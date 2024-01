CES 2024: Alt hvad du skal vide om årets største tech-begivenhed

CES 2024 er næsten over os - her er, hvad vi forventer at se.

Nu hvor virtuelle events hører fortiden til, ser CES 2024 ud til at blive en kæmpe forbrugerelektronikbegivenhed. CTA, som organiserer showet i Las Vegas, Nevada, forventer over 3.500 udstillere fordelt på 2,4 millioner kvadratmeter udstillingsareal.

Der burde være et væddemål om, hvor mange teknologivirksomheder der vælger at udnytte den iøjnefaldende Spheres vanvittige skærmfunktioner.

Deltagerne (som vil inkludere en masse TechRadar-redaktører og -reportere) kan forvente at se nye udgivelser og innovationer inden for en lang række teknologier, herunder laptops, wearables, sundheds- og skønhedsteknologier, smart home-teknologier, TV og hjemmeunderholdning, køretøjer og elbiler og masser af AI.

Blandt de virksomheder, der forventes at stå i spidsen for annonceringerne, er Nvidia, Intel, L'Oréal, Hyundai, AMD, Samsung, Sony og mange andre.

Uanset om du deltager personligt på CES 2024 eller planlægger at se dette års udgave af den årlige messe online, vil vi rapportere om de største annonceringer, når de dukker op. Nedenfor spekulerer vi i, hvilke produkter der kan blive afsløret under den fire dage lange begivenhed.

CES 2024 - Dato og tid

CES 2024 løber af stablen fra tirsdag den 9. januar til fredag den 12. januar 2024.

Eventets åbnings-keynote begynder kl. 17.30 den 9. januar.

Hvis du er på stedet, kan du se events og præsentationer i Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC) eller Venetian Expo, som er åbne for besøgende på følgende tidspunkter:

10:00-18:00 PT tirsdag den 9. januar

09.00-18.00 PT onsdag den 10. januar

09.00-18.00 PT torsdag den 11. januar

09.00-16.00 PT søndag den 12. januar

De, der ønsker at besøge det hjemmeunderholdningsfokuserede C Space på ARIA, kan tjekke det ud fra kl. 09.00 til 18.00 mandag den 8. januar til torsdag den 11. januar.

Hvilke virksomheder deltager?

Samsung på CES 2024

(Image credit: Samsung)

Samsung i mange år deltaget på CES med gigantiske stande og massive produktlanceringer, og CES 2024 vil ikke være anderledes. Hovedfokus i år vil dog være AI (faktisk et hovedtema på tværs af CES 2024). Du skal dog ikke forvente at se Samsungs kommende super-AI mobil - Galaxy S24-serien på CES. Den bliver nemlig først lanceret den 17. januar, og du kan følge med online på Samsungs YouTube-kanal.

Ud over sin stand i Centre Hall vil Samsung afholde en stor pressekonference for at annoncere alle sine store opdateringer.

På tv-fronten forventer vi lysere OLED-modeller, da det er en af de specifikationer, der betyder mest for forbrugerne. De kommer med de nye 8K-skærme og, ja, flere microLED i sandsynligvis endnu større størrelser.

Forvent også opdateringer om projektorer, små apparater, laptops og tablets samt bæredygtighed (et tema for eventen). Vi bør se nogle flere smart home-idéer fra den sydkoreanske tech-gigant og måske endda en overraskelse eller to.

Sony på CES 2024

(Image credit: Future)

Sidste år afslørede Sony et spændende elbilkoncept med et forfærdeligt navn: Afeela. Vil virksomheden vise endnu en udgave af denne bil, som den har arbejdet på i mindst fire år? Det er muligt.

Ærligt talt ser det ikke ud til, at virksomheden fremviser meget andet på CES længere. Vi forventer ikke noget inden for tv og lyd (selvom der måske er noget inden for hjemmebiografteknologi). Måske får vi en forsmag på fremtidige PlayStation-hardwareopdateringer, men med PS5 Slim og PlayStation Portal, der blev lanceret for nylig, ser det langt fra sikkert ud.

En opdatering til robothunden AIBO er endnu mere usandsynlig (men vi kan jo altid håbe). Sandheden er, at Sony, i hvert fald i de senere år, ikke har budt på alt for spændende nyheder under CES-events.

LG på CES 2024

LG Displays har i mange år arbejdet på superfleksible skærme. (Image credit: LG Display)

Forvent, at LG vil køre på de samme to spor, som de har fokuseret på under tidligere CES-events: apparater og skærme. På skærmsiden vil LG uden tvivl tilbyde noget nyt inden for OLED, som de altid gør - vi er ikke sikre på, om vi skal forvente flere foldbare/rulbare skærme, men de vil helt sikkert putte OLED i næsten alt andet med pixels. Vi håber, at de vil bringe deres banebrydende MLA OLED-teknologi til mere prisbillige modeller i år, men vi får se.

