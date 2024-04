OnePlus kommer med billig tablet Pad Go og en livsstilsudgave af Watch 2

OnePlus har fokus på Europa med to nye produkter. Her ser OnePlus ud til at gå efter to forskellige målgrupper: En mellemklasse-tablet i en billig prisklasse og en version af Watch 2 i en premium udgave.

Den kommende tablet - OnePlus Pad Go - er en billig tablet. Den kommer dog med fokus på underholdning og har en 2,4K skærm og fire Dolby Atmos-højttalere. I Danmark bliver den lanceret med 128GB lagerplads i en LTE-version. Tabletten er tidligere lanceret i Indien, hvor den også findes i en 256GB wi-fi version.

Den nye tablet vil være OnePlus´ anden tablet. Der findes allerede en OnePlus Pad, som blev lanceret sidste år. Det er i øvrigt en fremragende tablet, som ikke koster en formue.

Det er allerede nu muligt at forudbestille Pad Go. Det kræver blot, at du indbetaler et depositum på 8 kroner hos OnePlus. Købsprisen bliver først afsløret den 23. april kl. 15, når OnePlus officielt lancerer tabletten.

Vi har dog tjekket prisen på den indiske OnePlus-hjemmeside. Her koster den cirka 1.850 kr. Vi forventer dog en lidt højere pris herhjemme.

Watch 2 som livsstilsur

Den nye OnePlus Watch 2-variant, er en såkaldt livsstilsversion. Her skriver OnePlus, at uret vil være eksklusivt tilgængelig i Europa. Det indgår samtidig i OnePlus planer om at levere Android-luksusprodukter tilpasset de europæiske forbrugere.

“Sidste år annoncerede vi en ny produktstrategi, der går ud på at opbygge et solidt luksus-sortiment af OnePlus-produkter. Derfor arbejder vi aktivt på at udvide vores portefølje inden for ikke kun smartphones, men også kategorier som audio, tablets og wearables,” siger Thor Gøtz, salgschef for OnePlus i Danmark og understreger, at Europa er en yderst vigtig region i selskabets langsigtede strategi.

Det tyder altså på, at vi i fremtiden kan forvente flere premium produkter i Europa. Det er uvist, hvad den nye version af uret vil byde på. Men der kan være tale om en version i eksklusive materialer eller med opgraderede specifikationer. Vi har kun modtaget et billede, og det siger ikke noget som helst om, hvad vi kan vente os af uret.

OnePlus afslører også først prisen på uret den 23. april, men vi forventer, at prisen kan komme til at ligge højere end de 2.499 kr., som den første version af OnePlus Watch 2 koster.