbit)

Smartphones har nu erstattet de fleste håndholdte gadgets, men en ny AI-drevet enhed skaber bølger på CES 2024. Rabbit R1 er det første virkelig interessante stykke AI-hardware (mere end den mærkelige Humane AI Pin), vi har set, siden ChatGPT-eksplosionen startede for lidt over et år siden - og det kan være et glimt af næste generation af stemmeassistenter.

Hvad gør Rabbit R1? Vi anbefaler, at du ser R1-lanceringsvideoen (som tydeligvis var påvirket af den oprindelige iPhone-lancering) for at få en mere fyldestgørende forklaring, men det er i bund og grund et værktøj til at tale med dine yndlingsapps ved hjælp af naturligt sprog. I stedet for at swipe mellem forskellige telefonapps opretter Rabbit R1 "kaniner", der kan udføre opgaver - som at booke en flyrejse eller købe ind - ved hjælp af dine stemmekommandoer.

Vi tvivler meget på, at R1 kommer til at erstatte vores smartphones, men der er absolut ingen grund til, at teknologien ikke også kan bruges på både smartphones og computere. R1 illustrerer, hvordan nutidens app-swiping-oplevelse pludselig begynder at føles lidt gammeldags - og den er et solidt bud på, hvordan en næste generations Siri eller Google Assistant kan bruge AI.

3. Amazfit Helio Ring

(Image credit: Amazfit)

Vi venter stadig på den længe varslede Samsung Galaxy Ring, men i mellemtiden har Amazfit annonceret endnu en udfordrer til titlen som den bedste smart ring på CES 2024: Helio Ring.

Ligesom Oura Ring lover Amazfits version at servere detaljeret søvnsporing og restitutionsstatistik fra din træning. Ligesom de bedste Garmin-ure vil den også give dig en daglig Readiness-score baseret på dine anstrengelser og din søvn, og du vil tilsyneladende også kunne bære den, mens du svømmer eller i regnvejr, da den er vandtæt ned til 100 meter.

Vi har endnu ikke nogen pris eller udgivelsesdato for Helio Ring - og du skal tegne et månedligt abonnement for at få adgang til alle dens funktioner - men det er endnu en gadget, som vi meget gerne vil prøve senere på året.

Læs mere: Amazfit Helio Ring er annonceret på CES

4. Neural headphones

(Image credit: Naqi Logix)

Neurale hovedtelefoner er ikke et enkelt produkt, men i stedet en fascinerende ny teknologigenre, som vi har set flere eksempler på ved CES 2024. Ved at tappe ind i hørenerven kan disse høretelefoner effektivt læse dine tanker, give dig håndfri kontrol over din teknologi eller forbedre din evne til at slappe af.

Vi har tjekket fire eksempler på neurale hovedtelefoner på CES, og de giver alle deres eget spin på konceptet. Naqi Neural Earbuds blev for eksempel udviklet som et alternativ til hjerneimplantater og giver dig kontrol over din Windows- eller Mac-computer, mens NeurGear ZenBuds stimulerer din vagusnerve til at udløse en hvilerespons.

Med andre eksempler, der er designet til at hjælpe os med at falde i søvn og blive ved med at sove, som Earable Neuroscience Frenz Brainband (490 dollars, kan købes i februar 2024), er neurale hovedtelefoner bestemt en teknologisk trend, man skal holde øje med i år.

Læs mere: Neurale høretelefoner på CES

5. Kohler Anthem+

(Image credit: Kohler)

Din bruser er måske det sidste sted, du ønsker at blive omgivet af teknologi, men vores oplevelse med Kohlers Anthem digitale bruserbetjening har overbevist os om fordelene ved "digitale brusebade".

Denne berøringsfølsomme styring parres med en digital termostatventil for at give dig en herlig multisensorisk bruseoplevelse, der lader dig styre lyset, lyden og endda dampen samt vandets temperatur og flow. Det er ikke billigt, det starter ved 2.800 dollars (ca. 19.000 kr.), men så kan du sikkert også begynde at tage penge for at lade andre prøve din bruser.

Læs mere: Kohler Anthems digitale brusesystem på CES

6. Hisense 110UX ULED TV

110UX og 98UX udstillet på CES 2024 (Image credit: Future)

Det er umuligt at gå rundt på CES ret længe uden at se nogle virkeligt store fjernsyn. Hisense skuffer os ikke og fremviser deres mini-LED-serie for 2024 - inklusive en 110-tommers kæmpe.