På hvidevaresiden vil der også blive vist ny smart home-teknologi, herunder robotstøvsugere, køleskabe, vaskemaskiner og andre overraskende gadgets til hjemmet - vi har før set virksomheden vise indendørs køkkenhaver og perfekt kugleformede ismaskiner til hjemmet. Der vil også blive talt om Matter-support og bæredygtighed.

Hisense på CES 2024

(Image credit: Future)

TV-producenten Hisense deltager på CES 2024 med en udstilling i LVCC's Central Hall.

Her er en virksomhed, der primært fokuserer på tv og småelektronik. Vi ved, at virksomheden har en ny serie af tv at vise frem i 2024, men vi ved også, at de vil være meget lig sidste års tv'er, med en stor undtagelse: et nyt flagskibs-tv, som vil være virksomhedens lyseste nogensinde, med over 5.000 nits lysstyrke, ny antirefleks-teknologi og flere dæmpningszoner, end virksomheden nogensinde har lagt i et mini-LED-tv.

Intel på CES 2024

(Image credit: Getty Images)

Når det gælder Intel og CES 2024, kommer det hele til at handle om Meteor Lake og de nye Intel Core Ultra-processorer med indbyggede neurale processorenheder (NPU). Intel annoncerede selvfølgelig disse chips for flere måneder siden, og de blev officielt lanceret den 14. december, men da de udelukkende er mobile chips (indtil videre), betyder en Intel-lancering ikke, at du kan få en bærbar computer med en Core Ultra-chip i endnu. Men det kan måske ændre sig på CES?

De fleste producenters produktionscyklusser er ikke indrettet til at lancere nye produkter i december, så de første bærbare computere, vi kan købe med de nye processorer, vil dukke op i de kommende måneder. Den første chance for at se dem i virkeligheden bliver altså i den anden uge af januar.

Så på mange måder er det ikke Intel, vi taler om her, men flere producenter, der vil bruge Intel Core Ultra i deres produkter, og de lover at køre alt fra enkle opdateringer til business-laptops til spændende nye designs, der udnytter den nye hybrid+-arkitektur med performance-kerner, effektivitetskerner og laveffektivitetskerner sammen med en neural processor på SoC'en, der vil gøre AI-applikationer til forbrugere som generativ billedskabelse eller dokumenttegning meget lettere og praktisk.

Vigtigst af alt er, at disse nye AI-apps i teorien ikke behøver en forbindelse til et cloud-datacenter for at fungere. Hvor godt det kommer til at fungerer i virkeligheden, er endnu uvist, men der er ingen tvivl om at AI-on-a-chip vil være en af de største revolutioner inden på CES i længere tid.

AMD på CES 2024

(Image credit: AMD)

I betragtning af at Nvidia er gået stærkt på det seneste, ville CES 2024 være et godt tidspunkt for AMD at foretage nogle dristige træk for at tage nogle markedsandele tilbage på GPU-markedet, men der har ikke været nogen antydning af en udgivelse på den front fra det røde hold.

Når det gælder GPU'er, skal vi nok vente et par måneder, før vi ser flere Radeon-kort komme på markedet, som f.eks. et potentielt RX 7950 XT eller RX 7750 XT, men AMD er ikke kun et grafikfirma.

Med AMD's nylige annoncering af sin Ryzen 8000-serie mobile CPU, Ryzen 9 8945HS, forventer vi at se mange bærbare computere med den nye chip i sig. Vi har også AMD Z1- og Z1 Extreme-chips til bærbare enheder, der driver enheder som Asus ROG Ally og Lenovo Legion Go, og der vil være masser af tredjepartsprodukter på CES 2024 omkring bærbar gaming.

I betragtning af CES' fokus på forbrugerelektronik, vil det vi får at se fra AMD under CES, sandsynligvis handle om bærbare enheder snarere end desktops, da bærbare gaming-systemer stort set er præcis den type produkt, som CES blev grundlagt for at fremvise.

Nvidia på CES 2024

(Image credit: Nvidia)

Efter Nvidias eksplosive vækst til en milliard-virksomhed i 2023 på grund af den generative AI-bølge med bl.a. ChatGPT, Dall-E, Google Bard og Midjourney, efterlader Nvidias næsten totale monopol på de specialiserede chips, der driver store sprogmodeller og andre AI-systemer, virksomheden ved noget af en skillevej på vej ind i 2024.

Nvidia er stadig producenten af verdens bedste grafikkort til gamere og kreative professionelle, men pengene fra generativ AI sætter lige nu mange af Nvidias kommende forbrugerprodukter ret meget i venteposition. Vi forventer stadig, at Nvidia annoncerer nye "Super"-mærkede GPU'er på CES i år, men vi ved ikke hvilke eller hvor mange.

Den nuværende generation af Nvidia GPU'er til forbrugere har været en meget blandet historie, både hvad angår ydeevne (i hvert fald i den lavere ende af produktstakken) og deres "premium-plus"-priser. Virksomhedens flagskibskort, Nvidia RTX 4090, koster omkring 17.000 kr., mens deres "mid-range" RTX 4070-kort vil koste dig omkring 5.000 kr., hvilket sætter mange af Nvidias nyeste grafikkort uden for mange brugeres rækkevidde.

Vi forventer ikke, at nogen GPU-meddelelser under CES bliver meget bedre, da disse næsten helt sikkert vil være en Super-version af RTX 4080 eller RTX 4070, så det er sandsynligt, at disse kort stadig vil være rigtig dyre. Det er ikke priser, som størstedelen af forbrugermarkedet har råd til, og i betragtning af rapporter om Nvidia CEO Jensen Huangs memo til Nvidia-medarbejdere, der forklarer, at Nvidia "ikke længere er en grafikvirksomhed", men en AI-virksomhed, ser de ud til at være klar til at vende sig stærkt mod deres virksomhedskunder i 2024. Hvis Nvidia tilbyder noget stort på CES 2024, vil det sandsynligvis være med en afskedsgave til forbrugermarkedet, og derefter gå videre til langt mere rentable horisonter.

Vores forudsigelser for CES 2024

Mobiler på CES 2024

Der er for det meste ikke mange mobiltelefoner på CES, da årets største mobiltelefonmesse finder sted en måned senere, når Mobile World Congress kommer til Barcelona. Vi forventer dog stadig at se nogle mobilnyheder, men de fleste af dem vil være forhåndsvisninger af de store telefoner, der kommer senere, eller et første hands-on kig på telefoner, der lanceres rundt om i verden.

Vores første glimt af mobilnyheder på CES 2024 kommer fra Samsung. Vi forventer, at Galaxy S24-serien kommer 17. januar , så det er muligt, at Samsung vil give os et kort kig på disse telefoner under deres keynote. De har tidligere givet et kort glimt af deres kommende produkter i slutningen af præsentationen.

Vi håber også at få et kig på nogle telefoner, der blev lanceret i Kina, herunder OnePlus 12 og Xiaomi 14. Begge disse telefoner har den nye Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor, hvilket bringer dem på markedet før Samsung med Qualcomms nyeste AI-kompatible mobilplatform. Forhåbentlig får vi en chance for at se disse telefoner i aktion.

Endelig dukkede Lenovo op på CES sidste år med nyt mobilt udstyr, herunder Lenovo ThinkPhone og nye tablets. Vi vil holde øje med alle vores foretrukne mobilproducenter og vandre rundt i hallerne på udkig efter nytilkomne, så hold øje.

TV-apparater på CES 2024

Vi forventer ikke noget banebrydende inden for tv på dette års CES, men der vil være tre klare spor: lysere OLED-tv, gigantiske tv'er og mini-LED-tv med latterligt gode specifikationer.

Lysere OLED er noget, vi ser næsten hvert år, men det blev et mere varmt emne i 2023, hvor Samsungs anden generation af QD OLED-teknologi og LG's nye MLA OLED-teknologi overskyggede tidligere OLED-modeller. Samsung vandt sidste års kapløb, men begge virksomheder vil sandsynligvis have noget nyt at byde på i 2024.

Når det gælder kæmpe-tv'er, taler vi om 98 til 110 tommer, men til priser, der ikke kun er for oligarker eller Taylor Swift. Vi har allerede set TCL's billige 98-tommer TV, og Hisense vil bestemt ikke lade TCL have den billigere ende for sig selv. Vi vil sandsynligvis også se flere gigantiske muligheder fra Samsung - tv-selskaberne ser ud til at tro, at dette er den næste store ting.

Endelig er der mini-LED-tv'erne. TCL og Hisense vil begge introducere TV med over 5.000 nits lysstyrke og flere dæmpningszoner end nogensinde før. Den lysstyrke er cirka dobbelt så høj som Samsungs high-end 4K-tv'er lige nu. Vi er ikke sikre på, at nogen har brug for denne form for lysstyrke, men vi kan selvfølgelig tage fejl, så vi ser frem til at teste dem grundigt i fremtiden.

Computere på CES 2024

Året 2023 var noget af en rutsjebane, både hvad angår hardware og software, med den hurtige fremkomst af AI-værktøjer som den tilsyneladende allestedsnærværende ChatGPT, der satte tonen for måneders innovation og udvikling af nye produkter. AI er blevet det hotteste emne inden for teknologi, og det vil CES 2024 afspejle.