110UX ser ud til at blive et imponerende sæt på trods af sin størrelse, med 40.000 lokale dæmpningszoner og en lysstyrke på 10.000 nits. På lydfronten får du et indbygget 4.2.2-kanals højttalersystem, der forstærkes af den nye Dolby Atmos FlexConnect trådløse lydteknologi.

Hvis du har målt op og ikke helt har plads til et 110-tommers TV, vil Hisense også lancere en 100-tommers almindelig QLED-model i 2024 - og hvis Hisense leverer på niveau med dere tidligere tv-modeller, så vil det nye fjernsyn både være imponerende og forholdsvis billigt.

7. Willtex Willcook bærbar ovn

Willtex Willcook ligner en almindelig rygsæk (Image credit: Future)

En af de sætninger, man næsten aldrig forventer at høre er "en bærbar ovn", men CES har det med at overraske - og ganske rigtigt findes der også en rygsæk, der kan lave mad.

Okay, Willcook er ikke en ovn i traditionel forstand, men den har et tyndt netstof, som producenten kalder en "indbygget varmestråle". Efter at have stukket hånden ind i den, kan vi bekræfte, at den bliver varm nok til at langtidsstege mad (selv kød, fisk og karry, åbenbart), mens du er på farten.

Tanken er, at du kan lave aftensmad, mens du pendler hjem fra arbejde, eller mens du er på campingtur. Vi regner med, at teknologien måske har bedre anvendelsesmuligheder i en vinterfrakke (som var en anden prototype, Willtex viste os), men den bærbare ovn kommer til salg i USA i september for omkring 200 dollars.

Læs mere: Verdens første bærbare ovn

8. Bluetooth Auracast

(Image credit: Future)

Hvis du ikke ved meget om Bluetooth Auracast, kan du forvente at blive klogere på det i 2024. Den trådløse teknologi - som betyder, at dine kompatible trådløse hovedtelefoner ikke kun er begrænset til de enheder, du har parret dem med - begynder at rulle ud på alt fra bærbare højttalere som JBL Clip 5 til Samsungs 4K-tv'er og øretelefoner.

Vores kolleger fik demonstreret nogle praktiske anvendelsesmuligheder, som virker ret fantastiske. Du kan f.eks. være i en sportsbar og se et tv, som du kan tune ind på uden at skulle foretage parring. Eller du kan være i en lufthavn og få afgangsmeddelelser sendt direkte til dine ører, så du ikke går glip af det sidste opkald.

I fremtiden skulle Auracast også give dig mulighed for at tune ind på to streams på én gang, så du kan se et tv, mens du stadig får gate-meddelelserne fra lufthavnen, når de bliver givet. Vi har brug for flere enheder til at understøtte det, men Auracast kan ændre den måde, vi bruger hovedtelefoner på.

9. L'Oreal AirLight Pro

(Image credit: Loreal)

Hvor smart kan en hårtørrer egentlig blive? Hvis du har kigget på Dyson Supersonic, vil du helt sikkert være interesseret i Loreal AirLight Pro. Den kombinerer en masse imponerende teknologiske fremskridt, der gør den både supereffektiv og miljøvenlig, og også smart nok til at tilfredsstille din indre gadget-fan.

Effektiviteten, som tilsyneladende gør det muligt for Airlight Pro at bruge 30% mindre strøm end en traditionel hårtørrer, kommer fra dens kombination af luft og infrarøde varmeelementer, som gør det lidt ligesom at tørre håret i sol og vind. Imponerende nok kan den også genkende tilbehør og justere indstillingerne baseret på, hvilket du har monteret.

Naturligvis er Airlight Pro også app-tilsluttet (til Android- og iOS-enheder), så du kan foretage yderligere justeringer på din telefon. Læs vores ollegers hands-on-oplevelse herunder, som måske kan overbevise dig om, at Loreals hårtørrer er de ca. 400 dollars værd. Den kommer til salg i Europa i juni og i USA inden udgangen af 2024.

Læs mere: Loreal Airlight Pro bruger infrarødt lys og varme til at tørre håret

Vores kolleger dækker løbende de seneste CES-nyheder fra messen. Følg med og få de store historier om alt fra 8K-tv'er og foldbare skærme til nye telefoner, laptops, smart home-gadgets og det nyeste inden for kunstig intelligens.

Og glem ikke at følge med på TikTok for at få det seneste fra CES-messen!