Med det i tankerne vil begivenheden være stor for computerindustrien som helhed med innovationer fra alle de store spillere, herunder Intel, Nvidia og Qualcomm. Sidstnævnte vil være til stede med en keynote fra CEO Christiano Amon, som vil diskutere potentialet i Qualcomms nye AI-chip - som vil tage generativ AI på enheder til nye højder.

Intels CEO Pat Gelsinger har sin egen præsentation, som er i samme boldgade, med temaet "AI Everywhere". GPU-giganten bruger ofte CES som en platform til at lancere nye mobile grafikkort - hvilket betyder, at vi også kan se den længe ventede Blackwell GPU-arkitektur ved arrangementet.

Andre steder forventes store navne som Acer, Asus og Lenovo at dukke op for at fremvise nye bærbare modeller, sandsynligvis udstyret med nye Meteor Lake-chips fra Intel og AMD's nye AI-drevne Hawk Point-processorer. Vi forventer også at se vigtige producenter af periferiudstyr som Logitech, Razer og HyperX fremvise ny hardware, hvilket betyder, at vi får travlt i januar!

Lyd CES 2024

Man ser normalt ikke hovedtelefoner fra de største navne på CES - Sony, Bose og så videre plejer at lancere dem separat - så meget lyd på CES er fokuseret på at gøre vinyl smartere, eller introducere højttalere indbygget i møbler, eller virksomheder, der gør high-end lyd smartere.

Så vi vil måske se flere højttalere i hi-fi-stil med indbygget streaming fra de klassiske producenter, og der vil være flere Bluetooth-pladespillere rettet mod begyndere. Der vil helt sikkert også være nogle øretelefoner - et stort navn på CES er Sennheiser, og det ser ud til, at de har nye ørepropper at vise os.

Wearables og sundhed på CES 2024

I wearables-kategorien var CES sidste år fuld af smartwatches uden skærm og måder at undgå at gøre wearables til endnu en skærm omkring håndleddet. Vi tror, at denne tendens vil fortsætte med smart glasses, nye modeller af smart rings og andre nye kategorier, der får indflydelse.

Især smart glasses vil betyde flere muligheder for at gøre motion sjovere, lidt som et spil, der skal motivere folk til at bevæge sig via innovative softwareløsninger.

På hardwaresiden vil mere avancerede, diskrete temperatursensorer i smarte ringe og andre små wearables gøre en stor forskel for kvinders sundhed og cyklus-tracking. Da priserne stiger fortsat, tror vi, at gammeldags fitness-trackere i armbåndsstil kan få et comeback, muligvis anført af Samsung Galaxy Fit 3 - selvom vi sandsynligvis ikke vil se mange af disse på CES, da de ikke er særligt spændende eller nye.

CES er altid stor på elbiler, så vi forventer at se nogle spændende nyheder på den front og også inden for elcykler. MINI og Audi lancerer deres egne elcykler, og CES er en fantastisk mulighed for bilproducenterne til at fremvise deres nye produkter, så vi ser frem til nogle nye innovationer her.

Smarthome på CES 2024

Der er en god chance for, at vi har gemt det bedste til sidst her, da vi tror, at smart home-teknologi kan dominere CES. Sidste år så vi smart home's nye kommunikationsstandard Matter blive afsløret, men den har haft et helt år til at udvikle sig, og vi har set nogle fremragende Matter-first-produkter blive lanceret siden da.

Flere og flere enhedstyper bliver Matter-kompatible, men det mest spændende er det øgede fokus på AI og automatisering. Fra indbygget intelligens i de bedste robotstøvsugere til mulighederne for generativ AI i de bedste stemmeassistenter til smarthøjttalere, forventer vi at se et øget fokus på virkelig smarte enheder, og hvordan de arbejder sammen. Derudover forventer vi at se flere innovationer fra de mange mærker, der arbejder ihærdigt på at udvikle flere smarte enheder - fra smarte plæneklippere til sundhedsløsninger. Hvis det kan blive smartere, bør det også blive det.

Der er meget fokus på bæredygtighed i år, og smart home-teknologi giver gode muligheder for at vise vejen. Uanset om det er ved at reducere energiforbruget og leveomkostningerne, bruge mere bæredygtige materialer eller endda opdage og advare og beskytte mod naturkatastrofer, kan vi forvente at se nogle store nyheder på denne front.

Som altid forventer vi også mere hype omkring robotstøvsugere og AI-udvikling, fortsatte forbedringer af de bedste smart home-sikkerhedsenheder som kameraer og videodørklokker, og forhåbentlig nogle flere vidunderlige smartlys.